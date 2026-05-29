La IA está haciendo que las estafas sean difíciles de detectar. Aquí te explicamos cómo protegerte.

Un correo electrónico plagado de errores ortográficos. Un agente de servicio al cliente con un acento muy marcado. Una foto borrosa en Craigslist.

Estos eran los signos reveladores de estafas en Internet. Pero hoy en día, gracias a la inteligencia artificial generativa, esas señales de alerta han desaparecido en su mayoría. Los chatbots de bajo costo, los generadores de imágenes y las herramientas de clonación de voz facilitan a los delincuentes producir copias impecables, crear sitios web aparentemente legítimos e incluso replicar identidades.

PUBLICIDAD

Las estafas en Internet impulsadas por IA se han vuelto tan convincentes que confieso que casi caigo en una. Mientras me desplazaba sin pensar por los videos de TikTok, me encontré con un anuncio de un par de tenis Hoka con un descuento del 80 por ciento. Cuando lo toqué, se cargó un sitio web que parecía una auténtica tienda de liquidación de la marca de calzado.

Después de agregar los tenis al carrito de compras, mi sentido arácnido se activó. Una búsqueda rápida en la web reveló que usuarios de Reddit habían sido estafados por este sitio; Hoka incluso había publicado una advertencia sobre una oleada de tiendas web falsas que se hacían pasar por su marca.

PUBLICIDAD

Según los expertos en seguridad, estos sitios web que se parecen tanto a los originales son una de las distintas estafas en Internet impulsadas por la IA que han ido en aumento. El FBI informó el mes pasado que los ciberdelincuentes habían estafado a los estadounidenses por casi 21 mil millones de dólares el año pasado, con pérdidas de alrededor de 893 millones de dólares relacionadas con la IA.

Dado que la IA facilita la creación de sitios web y avatares digitales, es posible que tengamos que replantearnos una estrategia para protegernos del fraude en línea.

"En lugar de buscar indicadores de lo que se ve mal, ahora hay que verificar si es bueno", dijo Mark Beare, gerente general de Malwarebytes, una empresa de ciberseguridad. "Ya no es un príncipe nigeriano. Es un sitio que se parece mucho al de REI o eBay o cualquiera de esas marcas conocidas y de buena reputación".

PUBLICIDAD

Los anuncios fraudulentos han sido tan frecuentes que las denuncias legales contra el gigante de las redes sociales Meta están aumentando. El mes pasado, la Federación de Consumidores de Estados Unidos, un grupo de defensa sin fines de lucro, presentó una denuncia en la que acusaba a Meta de engañar a los usuarios sobre los esfuerzos que estaban haciendo para combatir las estafas. La denuncia citaba ejemplos que incluían anuncios fraudulentos de artículos para bebés y teléfonos gratuitos. El condado de Santa Clara, en California, presentó una demanda similar contra Meta este mes.

En respuesta, Meta afirmó que el año pasado eliminó 159 millones de anuncios fraudulentos y cerró casi 11 millones de cuentas en Facebook e Instagram asociadas con conocidos estafadores. Añadió que estaba invirtiendo en nueva tecnología para combatir las estafas.

PUBLICIDAD

Una portavoz de TikTok dijo que la empresa prohibía las prácticas fraudulentas y el contenido engañoso en los anuncios y que no se permitían en la plataforma los intentos de estafar a los usuarios. Añadió que, en el cuarto trimestre de 2025, el 97 por ciento del contenido infractor no deseado que TikTok eliminó se retiró incluso antes de que los usuarios lo denunciaran.

Además de las tiendas falsas, los estafadores han utilizado la IA para hacerse pasar por personas cercanas a sus víctimas, incluidos familiares y antiguos amores. Dicho de otra manera, la IA ha permitido a los delincuentes personalizar sus ataques para que sean más personales que nunca.

PUBLICIDAD

Esto es lo que hay que saber sobre las estafas más comunes con IA y qué hacer al respecto.

Estafadores y suplantadores de identidad que usan IA

Todos estamos familiarizados con el mensaje de texto que llega de un número desconocido y que dice algo como: "Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado?". Interactuar con el remitente podría terminar en una conversación telefónica y que el estafador te pida dinero. Hoy en día, es probable que esa conversación se transforme en una videollamada, ya que los estafadores han descubierto que pueden usar herramientas de IA que los transforman digitalmente en otra persona.

PUBLICIDAD

"Ya es muy fácil y barato hacer una llamada de Zoom en tiempo real con sustitución de todo el cuerpo y cambio de voz de una manera muy realista", dijo Andrew Yoon, investigador de CivAI, una organización sin fines de lucro que enseña a la gente sobre las capacidades de la IA.

La estafa podría adoptar diferentes formas dependiendo de los intereses y debilidades de la víctima. A un hombre solitario se le podría engañar haciéndole creer que una mujer atractiva de su pasado espera volver a contactarlo. A alguien que busca trabajo se le podría engañar mediante un entrevistador falso de IA para que trabaje para una empresa ficticia.

PUBLICIDAD

Como los números de teléfono son fáciles de falsificar y los nombres y la información de contacto de nuestros familiares están disponibles públicamente en línea, las estafas pueden volverse mucho más personales. Una madre podría recibir un mensaje de texto fraudulento desde el número de teléfono de su hijo y finalmente entablar una videollamada con una simulación de IA de él mismo, en la que el suplantador le pida dinero.

Yoon sugirió un antídoto de baja tecnología: hablar con los miembros de la familia, especialmente con los mayores sin experiencia en tecnología, para discutir la posibilidad de que reciban una llamada de un simulador. Establecer una palabra de seguridad secreta que se pueda usar para comprobar si alguien es real o no siempre que haya dudas.

PUBLICIDAD

La celebridad falsa

Desde la llegada de aplicaciones generadoras de video instantáneo como Sora de OpenAI, las redes sociales se han visto inundadas de basura fabricada por IA. Los videos falsos con celebridades de Hollywood y ejecutivos de alto perfil son muy comunes porque hay tantas imágenes y videos de ellos disponibles en la web que ayudan a los modelos de IA a generar imitaciones casi perfectas.

Algunos estafadores han intentado aprovecharse de las celebridades utilizando su estrellato para comercializar productos inexistentes. Por ejemplo, en los últimos años circularon en las redes sociales videos ultrafalsos del chef Gordon Ramsay promocionando un sorteo de utensilios de cocina; las víctimas que creían estar pagando un pequeño costo de envío por sartenes gratis, terminaban entregando sus números de tarjeta de crédito a los delincuentes.

Los estafadores también generaron videos ultrafalsos de Richard Branson, el fundador del Grupo Virgin, para alentar a los fans a realizar inversiones falsas. Pasó tantas veces que publicó un video en Instagram para enseñar a sus seguidores cómo detectar este tipo de estafas.

El consejo de Branson dio en el clavo. Confía solo en la información de fuentes oficiales; por ejemplo, en el caso de Branson, una página web publicada en Virgin.com. Las marcas de verificación azules en las redes sociales no son indicadores infalibles de que la persona sea quien dice ser, así que no dejes que te convenzan de entrar a esquemas turbios para hacerte rico de la noche a la mañana.

La marca clonada de la tienda

Los anuncios que te dirigen a sitios fraudulentos generados por IA, como la tienda de tenis que casi me engaña, son muy comunes en las redes sociales. Los anuncios pueden estar directamente relacionados con tus intereses personales; por ejemplo, si te encuentras con una tienda falsa que vende bicicletas.

Esto se debe a que los estafadores pagan por espacios publicitarios en TikTok e Instagram para aprovechar las mismas herramientas que usan los vendedores reales para dirigir anuncios a personas con intereses relevantes, dijo Beare. Los delincuentes pueden permitirse gastar ese dinero en la segmentación de anuncios porque, a diferencia de las marcas reales, no tienen ningún producto que enviar.

Hay formas de determinar rápidamente si una tienda en línea que se hace pasar por una marca es falsa. Un método sencillo es buscar en Google la dirección web de la tienda y ver qué dice la gente al respecto en sitios como Reddit.

Para una detección de estafas más exhaustiva, también puedes pedir ayuda a un chatbot de IA. Malwarebytes se asoció recientemente con OpenAI y Anthropic para conectar su aplicación gratuita de detección de estafas a los chatbots ChatGPT y Claude. Puedes pegar una dirección web y capturas de pantalla en los chatbots y pedirle a Malwarebytes que realice un análisis para determinar si un sitio es legítimo.

Si eso te parece demasiado trabajo, hay un viejo dicho popular que sigue siendo válido en la era de la IA: si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Las señales de alerta que antes eran indicios reveladores de estafas en Internet han desaparecido en su mayoría, gracias a la inteligencia artificial generativa. (Derek Abella/The New York Times)