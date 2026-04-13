The New York Times

'No le temo': la respuesta del papa León a las críticas de Trump

Reportajes Especiales - News

Guardar
Imagen WFYECSV66BHN3EEQBHVXNG5YQI

El presidente Trump arremetió el domingo por la noche contra el papa León XIV en redes sociales. El pontífice aseguró que seguiría oponiéndose a la guerra.

Desde su elección el pasado mes de mayo, el papa León XIV, el primer pontífice procedente de Estados Unidos, ha frustrado las expectativas de quienes esperaban que de inmediato se convirtiera en el principal crítico mundial del presidente Donald Trump.

León se ha pronunciado con moderación, rara vez desviándose de los comentarios preparados, hablando en general en nombre de los pobres, el medioambiente y los migrantes, y casi siempre haciendo un llamado a la paz. Cuando León expresaba su preocupación por las políticas del gobierno de Trump, lo hacía sin mencionar nombres ni naciones.

Ahora, el apacible papa, que habla con el acento pausado de un tío del Medio Oeste estadounidense, se encuentra en conflicto directo con el impetuoso presidente de Estados Unidos. El lunes, después de casi un año en el cargo, Leo finalmente le contestó al presidente, luego de que Trump lo atacara la noche del domingo en Truth Social, la plataforma de redes sociales del presidente, acusando a León de ser "débil ante el crimen" y de "complacer a la izquierda radical".

León, en declaraciones a los periodistas en un vuelo a Argelia antes de una gira de 10 días por varias naciones africanas, dijo: "No le temo al gobierno de Trump, ni a hablar en voz alta del mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí". Al preguntarle directamente por los comentarios de Trump en Truth Social, el papa respondió: "Es irónico: el propio nombre del sitio. No se diga más".

Más tarde, el presidente Masoud Pezeshkian de Irán se metió en la disputa, declarando en redes sociales: "Condeno el insulto a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán".

Los comentarios sobre la marcha del papa, hechos en respuesta a preguntas que hacían los reporteros mientras caminaba por un avión saludando periodistas, fueron considerablemente más incisivos que las sobrias ruedas de prensa que ofreció durante su primer viaje internacional como pontífice a Turquía y Líbano el otoño pasado.

Entonces no habló en absoluto de Trump, a pesar de que el viaje se produjo poco después de que altos obispos católicos de Estados Unidos condenaran, animados por el papa, las políticas del gobierno de Trump contra los solicitantes de asilo y los migrantes.

León se ha mostrado como un unificador desde el inicio de su papado, a diferencia de su predecesor, el papa Francisco, quien entre otras cosas visitó la frontera entre Estados Unidos y México para expresar su apoyo a los migrantes mientras Trump hacía campaña con una plataforma antimigrantes para su elección en 2016. El enfoque de Francisco dividió profundamente a los católicos estadounidenses, algunos de los cuales consideraron que su impulso a favor de la aceptación de la comunidad LGBTQ y de los derechos de los migrantes era ineficaz, demasiado atrevido, o ambas cosas.

En las últimas semanas, León se ha convertido en un crítico mucho más duro de la guerra del gobierno de Trump en Irán, primero de manera indirecta y luego de forma más evidente.

Primero, pareció distanciarse de los esfuerzos de Pete Hegseth, secretario de Defensa, por presentar la campaña estadounidense-israelí contra Irán como una misión cristiana.

Luego, después de que Trump amenazara con acabar con "toda una civilización" en Irán, el papa dijo que "esta amenaza contra toda la población de Irán" era "realmente inaceptable". Instó a los ciudadanos a ponerse en contacto con sus líderes políticos para pedirles que "trabajen por la paz y rechacen siempre la guerra".

Por último, al mencionar el lunes al gobierno de Trump por su nombre, León dejó claro que respondía directamente al presidente.

El papa dijo que sus actos eran los de un líder espiritual que promueve valores religiosos y no los de un político que interviene por motivos políticos.

"No somos políticos, no tratamos la política exterior con la misma perspectiva con la que él podría entenderla", dijo León en referencia a Trump. "Pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como pacificador".

Leo añadió que sus comentarios "no pretenden ser ataques contra nadie". Más bien, dijo, estaba "invitando a todas las personas a buscar formas de construir puentes, de paz y reconciliación, y de buscar formas de evitar la guerra siempre que sea posible".

El papa respondió a las preguntas durante un vuelo de dos horas de Roma a Argel el lunes, y habló con los periodistas que lo acompañaban en su gira por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

A diferencia de Trump, que habla y publica en redes sociales con un estilo grandilocuente, el papa mantiene la calma en público, hace comentarios humorísticos ligeros que han sido comparados con "chistes de papá", y cita regularmente las Escrituras para respaldar sus declaraciones.

En el avión, añadió: "Seguiré hablando alto y claro contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para buscar soluciones justas a los problemas. Demasiadas personas sufren en el mundo hoy. Demasiados inocentes están siendo asesinados. Y creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una mejor manera".

Fue un mensaje que repitió más tarde en un discurso dirigido a líderes argelinos después de reunirse con su presidente, Abdelmadjid Tebboune.

"Si respetan la dignidad de todos y se dejan conmover por el dolor ajeno, en lugar de multiplicar los malentendidos y los conflictos, sin duda pueden convertirse en protagonistas de un nuevo capítulo de la historia", dijo.

En un país que recientemente fue sacudido por disturbios y protestas contra el régimen autoritario, León instó a los argelinos "que ocupan puestos de autoridad en este país a no temer esta perspectiva, sino a promover una sociedad civil vibrante, dinámica y libre, en la que se reconozca especialmente a los jóvenes como capaces de contribuir a ampliar el horizonte de esperanza".

Motoko Rich es la jefa de la corresponsalía en Roma del Times, desde donde cubre Italia, el Vaticano y Grecia.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros.

Reportajes Especiales - Business

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros.

La 'economía de las molestias' es más que una molestia

Reportajes Especiales - Business

La 'economía de las molestias' es más que una molestia

Trump retira una publicación con una imagen de sí mismo como una figura similar a Jesús

Reportajes Especiales - News

Trump retira una publicación con una imagen de sí mismo como una figura similar a Jesús

Trump quiere bloquear Irán para abrir el estrecho de Ormuz. Los expertos tienen sus dudas

Reportajes Especiales - News

Trump quiere bloquear Irán para abrir el estrecho de Ormuz. Los expertos tienen sus dudas

La visita de los reyes de los Países Bajos a la Casa Blanca crea polémica

Reportajes Especiales - News

La visita de los reyes de los Países Bajos a la Casa Blanca crea polémica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

El primer confesionario de Rosalía en Barcelona: Yolanda Ramos habla de sexo, pelos y un vaso de agua

La lista de los medicamentos que le secuestraron a la anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

En medio de la polémica por los créditos a funcionarios, Banco Nación detalló cómo funciona su línea hipotecaria

Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España: esta es la fecha de partida

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Almuerzo de Kast con centenar de excompañeros en sede de Gobierno abre polémica en Chile

La MLS elige al brasileño Rafael Navarro como jugador de la jornada

Delcy Rodríguez llama a venezolanos a superar diferencias y pedir cese de sanciones a EEUU

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,2 %

La Bolsa de México pierde un 0,61 % y se ubica en 69.595,13 unidades

ENTRETENIMIENTO

Desde un pago millonario hasta los boletos más caros: los récords que Justin Bieber rompió con su show en Coachella

Desde un pago millonario hasta los boletos más caros: los récords que Justin Bieber rompió con su show en Coachella

In Utero: el disco con el que Nirvana rompió sus propias reglas y desafió al grunge

Guillermo Francella vuelve con “El encargado”: la cuarta temporada ya tiene fecha de estreno

Futbolista que acusó a Chappell Roan dice que “nueva información” cambió su perspectiva

Frankie Muniz resulta ileso tras choque en competencia de NASCAR