México

Registro Conavi 2026: fechas, requisitos y documentos para solicitar una vivienda del Bienestar sin Infonavit ni Fovissste

La Conavi abrió el registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026 del 20 de julio al 2 de agosto

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Comisión Nacional de Vivienda alerta fraude (CONAVI/FB)
Comisión Nacional de Vivienda CONAVI alerta fraude

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió este lunes 20 de julio el registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026, una convocatoria para que personas sin acceso a créditos hipotecarios puedan adquirir una casa propia a la mitad de su precio comercial.

Las inscripciones cierran el 2 de agosto y se realizan de forma presencial en módulos distribuidos en 25 estados del país, en los municipios donde la Conavi tiene prevista la construcción de viviendas este año.

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El programa opera en un contexto de déficit habitacional estimado entre 8.8 y 9.4 millones de viviendas en México, según datos del INEGI y del Programa Nacional de Vivienda 2026–2030 publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La meta del gobierno federal es construir 500,000 viviendas durante el sexenio, de las cuales 86,000 se edificarán en 2026 en las 32 entidades federativas.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Las casas tienen una superficie de 60 metros cuadrados e incluyen dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio, con acceso a agua, electricidad y servicios escolares cercanos.

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Su costo ronda los 600,000 pesos, según el Infonavit, frente a un precio comercial estimado en 1,200,000 pesos para una vivienda de características similares.

¿Cómo registrarse?

Las inscripciones se realizan exclusivamente en módulos físicos. No hay registro en línea para esta convocatoria. Los módulos solo se instalan en los municipios donde la Conavi tiene programada la construcción de viviendas, por lo que no todos los municipios del país tienen módulo habilitado.

Los estados con módulos confirmados para julio y agosto de 2026 son Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las fechas y sedes exactas de cada módulo se publican en el portal oficial pvb.conavi.gob.mx. Para consultas, la Conavi habilitó la línea 800 639 4264.

Quiénes pueden participar y qué documentos hay que llevar

(Facebook: CONAVI﻿)
(Facebook: CONAVI﻿)

Pueden registrarse personas mayores de 18 años que no tengan casa propia, que no cuenten con ningún crédito de vivienda activo del Infonavit, Fovissste u otra institución, y que tengan ingresos mensuales menores a 17,800 pesos, equivalentes a dos salarios mínimos.

El programa da prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y población indígena y afromexicana.

  • Para inscribirse hay que presentar:
  • Identificación oficial con fotografía
  • CURP del titular y de sus dependientes económicos
  • Comprobante de domicilio
  • Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, la pareja debe llevar los mismos documentos. Si algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, se requiere certificado médico emitido por una institución pública.

El trámite es gratuito. La Conavi advierte que no requiere gestores ni intermediarios y que cualquier cobro por orientación o registro es irregular.

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