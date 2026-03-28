Una actriz dice que descubrió al responsable de acosarla en línea: su esposo

Collien Fernandes dijo que su esposo había publicado imágenes sexuales ultrafalsas de ella. El relato, rebatido por su esposo, provocó indignación, protestas y debates parlamentarios en Alemania.

Durante años, Collien Fernandes, actriz y personalidad de la televisión alemana, se preguntó quién se hacía pasar por ella en internet y difundía imágenes pornográficas que, según se afirmaba falsamente, eran de ella.

Fernandes lideró campañas para que se impusieran restricciones más estrictas a las imágenes ultrafalsas o "deepfake", filmó un documental sobre el tema y presentó una denuncia ante la policía alemana por su experiencia.

Ahora, Fernandes ha declarado que hace dos años encontró al autor, o al menos a uno de ellos: su esposo, Christian Ulmen, del que se separó el año pasado.

En publicaciones en las redes sociales y en una entrevista concedida a la revista alemana Der Spiegel, Fernandes dijo que Ulmen había abierto en secreto cuentas en internet en su nombre y las utilizó para publicar imágenes pornográficas e iniciar aventuras en línea con hombres que creían estar hablando con ella.

El abogado de Ulmen dijo en una declaración pública que el reportaje de Der Spiegel era "ilegal por varias razones", y añadió que contenía "hechos falsos" basados en un "relato unilateral". El abogado no respondió a una solicitud de más comentarios.

Las acusaciones han conmocionado a Alemania, donde la pareja había sido durante mucho tiempo una de las más destacadas de la industria del entretenimiento nacional.

El caso de Fernandes se ha comparado con el de Gisèle Pelicot, una francesa que testificó públicamente ante un tribunal contra su exesposo y decenas de hombres que la habían violado mientras estaba drogada.

¿Quién es Collien Fernandes?

Fernandes, de 44 años, es una figura constante del cine y la televisión alemanes desde hace décadas. Ha aparecido regularmente en pantalla como actriz, como presentadora y panelista en programas de juegos y tertulias, y como presentadora de documentales informativos.

En 2011 se casó con Ulmen, que ahora tiene 50 años y también es actor. Durante más de una década, fueron considerados una de las parejas de oro de Alemania y aparecieron juntos en anuncios y en un programa cómico de larga duración.

En una promoción de una farmacia virtual, la pareja aparecía en la cama hablando de problemas digestivos. En otro anuncio para un canal de televisión, aparecían junto a jugadores de la selección alemana de fútbol.

¿Cuáles son las acusaciones de Fernandes?

Fernandes dijo que Ulmen se hizo pasar por ella en internet durante más de una década y envió cientos de imágenes falsas e iniciando relaciones en línea con 30 hombres.

En algunos casos, dijo Fernandes, esas relaciones incluían sexo telefónico en el que el agresor utilizaba audio generado con computadoras para imitar su voz.

Los abusos continuaron, dijo en una publicación de Instagram, incluso mientras rodaba un documental en dos partes en 2024 sobre el abuso relacionado con imágenes ultrafalsas, en el que hablaba de su propia experiencia.

Según Fernandes, Ulmen le confesó en 2024 que era su abusador secreto, después de que ella denunciara los abusos a la policía. Aparte de la declaración emitida a través de su abogado, Ulmen no ha respondido públicamente.

¿Cómo ha respondido Alemania?

En medio de un clamor nacional, Stefanie Hubig, ministra de Justicia de Alemania, ha anunciado que está acelerando los esfuerzos para criminalizar explícitamente la producción y distribución de imágenes ultrafalsas sexualizadas y otros materiales abusivos en línea.

El Parlamento también celebró un debate no planificado sobre los ataques en línea a mujeres y niñas. Lena Gumnior, legisladora del Partido Verde, de centroizquierda, quien lleva tiempo haciendo campaña a favor de una legislación más estricta, dijo en el debate que los políticos no habían hecho lo suficiente para prevenir los abusos. "Millones de mujeres tienen que hacer frente por sí solas a sus experiencias de violencia", dijo.

Manifestantes de varias ciudades, entre ellas Berlín, también se hicieron eco de las peticiones de Fernandes de restricciones más estrictas.

Fernandes dijo que había presentado una nueva denuncia penal contra su esposo en España, donde la pareja vivía desde hacía años. Creía que las autoridades españolas serían más eficaces que sus homólogas alemanas, porque, según dijo en una entrevista, allí los derechos de las mujeres son más fuertes.

Christopher F. Schuetze es reportero de The New York Times en Berlín y cubre temas de política, sociedad y cultura en Alemania, Austria y Suiza.