Anne Hathaway por fin está lista para la diversión

Tras triunfar como adolescente con El diario de la princesa de Disney, Anne Hathaway ensartó la aguja de Hollywood. Hubo éxitos de taquilla (El diablo viste a la moda), premios (Los miserables, por la que ganó un Oscar en 2013) y trabajos de autor (El casamiento de Raquel). Pero en medio de un cierto agotamiento personal, una familia creciente y una reacción pública desconcertante, Hathaway, que ahora tiene 43 años, ha retrocedido un poco en los últimos años, situándose con firmeza en un lugar más tranquilo.

"Pensaba que estaba en la pequeña y extraña sección indie de mi carrera", dijo Hathaway a Popcast, el programa de conversación cultural de The New York Times, en una nueva entrevista.

Este año, Hathaway protagoniza tres películas muy dispares entre sí, empezando por Mother Mary, un atormentado retrato del director David Lowery de un híbrido de Taylor Swift y Lady Gaga que atraviesa un periodo oscuro (con canciones escritas y producidas por Charli XCX, Jack Antonoff y FKA twigs), que se estrena el viernes. A continuación, volverá a interpretar a uno de sus papeles más queridos, el de la otrora agotada asistente Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2. En julio, Hathaway aparecerá como Penélope en La Odisea, de Christopher Nolan, y tiene previstas dos películas más antes de fin de año.

Hasta 2024, Hathaway no se sintió preparada para volver a ser el centro de atención de forma tan intensa. "Di un paso atrás y me dije, bien, estoy preparada para lo que venga con el pop, para lo que venga con el 'realmente necesitamos una audiencia global para que esta película sea un éxito'", explicó en una larga conversación. "Antes de eso, era como, no estoy preparada como persona. No estoy preparada como artista. Necesito desarrollarme más, de lo contrario me van a comer viva".

Esa fase madura de su carrera --junto con la confianza para no preocuparse por si los comentarios en línea van en contra de ella con hachas de mano-- también ha conducido a una especie de ablandamiento personal.

"Solía ser una persona muy temerosa", dijo Hathaway. "Solía tener un sistema de protección con una valla eléctrica de alto voltaje, y eso ya no me interesa tanto.

"Algo ocurrió cuando cumplí 40 años y me di cuenta de que estaba viviendo mi vida como si fuera un ensayo general", añadió, "y que, en realidad, era la hora del espectáculo".

Estos son extractos editados de la conversación, que puedes ver aquí o escuchar íntegramente a continuación.

[Video: Watch on YouTube.]

JOE COSCARELLI ¿Dónde empezó para ti la búsqueda del personaje Mother Mary, esta estrella del pop torturada? ¿Fue un proyecto de investigación o de imaginación?

ANNE HATHAWAY Acabó siendo ambas cosas. Tuve un instinto sobre el personaje desde la primera lectura: su desgarro, todo lo relacionado con el diálogo y la actuación. Todo lo demás fue mucha investigación. Todo lo relacionado con la interpretación acabó siendo un proceso de años para aprender a ser una estrella del pop.

COSCARELLI Como Mother Mary, cantas canciones de Charli XCX y FKA twigs, pero cuando empezaste a interpretar el personaje, no tenías ni idea de cómo sonaría.

HATHAWAY Recibí un mensaje de Jack y me dijo: "Oye, ¿quieres venir y ver cómo está la vibración?". Sabía lo que era una vibración, pero me preguntaba si era un término técnico. Siri, ¿qué es una vibración?

Nunca había pensado en el arte basado en la vibración, ¿sabes? Para mí, hacer películas viene de un lugar muy, muy diferente y actuar viene de un lugar muy diferente. Para mi horror y consternación, me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo cantar ante un micrófono porque toda mi formación había sido sobre el escenario, donde hay tanta proyección implicada. La música pop es lo contrario. Es potencia sin esfuerzo, que no es lo mío. Lo mío es el esfuerzo [risas].

JON CARAMANICA Tu madre era actriz y una gran cantante de teatro. ¿El pop era un tabú en tu casa mientras crecías, en el sentido de que el teatro es donde se produce el arte serio?

HATHAWAY Mucho, sí. El pop no se valoraba en mi casa mientras crecía. Los cantantes de verdad hacían Broadway. Y gran parte de mis primeros contactos musicales se basaban en el teatro. A mi hermano mayor le gustaba mucho el rap, y luego se metió en el hardcore straight edge. Adoro a mi hermano mayor, así que obviamente escuchaba eso. Y luego, cuando estaba en la secundaria, fue cuando aparecieron las princesas del pop y el programa TRL de MTV era enorme. Me sentía muy confundida, porque sabía que me gustaba mucho Britney Spears. Pero tenía la voz de mis padres en la cabeza diciendo pero Stephen Sondheim es música de verdad.

COSCARELLI ¿Qué tipo de conversaciones mantenías con el director David Lowery sobre los puntos de referencia pop para Mother Mary?

HATHAWAY Conoces a David y es obviamente gótico: tiene las uñas pintadas de negro y en su camiseta nunca falta una calavera. Me pareció encantador cuando me enteré de que es un swiftie acérrimo. Tenía una lista de reproducción larguísima con todo tipo de música, es decir, artistas desconocidos de los que nunca había oído hablar, pero también "Green Light" de Lorde y Max Richter. La lista de reproducción pretendía mostrar no necesariamente cómo sonaba Mother Mary, sino la sensación que podía producirte su música. Y justo en medio de esa lista de reproducción estaba "Anti-Hero". Siempre me ha gustado mucho Taylor, pero esa fue la canción en la que pensé: oh, no, espera, ella se está apoderando de mi cerebro. Y luego profundicé mucho más en su música. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Te quedas como: oh, es una genia.

CARAMANICA ¿Tienes ahora una época preferida de Taylor?

HATHAWAY No, creo que todas hablan entre sí. La era "Eras". Tener una retrospectiva así a la edad que tiene, y darse cuenta de que tenía una visión que no existía en el mundo, y que literalmente creó el espacio que quería para sí misma.

COSCARELLI ¿Cómo consideramos a las estrellas del pop de forma diferente a como consideramos a los actores?

HATHAWAY Cuando terminé [Mother Mary] pensé, wow, no soy para nada una estrella del pop. Lo que me encanta hacer es compartir lo que he vivido, las partes secretas de mi alma, a través de un filtro, a través de un avatar con el que puedo relacionarme en privado, en secreto. Pero no tengo que hablar nunca de ello ni revelarlo. Con una estrella del pop, la imagen que proyectas se basa en ti mismo. Así que tú eres tu propio avatar.

COSCARELLI En tu carrera, has sido muy cuidadosa con tu vida real y tu lado humano. Puede que la gente crea que te conoce, pero, a diferencia de una estrella del pop, no tienen mucho que proyectar sobre ti cuando te ven en estos papeles icónicos.

HATHAWAY Es curioso, porque me ocurrió algo increíble nada más al empezar: estuve en una película clásica que una generación se metió en el corazón y de la que nunca se desprendió, y seguimos manteniendo una relación casi 30 años después. Y esa película era El diario de la princesa. Así que no pienso en mí misma en términos icónicos. Pienso en mí de la forma en que siempre he pensado en mí misma, que es que soy actriz. He tenido mucha suerte de haber formado parte de estas películas que han ofrecido a la gente confort para lo que ahora parece que va para generaciones. Y he intentado hacer todo lo que he podido para respetar y proteger el legado de esas películas al mismo tiempo que me desarrollo como artista, al mismo tiempo que soy una persona que puede caminar por la calle y ser muy, muy, muy normal, todo lo normal que puedo.

CARAMANICA Veo un par de hilos conductores en el tipo de personajes que suelen atraerte. Tienes El diario de la princesa y la original El diablo viste a la moda: una mujer joven, nueva en el mundo, un montón de sistemas impuestos a esa persona que le dicen que en realidad lo que necesita es rigor. En la otra dirección, Mother Mary, Pasante de moda: un personaje inflexible que necesita aprender a relajarse, a encontrar esa suavidad o incertidumbre interior.

HATHAWAY Cuando se estrenó la primera El diablo viste a la moda, fue tan grande y me pasó eso que ocurre cuando, de repente, te envían un montón de guiones y piensas: oh, todos son el mismo personaje. Tenía 24 años, creo, y recuerdo que pensé: así es como te ven. Eso es lo que tienes que resistir ahora mismo. Tuve tanta suerte con esas dos, fueron varas tan altas, que pensé que si hago otras cosas y son una especie de versión sucedánea de eso, ¿cómo me voy a sentir?

COSCARELLI Hiciste Secreto en la montaña con Ang Lee, El casamiento de Raquel

HATHAWAY Jonathan Demme. Y luego, aquí está la cosa, y esta es una de las razones por las que me siento tan atraída por David Lowery como artista, es que te das cuenta de que quizá mi sensibilidad es más de intérprete indie, pero también quiero dejar las puertas abiertas. Quiero respetar el legado. Así que cada pocos años te dices, probablemente sea el momento de hacer un Día de los enamorados.

COSCARELLI Al volver a estos personajes icónicos con El diablo viste a la moda 2 y El diario de la princesa 3, que está en preparación, ¿tuviste algún reparo a la hora de interpretar los éxitos?

HATHAWAY Ya no me importan esas cosas. Me han dejado muy impresionada. Pensaba que estaba en la pequeña y extraña sección indie de mi carrera. Pensaba que era ahí donde iba a vivir. Así que estoy encantada de que alguien me haya pedido que vuelva y haga el equivalente a una gira de estadios.

COSCARELLI ¡Tu Eras Tour!

HATHAWAY Como me fui e hice mis cosas raras, aprecio, de una forma que no podía apreciar cuando era tan joven, el arte de los éxitos. Por algo son tan queridos. Son muy, muy buenos. El diablo viste a la moda es una película maravillosa.

COSCARELLI Es muy difícil escribir "Anti-Hero".

HATHAWAY Es muy difícil escribir "Blank Space", ¿sabes? Y no debería salir mal porque la hemos escuchado varias miles de veces.

COSCARELLI También coincide con este increíble momento de tu carrera, en el que eres una de las personas más queridas de internet.

HATHAWAY [risa fuerte] ¡Giro argumental! [más risas fuertes]

CARAMANICA Los memes están a tu favor.

HATHAWAY Por ahora Ya veremos.

CARAMANICA Nos puede pasar a cualquiera de nosotros.

HATHAWAY Oh, ya lo sé.

COSCARELLI ¿Te has permitido sentir el lado bueno, habiendo estado al otro lado en varios momentos?

HATHAWAY No sé a qué te refieres [risas]. Me alivia no tener que lidiar con el lado malo por ahora. Pero creo que lo que ambos lados me han enseñado es que probablemente sea mejor tener un cierto nivel de desapego de todo eso.

COSCARELLI ¿Te gusta trabajar a esta velocidad --cinco películas este año, que abarcan siglos y vibras-- o es simplemente, tengo que tomarlas mientras llegan?

HATHAWAY Ese ritmo es insostenible, sobre todo ahora. Tengo hijos pequeños. He considerado los tres últimos años como una anomalía. No veo a nadie pidiéndome que mantenga ese ritmo cuando mis hijos estén fuera de casa, que será como a finales de los 50, principios de los 60. Así que lo veo como algo excepcional, y simplemente lo estoy disfrutando porque nunca volverá a ocurrir.

Créditos

Popcast es presentado por Jon Caramanica y Joe Coscarelli y producido por Sophie Erickson y Kate LoPresti. Este episodio fue filmado por Alfredo Chiarappa, Daniele Sarti, Jika Gonzalez y Pat Gunther. Fue editado por Mark Zemel. Nick Pitman es nuestro ingeniero de sonido y Amanda Webster es nuestra editora fotográfica. Brooke Minterses nuestra productora ejecutiva.Un agradecimiento especial a Rebecca Blandon, Mahima Chablani, Dahlia Haddad, Mike Cordero, Chris Moore, Caterina Clerici, Nicole Huber, Zach Caldwell, Maddy Masiello, Brad Kimbrough, Andrew Wilcox, Caryn Ganz, Sia Michel, Nina Lassam, Solana Pyne y Sam Dolnick.

Joe Coscarelli es periodista cultural del Times y copresentador del pódcast del Times Popcast.

Jon Caramanica es crítico de música pop que presenta Popcast, el pódcast musical del Times.

Popcast es presentado por Jon Caramanica y Joe Coscarelli y producido por Sophie Erickson y Kate LoPresti. Este episodio fue filmado por Alfredo Chiarappa, Daniele Sarti, Jika Gonzalez y Pat Gunther. Fue editado por Mark Zemel. Nick Pitman es nuestro ingeniero de sonido y Amanda Webster es nuestra editora fotográfica. Brooke Minterses nuestra productora ejecutiva. Un agradecimiento especial a Rebecca Blandon, Mahima Chablani, Dahlia Haddad, Mike Cordero, Chris Moore, Caterina Clerici, Nicole Huber, Zach Caldwell, Maddy Masiello, Brad Kimbrough, Andrew Wilcox, Caryn Ganz, Sia Michel, Nina Lassam, Solana Pyne y Sam Dolnick.