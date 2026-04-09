Irán presenta 10 puntos que dice son la base para las pláticas de alto al fuego

El plan, que reafirma el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y mantiene el derecho del país al enriquecimiento nuclear, no es el mismo que el que el presidente Trump dijo que era una "base viable" para las negociaciones.

Irán hizo público el miércoles lo que dijo era el marco de 10 puntos para las conversaciones que el presidente Donald Trump describió como "una base viable sobre la que negociar" el fin de la guerra. Gran parte de ello consistía en exigencias maximalistas que parecen difíciles, si no imposibles, de conciliar con los objetivos estadounidenses.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los puntos no coinciden con los referidos por Trump. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir las discusiones internas de la Casa Blanca.

Irán hizo pública su versión de la propuesta la mañana después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto al fuego de dos semanas, y pide que los soldados estadounidenses abandonen la región, reafirma el control de Irán sobre el estratégico estrecho de Ormuz y mantiene el derecho de Irán al enriquecimiento nuclear.

Es probable que muchas de estas exigencias entren en conflicto con una propuesta de 15 puntos que los mediadores estadounidenses presentaron el mes pasado.

Dicha propuesta nunca se hizo pública, pero funcionarios informados sobre el plan, que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato para discutir detalles delicados, dijeron que abordaba los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como el comercio marítimo. En negociaciones anteriores, los mediadores estadounidenses habían presionado para que se limitara el alcance de los misiles balísticos iraníes y se detuviera todo el enriquecimiento nuclear de Irán.

El miércoles, Trump pareció referirse a ese plan estadounidense, al escribir en las redes sociales que "ya se han acordado muchos de los 15 puntos" y repitiendo su insistencia en "no enriquecer uranio".

A continuación, los 10 puntos de la propuesta de Irán, según la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, y dónde podrían entrar en conflicto estas exigencias con los objetivos de Washington:

1. Una garantía estadounidense de no agresión con Irán

En la propuesta anterior de 15 puntos ofrecida por los mediadores estadounidenses, solo se ofrecía un alto al fuego. Los funcionarios iraníes quieren garantizar un fin formalizado de las hostilidades que sea más permanente.

Esta es una de las principales exigencias en las que se centrará Irán, según las entrevistas con figuras de la seguridad regional y un antiguo diplomático iraní.

2. Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz

Es probable que esto se convierta en un importante punto de fricción. La capacidad de Irán para estrangular el tráfico a través del estrecho, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha causado estragos en la economía mundial. Es muy poco probable que Washington o los países árabes del Golfo, vecinos de Irán, acepten esto.

3. Poner fin a la guerra regional en todos los frentes, incluso contra el aliado de Irán, Hizbulá, en Líbano

Esto podría convertirse en un eventual punto de alineación.

Estados Unidos e Israel quieren que Teherán frene una alianza de milicias que ha fomentado en toda la región, a la que denomina "Eje de la Resistencia". Muchas de esas milicias han salido en defensa de Irán en la guerra actual, al lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos estadounidenses, países del Golfo e Israel. Entre ellas se encuentra el grupo armado libanés Hizbulá, al que Israel respondió con una gran ofensiva. Israel anunció entonces planes para ocupar partes del sur de Líbano.

Israel afirma que el actual alto al fuego no se aplica a sus operaciones en Líbano. Que el frente del Líbano pueda incorporarse a un acuerdo a más largo plazo es un asunto pendiente.

4. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y posiciones de la región

Las fuerzas estadounidenses mantienen bases en los estados árabes del Golfo, Israel e Irak. Es difícil concebir un escenario en el que Estados Unidos acepte esto.

5. Reparaciones a Irán por daños de guerra

Irán ha sufrido un nivel devastador de destrucción, no solo en sus instalaciones militares, sino también en infraestructuras críticas, como plantas farmacéuticas y siderúrgicas, puentes, universidades e instalaciones energéticas.

No ha habido indicios de que los funcionarios estadounidenses se planteen ofrecer una compensación.

6. Aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento nuclear

Esto es diametralmente opuesto a las declaraciones más recientes de Trump, en las que ha vuelto a pedir el enriquecimiento cero de uranio.

Algunos diplomáticos regionales han intentado suavizar las exigencias estadounidenses, sugiriendo que Teherán podría aceptar no llevar a cabo activamente el enriquecimiento, o limitarlo a una cantidad simbólica en el umbral más bajo para fines civiles. Sigue sin estar claro si Washington lo aceptaría.

7. Levantar todas las sanciones primarias a Irán

Washington ha impuesto a Irán diferentes formas de sanciones primarias, o restricciones directas a las transacciones financieras, desde la fundación de la República Islámica tras la revolución de 1979.

En negociaciones anteriores, los mediadores buscaban que los funcionarios estadounidenses levantaran algunas sanciones a cambio de concesiones sobre el programa nuclear iraní. La propia declaración de Trump del miércoles aludió a la idea de ofrecer un "alivio de aranceles y sanciones".

8. Levantar todas las sanciones secundarias a Irán

Además de bloquear directamente el comercio con Irán, Estados Unidos también impone sanciones que penalizan a otros países o empresas no estadounidenses que hacen negocios con Irán.

Al igual que el punto sobre las sanciones primarias, esta parte de la propuesta sería probablemente negociable en función de lo que ofrezca Irán.

9. Finalización de todas las resoluciones contra Irán de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica

El pasado mes de junio, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU aprobó una resolución contra Irán por primera vez en 20 años, afirmando que Irán no cumplía sus obligaciones de no proliferación nuclear, una medida que Irán condenó por considerarla política.

Washington no puede obligar al OIEA a revocar sus resoluciones, pero tal vez podría presionar a los países aliados para que lo hagan como parte de un acuerdo global con Irán.

10. Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán

La ONU ha emitido varias resoluciones contra Irán, en particular sobre la proliferación nuclear. En octubre, las Naciones Unidas volvieron a imponer sanciones a Irán, alegando que este país había incumplido un acuerdo de 2015 para limitar el enriquecimiento nuclear iraní.

Washington podría intentar influir en sus aliados para que lo hicieran, pero, de nuevo, probablemente requeriría un acuerdo global con Irán.

Tyler Pager colaboró con reportería.

Tyler Pager colaboró con reportería.