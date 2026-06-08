La tormenta tropical Boris se acerca a la costa del Pacífico de México mientras se gesta otro sistema

La temporada de huracanes en el Pacífico ya está muy activa.

El lunes se formaron dos tormentas tropicales en cuestión de horas en el este del océano Pacífico: Boris frente a las costas occidentales de México, y Cristina cerca de Nicaragua. Se espera que ambas provoquen fuertes dosis de lluvias torrenciales a medida que se acerquen a tierra en los próximos días.

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El lunes por la mañana, Boris se encontraba al suroeste de Acapulco, y se preveía que girara hacia el norte y el noreste para adentrarse en México más tarde ese mismo día, según los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes. Cristina se encontraba al oeste de Managua, y se esperaba que provocara condiciones de tormenta tropical en las costas de Nicaragua, El Salvador y Honduras a partir de la noche del lunes, antes de desplazarse sobre tierra firme a primera hora del jueves.

A diferencia de las tormentas del Atlántico, que suelen dirigirse hacia tierra, los sistemas del Pacífico suelen desplazarse hacia el oeste, hacia aguas abiertas. Pero este año, los meteorólogos han advertido de que existe una probabilidad superior a la normal de que grandes tormentas toquen tierra, incluyendo Hawái y las costas occidentales de Norteamérica y Centroamérica.

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Las lluvias torrenciales son la mayor amenaza de ambas tormentas

La ubicación de Boris es familiar. En 2023, el huracán Otis se formó en una región similar, y sorprendió a los meteorólogos al intensificarse rápidamente hasta convertirse en un poderoso huracán que avanzó tierra adentro y devastó los complejos turísticos frente al mar de Acapulco. No se espera que ni Boris ni Cristina lleguen a ser tan fuertes.

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El pronóstico: Boris podría intensificarse un poco el lunes antes de tocar tierra a primera hora del martes. Cristina también podría intensificarse antes de tocar tierra a primera hora del jueves. Pero los meteorólogos no esperan que lo haga tan rápidamente como Otis porque están demasiado cerca de la costa, y las velocidades y direcciones opuestas del viento, denominadas cizalladura del viento, impiden que las tormentas se fortalezcan con la misma rapidez. La principal amenaza: En lugar de traer vientos catastróficos, como Otis, lo más probable es que Boris y Cristina produzcan sobre todo lluvias, algunas de las cuales podrían provocar inundaciones y deslaves potencialmente mortales. Esto es lo que se puede esperar de Boris La mayor amenaza de Boris son las lluvias torrenciales, sobre todo en los estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca, hasta el lunes por la noche. Totales de lluvias: Es probable que Boris produzca totales generalizados de 10 a 25 centímetros, con algunos puntos aislados que podrían alcanzar los 30 centímetros. Acapulco y alrededores: Existe un riesgo moderado de precipitaciones excesivas, que pueden rebasar rápidamente los sistemas de drenaje. La escorrentía de esta cantidad de lluvia podría provocar rápidamente inundaciones repentinas. Otra gran preocupación: Esa cantidad de lluvia también puede desencadenar deslaves, sobre todo en terrenos escarpados. Esto es lo que se puede esperar de Cristina Cuando las tormentas se forman tan cerca de la costa, tienen menos tiempo para intensificarse. Pero aún pueden entrañar un peligro considerable. El panorama: Al igual que la tormenta tropical Boris, se espera que Cristina se desplace hacia el norte, y produzca lluvias extremadamente fuertes a lo largo de la costa. Se espera que acabe llegando a tierra, probablemente en Centroamérica, cerca de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala. Totales de lluvias: Es probable que Cristina produzca totales generalizados de 10 a 20 centímetros, con algunas zonas localizadas que podrían medir hasta 30 centímetros en las zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves por la mañana. Judson Jones es meteorólogo y reportero del Times; pronostica y cubre condiciones climáticas extremas.