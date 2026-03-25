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Unos 2000 paracaidistas del ejército de EE. UU. serán enviados a Medio Oriente

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La orden da al presidente Trump más opciones militares mientras considera la diplomacia con Irán. No está claro en qué área de Medio Oriente serán desplegados.

El Pentágono ha ordenado que unos 2000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada del ejército comiencen a trasladarse a Medio Oriente para dar al presidente Donald Trump opciones militares adicionales, incluso mientras sopesa una nueva iniciativa diplomática con Irán, dijeron el martes dos funcionarios del Departamento de Defensa.

Las fuerzas de combate procederían de la "Fuerza de Respuesta Inmediata" de la división, una brigada de unos 3000 soldados capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo en un plazo de 18 horas.

El contingente incluye al general de división Brandon Tegtmeier, comandante de la división, y a decenas de miembros de su personal, así como a dos batallones, cada uno con unos 800 soldados, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir cuestiones operativas. Podrían enviarse más soldados de la brigada en los próximos días, dijeron los funcionarios.

Junto con unos 4500 infantes de marina que ya se dirigen a la región, el despliegue de las fuerzas de élite del ejército eleva a casi 7000 el número total de soldados terrestres adicionales enviados a la zona de guerra desde que comenzó el conflicto, y marca una nueva escalada.

A la operación general que el Pentágono denomina Furia Épica están asignados unos 50.000 soldados de todo Medio Oriente, Europa y Estados Unidos.

No está claro a qué lugar de Medio Oriente serán enviados los paracaidistas del ejército, pero el lugar estaría a una distancia que permitiría atacar a Irán, dijeron los funcionarios. Por ejemplo, los paracaidistas podrían utilizarse para tomar la isla de Jarg, principal centro de exportación de petróleo de Irán en el norte del golfo Pérsico, donde aviones de guerra estadounidenses bombardearon más de 90 objetivos militares a principios de este mes.

Está previsto que unos 2300 infantes de la Marina de la 31.ª Unidad Expedicionaria lleguen a Medio Oriente a finales de esta semana, y los mandos estadounidenses también podrían utilizarlos para tomar la isla de Jarg o para ayudar a despejar el estrecho de Ormuz. Irán ha cerrado de manera efectiva la estratégica vía marítima a la mayor parte del tráfico comercial. Un número similar de infantes de marina de la 11.ª Unidad Expedicionaria partió del sur de California la semana pasada y se espera que lleguen a la región a mediados de abril, dijeron funcionarios del Pentágono.

El aeródromo de la isla de Jarg resultó dañado por los recientes ataques estadounidenses, por lo que exmandos estadounidenses dijeron que era más probable traer primero a los infantes de la Marina, cuyos ingenieros de combate podrían reparar rápidamente la infraestructura aeroportuaria. Una vez reparado el aeródromo, las Fuerzas Aéreas podrían empezar a enviar material y soldados, si fuera necesario, en aviones de carga C-130.

En ese escenario, es posible que los soldados de la 82.ª Aerotransportada refuercen a los infantes de la Marina. Aunque los paracaidistas del ejército pueden llegar de la noche a la mañana, no traen equipo pesado, como vehículos fuertemente blindados, que ofrecerían protección si las fuerzas iraníes contraatacaran, dijeron funcionarios actuales y anteriores.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.

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