Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros.

La carta advierte que el acuerdo supondrá menos puestos de trabajo para los creativos, además de mayores costos y menos opciones para el público.

Más de 1000 guionistas, actores y directores publicaron el lunes una carta en la que se oponen a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount y afirman que el acuerdo perjudicaría a la ya de por sí maltrecha industria del entretenimiento de Hollywood.

La carta, firmada por conocidos intérpretes y directores como Bryan Cranston, Joaquin Phoenix, Tiffany Haddish, Lily Gladstone y Yorgos Lanthimos, advierte de que la fusión de dos de los principales estudios de Hollywood dará lugar a "menos oportunidades para los creadores, menos puestos de trabajo en todo el ecosistema de producción, costos más elevados y menos opciones para el público de Estados Unidos y de todo el mundo".

"Hemos sido testigos de un pronunciado descenso en el número de películas producidas y estrenadas, junto con un criterio más estrecho de los tipos de historias que se financian y distribuyen", decía la carta, firmada también por Denis Villeneuve, quien dirigió Sicario, y J. J. Abrams, director de Star Wars: El despertar de la fuerza. "Cada vez más, un pequeño número de entidades poderosas determinan lo que se hace --y en qué condiciones--, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos caminos viables para mantener su trabajo".

Una portavoz de Paramount dijo en un comunicado que la empresa comprendía las preocupaciones que "algunos miembros de la comunidad creativa han planteado", y añadió que el acuerdo con Warner Bros. preservará "marcas icónicas con liderazgo creativo independiente, garantizando que los creadores tengan más caminos para su trabajo, no menos".

La carta llega meses después de que Paramount y su director ejecutivo, David Ellison, se impusieron frente a Netflix para adquirir Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. Ellison ha dicho que el acuerdo será positivo para la comunidad creativa, y prometió estrenar al menos 30 películas al año en los cines e invertir en ambos estudios. También ha argumentado que un acuerdo con Netflix habría creado un gigante del streaming por suscripción dos veces mayor que su competidor más cercano.

La carta fue organizada por una coalición de grupos de defensa, entre ellos el Committee for the First Amendment, grupo de defensa de la libertad de expresión dirigido por la actriz Jane Fonda; Democracy Defenders Fund, organización cofundada por Norm Eisen, embajador en el gobierno de Obama; y Future Film Coalition, grupo de profesionales del cine independiente.

Se espera que el acuerdo de Paramount con Warner Bros. Discovery se cierre a finales de este año, sujeto a la aprobación de los accionistas y los reguladores gubernamentales. La empresa ha dicho que no espera ningún impedimento significativo para el cierre en Estados Unidos y que algunos países, como Alemania y Eslovenia, ya han dado su aprobación para proceder.

Pero la preocupación por el acuerdo se extiende sobre Hollywood. Michael O'Leary, director ejecutivo de Cinema United, organización comercial que representa a 30.000 salas de cine en Estados Unidos, dijo en una entrevista que se oponía a la adquisición, y advirtió que cualquier disminución de la producción cinematográfica podría dar lugar a más cierres de cines.

Rob Bonta, fiscal general de California, dijo que la adquisición "no era un hecho", pero se mostró escéptico ante la posibilidad de que el gobierno federal llevara a cabo una revisión rigurosa.

En la carta, los firmantes instaron a Bonta a que siguiera examinando el acuerdo, afirmando que estaban dispuestos a apoyar los esfuerzos para "garantizar un futuro vibrante para nuestra industria".

"La competencia es esencial para una economía y una democracia sanas", decía la carta. "También lo es una regulación y una aplicación meditadas. La consolidación de los medios de comunicación ya ha debilitado una de las industrias globales más vitales de Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha dado forma a la cultura y ha conectado a personas de todo el mundo".

Benjamin Mullin reporta para el Times sobre las grandes empresas que están detrás de las noticias y el entretenimiento. Ponte en contacto con él de forma segura en Signal en el +1 530-961-3223 o en benjamin.mullin@nytimes.com.