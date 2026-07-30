Reseña de 'Spider-Man: un nuevo día': Peter Parker ya creció

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La saga del Hombre Araña trata sobre crecer. Finalmente, su superhéroe se ha convertido en un adulto.

De cierto modo, la historia de Spider-Man siempre ha tratado sobre la aterradora experiencia de crecer. Una mañana, descubres que tu cuerpo está cambiando y haciendo cosas que no puedes controlar del todo, y tienes que averiguar qué hacer al respecto. Con la acertadísima interpretación de Tom Holland, Peter Parker ha sido un adolescente amable y de gran corazón que quiere hacer lo correcto y se horroriza de que sus poderes a menudo pongan a todos los que ama en peligro. Al final de Spider-Man: sin camino a casa, le pidió a Doctor Strange que lanzara un hechizo que hiciera que el mundo entero --incluido el amor de su vida-- olvidara que él era Spider-Man, porque era la única manera de salvar su universo de la destrucción.

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Spider-Man: un nuevo día, dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, retoma la historia donde la dejó Sin camino a casa. Peter vive solo ahora que su tía May (Marisa Tomei) ha muerto, y MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) se han ido a estudiar al MIT. A medida que pasan los años, Peter los observa desde lejos a través de las actualizaciones de Ned en las redes sociales. Spider-Man vuelve a ser amado por los neoyorquinos, así que combate el crimen y charla por teléfono con la detective Jean DeWolff (Liza Colón-Zayas), sin revelar nunca su identidad como Peter Parker. De vez en cuando se cruza con Frank Castle, también conocido como The Punisher (Jon Bernthal), con quien tiene una relación tensa.

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Pero una extraña amenaza acecha a la ciudad, una entidad vengativa que aparentemente salta de persona en persona. Al parecer, busca algo que está oculto en Damage Control, la organización que se creó para hacer la limpieza después de la Batalla de Nueva York, pero que se volvió un poco más autoritaria con el tiempo. El director de la organización, Bill Metzger (Tramell Tillman), explica que no está seguro de qué busca la entidad, pero que el objetivo de Damage Control es aprovechar la energía destructiva y convertirla en algo bueno. Solo esperan mantener a todos a salvo, dice.

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Al mismo tiempo, Peter tiene sus propios problemas con la energía, porque sus niveles de hormonas arácnidas se están disparando, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza y la capacidad de disparar fluido de telaraña desde sus muñecas en lugar de desde el dispositivo de su traje. Lo que más quiere es contener sus poderes, volver a las habilidades que conoce bien. Y es imperativo que lo haga antes de que la entidad llegue a MJ, quien todavía no sabe quién es él.

Hay, por supuesto, mucho más, parte de lo cual no te puedo contar; Sadie Sink ha pasado el último año evadiendo preguntas sobre su papel en esta película. Un nuevo día es la cuarta entrega de esta serie en particular de películas de Spider-Man, y se siente como el cierre del arco de crecimiento por el que ha pasado esta iteración del personaje. Si De regreso a casa trataba sobre la adolescencia, y Lejos de casa trataba sobre crecer a través de la pérdida de un mentor, y Sin camino a casa trataba sobre asumir la responsabilidad de tus acciones (y también de solicitudes de ingreso a la universidad), entonces esta trata, en parte, sobre decidir aceptar tus poderes de adulto, incluso cuando te asustan.

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Lamentablemente, no es ni de cerca tan divertida como las películas anteriores, aunque tal vez eso sea parte del paquete. Gran parte de la comedia ligera que hizo que las otras películas fueran tan divertidas ha desaparecido, en gran medida porque la relación de Peter con Ned y MJ ha cambiado drásticamente, lo que significa que la química de bromas entre Holland, Batalon y especialmente Zendaya está mayormente ausente. En su lugar hay una pesadez emocional, que se agrava en algunos de los otros hilos argumentales de la película. (Afortunadamente, Florence Pugh aparece unas cuantas veces como Yelena Belova, y es un verdadero deleite).

La película también se empantana por lo mismo que ha hecho decaer a las películas de la última etapa del Universo Cinematográfico de Marvel: el peso de entrelazar todas las historias. Por ejemplo, si no eres una enciclopedia andante de la mitología del UCM --o si no viste la temporada 2 de Daredevil y la temporada 1 de Daredevil: Born Again y el programa de televisión de dos temporadas de Punisher y el especial de televisión de Marvel Punisher: One Last Kill--, es posible que no sepas quién es Frank Castle o por qué él y Peter se conocen, lo cual parece ser demasiado para exigirle a la audiencia.

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Spider-Man ha estado vinculado al UCM desde que apareció en Capitán América: Civil War (2016), gracias a un acuerdo entre Sony Pictures Entertainment y Walt Disney Studios (que es dueña de Marvel Studios), y sale en varias películas de los Avengers. Aunque otros personajes del UCM aparecen en las películas independientes de Spider-Man, a veces con papeles sustanciales, las cintas de todos modos se han sentido en su mayoría como largometrajes centrados en los personajes sobre Peter y sus amigos. Incluso Sin camino a casa, con sus muchos guiños a otras películas, trataba principalmente sobre varias generaciones de Hombres Araña, y no realmente sobre el arco principal del UCM.

Esta película se siente como si llevara más peso de la franquicia sobre sus hombros, y eso deja menos espacio para el peso emocional. Como resultado, es más dispersa, y aunque los fanáticos acérrimos del UCM podrían estar complacidos, el resto de nosotros, de manera demostrable, nos estamos cansando un poco de tener que hacer una tarea para estar al tanto de todo.

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Nada puede borrar el disfrute de presenciar la actuación de Holland, que sigue siendo encantadora y maravillosamente cinética, incluso sabiendo que gran parte del tiempo tiene que ser un Spidey generado por computadora. A medida que Holland ha crecido en la pantalla, su audiencia ha crecido con él. La pregunta que plantea esta película es una que ha surgido una y otra vez a lo largo del cine de cómics: ¿qué hacemos con nuestra singularidad? En su mayor parte, Peter ha elegido mantenerse a nivel local y oculto, para deshacer el daño causado cuando la gente conoce sus poderes. Pero ahora tiene que aceptar quién es y permitirse ser conocido de nuevo, o quedarse en las sombras y aceptar el borrón y cuenta nueva que promete el título de la película.

Del mismo modo, una parte de su audiencia ha pasado de ser adolescente a joven adulto en un mundo en el que los poderes creativos --en especial los excepcionales-- son vistos como algo que te pueden arrebatar para darle un uso rentable. Peter incluso considera si podría haber una manera de crear un dispositivo que ponga a todos en igualdad de condiciones, y eso no parece ser una coincidencia. Si las películas conectan subconscientemente con las ansiedades de sus audiencias, tal vez esta trate sobre la aterradora experiencia de crecer y descubrir que todos ven lo que te hace especial y lo quieren para sí mismos.

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Spider-Man: un nuevo día Clasificación PG-13 por la habitual violencia caricaturesca y sentimientos tristes. Duración: 2 horas 25 minutos. En cines.

Alissa Wilkinson es crítica de cine del Times. Ha estado escribiendo sobre películas desde 2005.