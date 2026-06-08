El agente de la CIA que ocultó lingotes de oro habría falsificado un programa de espionaje

Un juez federal ha dictaminado que David Rush, empleado de la CIA, debe seguir detenido. Las autoridades de EE. UU. afirman que Rush desvió millones de fondos federales a .

Un empleado de la CIA, al que recientemente se le encontraron lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su casa, había creado un programa secreto de inteligencia para desviar millones de dólares del gobierno federal hacia sí mismo, según dos funcionarios estadounidenses.

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Según los funcionarios, David Rush, el empleado, creó un falso "programa de acceso especial", una herramienta de inteligencia sensible que tiene una visibilidad muy limitada incluso dentro de la CIA.

Rush fue detenido a finales del mes pasado y acusado de robo de fondos públicos con base en una mentira sobre su incorporación en la Reserva de la Marina tras servir en dicha rama de las fuerzas armadas, de la que fue dado de baja en 2015, según documentos judiciales. La fiscalía lo acusó de obtener una paga injustificada al rellenar hojas de asistencia basadas en la afirmación fraudulenta de ser reservista de la Marina.

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Rush, oficial de la CIA durante 17 años, fue detenido el 19 de mayo después de que agentes del FBI encontraran en su casa 303 lingotes de oro de aproximadamente un kilogramo cada uno, según una declaración jurada. Los agentes también incautaron casi tres decenas de relojes de lujo, muchos de ellos Rolex.

Los funcionarios estadounidenses que dijeron que Rush había creado un falso "programa de acceso especial" no dieron detalles del programa, ni explicaron cómo lo utilizaba Rush para quedarse con dinero del gobierno. The Washington Post informó anteriormente sobre el uso del programa falso por parte de Rush.Personas familiarizadas con la investigación dijeron que, en teoría, el programa falso de Rush estaba relacionado con la "continuidad de operaciones gubernamentales". No está claro si Rush definió eso con más detalle, pero la continuidad de operaciones suele referirse a que el gobierno pueda funcionar durante una catástrofe nacional o un ataque.

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Rush "incorporó" a dos colegas en el programa de forma que les impidiera hablar con otros al respecto. Luego, persuadió a uno de ellos para que transfiriera millones de dólares al programa a través de un contrato gubernamental que era fraudulento, dijeron las personas.

Jessica Carmichael, abogada de Rush, declinó hacer comentarios.

El FBI y la CIA emitieron una declaración conjunta el mes pasado tras la detención de Rush. "Después de que una investigación interna de la CIA identificara posibles violaciones de la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para que realizara una investigación policial", dijeron las agencias.

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Entre noviembre y marzo pasados, Rush pidió y recibió "una importante cantidad de divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo", decían los documentos judiciales.

Cuando la CIA hizo una revisión de dónde estaban almacenados el oro y las divisas, fue "incapaz de localizar los lingotes de oro o cantidades significativas de divisas extranjeras ", decían los documentos. Rush tenía también 2 millones de dólares estadounidenses en su casa.

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El caso de Rush ha suscitado interrogantes sobre el proceso de investigación para la contratación de empleados de la CIA y la supervisión por parte de la agencia de trabajos de inteligencia delicados. Algunos legisladores han exigido respuestas detalladas y la rendición de cuentas por parte de la agencia.

Rush está detenido en Alexandria, Virginia. El viernes, tras una audiencia, el juez William Fitzpatrick, del Tribunal del Distrito Este de Virginia, dictaminó que Rush debía permanecer detenido, ya que existía riesgo de fuga.

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Rush también tiene antecedentes de haber mentido a la CIA sobre sus estudios universitarios, según documentos judiciales.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

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Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.