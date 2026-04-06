Una joven se casó con un soldado de EE. UU. Luego ICE la detuvo

La esposa de 22 años de un sargento del ejército llegó a Estados Unidos desde Honduras, cuando era niña. Se la llevaron de una base militar donde la pareja planeaba vivir.

Un sargento del ejército estadounidense y su esposa llegaron a la base de él en Luisiana la semana pasada, esperando comenzar su vida juntos como recién casados.

La pareja se registró en el centro de visitantes, identificación en mano, lista para completar los trámites que le permitirían a ella mudarse a la casa de él en la base.

En cuestión de horas, el plan se desmoronó.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas entraron en la base y detuvieron a su esposa, una migrante hondureña indocumentada que fue traída a Estados Unidos cuando era pequeña. Al anochecer, se encontraba en un centro de detención con cientos de mujeres que se enfrentaban a la deportación como parte de la campaña de represión de la migración del gobierno de Donald Trump.

La detención se produjo pocos días después de que Annie Ramos, de 22 años, estudiante universitaria sin antecedentes penales, y Matthew Blank, de 23, celebraran su matrimonio con familiares y amigos. El sargento Blank, quien se alistó hace más de cinco años, está destinado a una brigada de Fort Polk, en Luisiana, que a finales de mes comenzará a entrenarse para el despliegue.

"Nuestro plan era conducir hasta allí, llevarla a la oficina para obtener su cartilla militar y activar sus prestaciones de cónyuge de militar", como el seguro médico y de vida, dijo. "Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En lugar de eso, me la arrebataron".

Cuando los ciudadanos estadounidenses se casan con migrantes indocumentados, sus cónyuges pueden optar a la residencia legal permanente por matrimonio, y pueden solicitar la ciudadanía tres años después de recibir la green card.

Los expertos dijeron que ni siquiera los que tienen una orden de expulsión anterior, a menudo dictada cuando eran niños, suelen ser detenidos. Suelen poder modificar su situación migratoria.

Antes de casarse, Ramos y Blank habían contratado a un abogado para iniciar ese proceso.

"Sabía que ella no tenía estatus", dijo. "Lo estábamos haciendo todo correctamente".

O eso creían.

Ramos había recibido una orden de expulsión en ausencia en 2005, cuando tenía 22 meses, después de que su familia no se presentara a una audiencia en el tribunal de migración, una circunstancia que era "muy habitual", según Margaret Stock, quien escribió un libro titulado Immigration Law and the Military.

"Antes de que el gobierno de Trump creara una política de deportación masiva, alguien como ella no habría sido detenida", dijo Stock, teniente coronel retirada de la reserva del ejército que ejerce el derecho migratorio y que ha llevado muchos casos similares.

Dijo que, normalmente, los militares habrían permitido que Ramos obtuviera su cartilla militar y habrían dicho a la pareja que presentara sus papeles de migración.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Ramos había sido detenida "tras intentar entrar en una base militar".

"No tiene estatus legal para estar en este país y un juez dictó una orden definitiva de expulsión", decía el comunicado. "Este gobierno no va a ignorar el imperio de la ley".

El ejército estadounidense no hizo comentarios inmediatamente.

La historia de Ramos y el sargento Blank comenzó a principios del año pasado. La pareja conectó a través de una aplicación de citas, luego se conocieron en persona y su romance floreció. Se comprometieron el día de Año Nuevo.

A finales de marzo, unos 60 invitados se reunieron para celebrar su boda en Houston, donde se crió Ramos. Una banda de mariachis tocó mientras los invitados compartían una comida a base de pollo frito, arroz a la española y puré de papa.

Jen Rickling, madre del sargento Blank, dijo en una entrevista que su nuera era "absolutamente un encanto, y la adoramos" y enumeró sus cualidades.

Ramos es una cristiana devota que enseña los domingos a los niños de su iglesia, dijo Rickling. Estaba en la banda de música de su secundaria. Y le faltaban pocos meses para terminar una licenciatura en bioquímica.

El 2 de abril, la pareja y los padres de Blank fueron en coche desde Houston a la base, llegando temprano para una cita a las 2 p. m.. Siguiendo las instrucciones, la pareja se registró en el centro de visitantes, donde presentaron el certificado de nacimiento de Ramos, el pasaporte hondureño, su licencia de matrimonio y la identificación militar del sargento Blank.

Nunca llegaron a la oficina de prestaciones.

Según Blank y su madre, un empleado revisó los documentos y preguntó si Ramos tenía visado o green card. Explicaron que no lo tenía y señalaron que su abogado había preparado una solicitud de green card que se presentaría lo más pronto posible.

El empleado hizo un aluvión de llamadas.

"Nos dijeron: 'Ya nos las arreglaremos'", recordó el sargento Blank.

Dijo que él y su esposa se mostraron respetuosos y que mantuvo la compostura a pesar de pensar que los funcionarios estaban "dando largas". Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de su esposa.

Llamaron a un supervisor y, a continuación, a un agente de la división de investigación criminal de la base, quien dijo que se pondría en contacto con Seguridad Nacional y con ICE.

Tras la llamada, dijo Blank, el agente les dijo que Ramos sería detenida. La familia rompió a llorar.

Ramos fue separada de ellos, le pusieron las esposas y se la llevaron en un vehículo de la policía militar. Blank dijo que él y sus padres la siguieron en su camioneta hasta otro edificio, donde le quitaron los grilletes y la metieron en lo que "parecía una sala de interrogatorios".

Llegaron tres agentes del ICE. Primero se encontraron con Rickling y su marido en el vestíbulo.

"Nos dijeron que no tenían elección, que tenían que llevarse a Annie", recordó Rickling. Dijo que se disculparon.

"Les rogué que no se la llevaran", dijo Rickling. "Dijeron que los superiores los obligaron a hacerlo".

Los agentes entraron en la habitación, ofrecieron a la pareja la misma explicación, volvieron a engrilletar a Ramos y se la llevaron.

Su abogado ha pedido al ICE que ponga a Ramos en libertad bajo fianza mientras se prepara una moción para reabrir la antigua orden de deportación, lo que bloquearía su expulsión.

Stock, la experta en migración y el ejército, dijo que el ICE podría deportar a Ramos en cualquier momento.

"Es fundamentalmente perjudicial para la seguridad nacional hacer esto a miembros del ejército, sobre todo mientras hay una guerra en curso", dijo Stock. "Se trata de una crisis grave para este soldado. Su mente no puede estar en el trabajo".

Gaby Pacheco, presidenta de TheDream.US, presentó una carta de apoyo a Ramos, cuya educación es financiada por la organización, que concede becas a jóvenes migrantes indocumentados.

Ramos había solicitado en 2020 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, por su sigla en inglés, un programa que protege de la deportación a las personas indocumentadas traídas a Estados Unidos cuando eran niños. Su solicitud nunca fue tramitada por el gobierno de Trump porque el programa se interrumpió para nuevos solicitantes.

"Crecí aquí como cualquier estadounidense", dijo Ramos durante una llamada desde el centro de detención de Basile, en Luisiana.

"Esto es todo lo que conozco", dijo. "Mi esposo y mi familia están aquí".

El sargento Blank dijo: "Vamos a luchar con todo lo que tengo. Ella se mudará conmigo. Formaremos una familia".

Blank, que ha estado desplegado anteriormente en Medio Oriente y Europa, dijo que su cadena de mando lo ha apoyado mientras trabaja para resolver la situación.

"Voy a estar con ella y a servir a mi país", dijo.

El sábado, él y su madre viajaron al centro de detención de Basile, en Luisiana, con el formulario completado para solicitar la green card de Ramos. Solo necesitaba su firma.

Los guardias les prohibieron llevar nada al interior.

Georgia Gee colaboró con investigación.

Miriam Jordan reporta sobre personas migrantes y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base.

Georgia Gee colaboró con investigación.