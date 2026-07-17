Un disidente cubano estuvo desaparecido más de una semana después de ser liberado

Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano que esperaba permiso del gobierno del presidente Trump para ingresar a Estados Unidos, estuvo retenido en un lugar desconocido en Cuba.

Se desconocía el paradero del preso político de más alto perfil de Cuba, el músico y artista Luis Manuel Otero Alcántara, más de una semana después de que cumplió una condena de cinco años de prisión por desórdenes públicos. Activistas de derechos humanos dijeron que fue víctima de una desaparición forzada.

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Otero, de 38 años, cofundó el Movimiento San Isidro, un grupo de artistas, periodistas y académicos de La Habana que lucharon por las libertades en Cuba, todos radicados en el barrio de San Isidro. Fue detenido en las protestas masivas llevadas a cabo el 11 de julio de 2021, con más de 1000 personas.

Otero ayudó a componer una canción ganadora de un Latin Grammy, "Patria y vida", una consigna del movimiento de protesta en Cuba.

Fue condenado por desorden público y desacato, por usar la bandera de Cuba en sus presentaciones. Estaba previsto que su condena terminara el 9 de julio, según un fallo del Tribunal Supremo Popular a principios de este año.

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El 7 de julio, Otero fue sacado por la fuerza de la prisión de máxima seguridad de Guanajay en un "operativo militar" y trasladado a un lugar no revelado, según un recurso de hábeas corpus, para impugnar la legalidad de la detención de una persona, presentado en su nombre por Cubalex, una organización de derechos humanos de abogados exiliados.

Los Órganos de la Seguridad del Estado le ofrecieron la libertad a Otero a cambio del exilio, un acuerdo que él aceptó, según Laritza Diversent, la directora ejecutiva del grupo.

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"Luis Manuel cumplió", dijo. "Deberían haberlo liberado, mantenerlo privado de la libertad y sin dar su ubicación es una privación ilegal de la libertad".

El hecho de no liberarlo, dijo, cumple con los criterios de una "desaparición forzada", porque entidades del Estado lo retienen en contra de su voluntad.

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El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una "acción urgente", lo que significa que las Naciones Unidas escribieron al gobierno cubano solicitando que Otero sea localizado.

"No puedes tener una persona después que cumple una sanción dictada por un tribunal presa o restringir su movilidad", dijo Diversent.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en La Habana y su embajada en Washington no respondieron a varias solicitudes de comentarios.

El recurso de hábeas corpus fue presentado el lunes. Sus representantes legales acudieron el jueves a un tribunal en Cuba para obtener la respuesta del gobierno después de un tiempo de respuesta requerido de 72 horas, pero fueron rechazados, dijo.

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El gobierno cubano parecía haber retrasado su respuesta al recurso hasta que Otero reciba una visa para ingresar a Estados Unidos porque el gobierno no lo quiere libre en Cuba, dijo Diversent.

Para poder aceptar la oferta de exilio forzado, Otero necesitaba una visa de Estados Unidos, y su solicitud para ingresar a Estados Unidos por razones humanitarias fue presentada hace semanas, dijeron sus simpatizantes.

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Coco Fusco, una escritora y artista radicada en Nueva York que ayudó a preparar la solicitud de Otero, dijo que fue enviada a la embajada de Estados Unidos en La Habana hace semanas.

"Es evidente que el gobierno quiere expulsar a Luis pero Estados Unidos no ha otorgado la visa humanitaria aún", dijo. "Sería bueno que usted preguntara al Departamento de Estado por qué se demoran".

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Cuatro horas después de que este artículo se publicara en inglés, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se había aprobado la visa de Otero y que se esperaba que volara a Miami el sábado.

La embajada estadounidense, en una publicación en redes sociales dos días después del final de la condena de Otero, había instado a su liberación.

No estaba claro si la demora en la liberación de Otero estaba directamente relacionada con que la visa no estuviera lista al momento en que su condena terminó. Pero sus simpatizantes insistieron en que, incluso si no se había emitido la visa, Otero debería haber sido liberado.

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"No tiene que ver una cosa con la otra", dijo Anamelys Ramos, una activista exiliada que actúa como su portavoz.

Ramos, en un video en las redes sociales, dijo que había hablado con Otero por teléfono y él preguntó sobre el estatus de su visa humanitaria. Cuando ella le preguntó dónde estaba, él le dijo que no podía decirlo.

"He hablado con él dos veces pero siempre por una llamada de la Seguridad del Estado, número desconocido y llamada en altavoz con ellos escuchando, por supuesto", dijo Ramos en una entrevista. "Suena como alguien intentando mantener la ecuanimidad".

El gobierno de Donald Trump cortó las entregas de petróleo a Cuba en enero e insiste en la liberación de prisioneros y en cambios políticos y económicos. El gobierno cubano anunció una gran reestructuración económica, pero no ha cedido en la mayoría de las exigencias del gobierno estadounidense.

"He oído muchos rumores dentro de la cárcel: que el Estado no me liberará, que la isla se está quedando sin comida y sin combustible, que el presidente Donald Trump va a bombardear Cuba", escribió Otero en un ensayo publicado en abril. "Aunque el gobierno de Trump ha exigido la liberación de los presos políticos de Cuba, no sé si me dejarán en libertad, ni qué pasará conmigo o con mi país".

David C. Adams colaboró con reportería desde Miami.

Frances Robles es reportera del Times y cubre noticias de América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años cubriendo la región.

David C. Adams colaboró con reportería desde Miami.