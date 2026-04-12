En las elecciones de Perú, 35 candidatos se disputan la presidencia

Las elecciones presidenciales de este domingo son una de las contiendas más inciertas de los últimos años, marcadas por una extrema fragmentación del electorado.

Los votantes de Perú acudirán a las urnas este domingo para unas elecciones presidenciales marcadas por una extrema fragmentación y la desconfianza en las instituciones del país, con un número récord de candidatos entre los que elegir: 35.

No se espera que ningún candidato gane por mayoría absoluta, dado el gran número de aspirantes. Es probable que los dos candidatos más votados pasen a una segunda vuelta el 7 de junio, donde podrían surgir divisiones ideológicas más claras.

Pocos esperan que las elecciones resuelvan la inestabilidad política que ha afectado a Perú durante años. Tres presidentes han pasado por el poder desde que los peruanos eligieron a uno por última vez en 2021.

Aquella votación llevó al poder a un candidato outsider, Pedro Castillo, un maestro rural de izquierda que hizo campaña con la promesa combatir la desigualdad y reformar el modelo económico de Perú. Su presidencia pronto se desmoronó en medio de investigaciones por corrupción, una gestión caótica y promesas incumplidas.

Poco más de un año después de asumir el cargo, con una moción de vacancia inminente, Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. En cambio, fue destituido y arrestado ese mismo día.

Su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien lo sucedió, resultó profundamente impopular. En octubre, con muchos peruanos furiosos por el aumento de la delincuencia y los escándalos políticos, fue sometida a un juicio político y destituida.

Su sucesor, José Jerí, fue destituido apenas cuatro meses después, tras revelarse que había mantenido reuniones no reveladas con empresarios que estaban bajo investigación. Su sustituto, José María Balcázar, el actual presidente interino, no se presenta a las elecciones.

El voto es obligatorio en Perú, un país de aproximadamente 34 millones de habitantes con unos 27 millones de votantes elegibles.

¿Por qué es importante esta elección?

Perú, el cual cuenta con partidos políticos débiles y un electorado muy volátil, es conocido por sus elecciones impredecibles. Pero esta es una de las contiendas más inciertas de los últimos años.

Ninguno de los 35 candidatos cuenta con un amplio respaldo, y alrededor del 20 por ciento de los votantes está indeciso, según las encuestas. Los analistas afirman que el voto no estará impulsado por la ideología.

"Esto es muy volátil, muy contingente. Muy, muy del azar", dijo Alberto Vergara, un politólogo peruano. "Nadie sabe por quién votar. Nadie se diferencia mucho del otro. Todos son bastante mediocres. Ninguno tiene un partido político. La gran mayoría son muy desconocidos".

¿Quiénes son los principales candidatos?

Keiko Fujimori, cuatro veces candidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori, se encuentra entre los principales contendientes, con un apoyo que oscila entre el 11 y el 14 por ciento, según encuestas recientes de Datum International y el Instituto de Estudios Peruanos.

Es una figura que genera opiniones muy divididas: sus partidarios atribuyen al gobierno de su padre la estabilización de la economía y la derrota de las insurgencias violentas en la década de 1990, mientras que sus críticos lo asocian con el autoritarismo y la corrupción.

Durante el mandato de Fujimori, este disolvió el Congreso y gobernó por decreto. Finalmente, se vio obligado a abandonar el poder a raíz de un escándalo de corrupción y, más tarde, fue condenado por crímenes de lesa humanidad por su papel en los asesinatos cometidos durante la lucha contra los insurgentes. Permaneció encarcelado hasta poco antes de su muerte en 2024.

Su hija forma parte de un grupo de candidatos que, según encuestas recientes, cuentan con un apoyo que oscila alrededor del 10 por ciento. Entre ellos se encuentran Rafael López Aliaga, conocido como "Porky", un empresario conservador y exalcalde de Lima, la capital, con posturas de línea dura en materia de delincuencia y temas sociales; Carlos Álvarez, un comediante que ha ganado popularidad con un mensaje antisistema; y Ricardo Belmont, un populista y expresentador de programas de entrevistas socialmente conservador que también fue alcalde de Lima y cuyo apoyo ha experimentado un repunte reciente.

No ha habido un claro favorito en las encuestas. Esto es típico de las elecciones en Perú, donde es común que candidatos ajenos al sistema surjan en las últimas etapas.

¿Cuáles son los temas principales?

Según las encuestas, la delincuencia y la corrupción son las principales preocupaciones de los votantes. Perú ha experimentado un aumento de los delitos violentos, impulsado por un drástico incremento de la extorsión, a menudo impuesta por bandas mediante incendios provocados, explosivos o asesinatos selectivos. La inquietud pública ha alimentado propuestas para medidas de seguridad más duras, y muchos candidatos piden que el ejército desempeñe un papel más importante.

La crisis ha puesto de manifiesto profundas debilidades en la policía y en las instituciones estatales, lo que ha erosionado aún más la confianza, ya que, según los críticos, el Congreso ha debilitado los mecanismos de supervisión destinados a combatir la delincuencia.

A nivel regional, se ha producido un giro hacia políticas conservadoras y centradas en el orden público en países como Argentina, Ecuador y Chile, impulsado por la preocupación por la delincuencia, la incertidumbre económica y la frustración con los gobernantes actuales. Estos temas han ganado terreno en Perú, pero las encuestas reflejan un electorado fragmentado y un sentimiento antisistema y en contra del Congreso, no un claro cambio ideológico, según los analistas.

Verónica Mendoza, de 43 años, una vendedora de Juliaca, una ciudad en las tierras altas del sur de Perú, dijo que no había decidido a quién le daría su voto el domingo.

"No estamos bien informados", afirmó. "No han pasado a lo que yo he visto. La campaña poco se ha hecho". Había apoyado Castillo, el presidente de izquierda, pero dijo que esta vez podría votar por Belmont, el populista conservador.

Mitra Taj contribuyó con información desde Lima.

Genevieve Glatsky es reportera del Times radicada en Bogotá.

Mitra Taj contribuyó con información desde Lima.