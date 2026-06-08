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Irán disparó misiles a Israel por primera vez desde el alto al fuego de abril

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Israel había atacado las afueras de la capital libanesa, Beirut, a primera hora del domingo, lo que llevó a Irán a tomar represalias.

Irán disparó el domingo misiles balísticos contra el norte de Israel, dijo el ejército israelí, en el primer ataque de este tipo desde que un alto al fuego puso fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán hace dos meses.

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Funcionarios iraníes habían amenazado con tomar represalias a primera hora del domingo, después de que Israel bombardeara las afueras del sur de la capital libanesa, Beirut, en el marco de una campaña israelí contra el aliado iraní Hizbulá.

No hubo informes inmediatos de muertes causadas por los disparos de misiles iraníes.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero, librando durante varias semanas una encarnizada guerra aérea que causó miles de muertos --la mayoría en Irán y Líbano-- y sacudió la economía mundial. Irán respondió disparando oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y los aliados árabes de Estados Unidos en el golfo Pérsico, lo que provocó el cierre efectivo del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

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Desde principios de abril, los tres países observan una tregua inestable mientras el gobierno de Donald Trump intenta llegar a un acuerdo a más largo plazo con los negociadores iraníes para poner fin a la guerra. Pero las conversaciones aún no han avanzado mucho, a pesar de las repetidas declaraciones de Trump de que un acuerdo podría ser inminente.

Tras el ataque iraní del domingo, el ministro de Educación israelí, Yoav Kisch, dijo que las escuelas de todo el país permanecerían cerradas el lunes.

Aaron Boxerman es reportero del Times y cubre Israel y Gaza. Radica en Jerusalén.

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