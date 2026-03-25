EE. UU. habría enviado a Irán un plan para poner fin a la guerra

El plan de 15 puntos se entregó a través de Pakistán, cuyo jefe del ejército se ha convertido en el interlocutor clave entre Estados Unidos e Irán, según afirman las autoridades.

Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según dos funcionarios informados sobre la diplomacia, lo que refleja el afán del gobierno de Donald Trump por encontrar una salida al conflicto mientras lidia con sus repercusiones económicas.

No estaba claro hasta qué punto el plan, entregado a través de Pakistán, había sido compartido entre los funcionarios iraníes ni si era probable que Irán lo aceptara como base para las negociaciones. Tampoco estaba claro si Israel, que ha estado bombardeando Irán junto con Estados Unidos, estaba de acuerdo con la propuesta.

Pero la presentación del plan demostró que el gobierno estaba intensificando sus esfuerzos para concluir una guerra que ya va por su cuarta semana y que ha implicado a otros países.

The New York Times no vio una copia del plan, pero los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles delicados, compartieron algunas de sus líneas generales, y dijeron que aborda los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán.

Israel y Estados Unidos han atacado los misiles balísticos, las lanzaderas y las instalaciones de producción de Irán, así como su programa nuclear, en la campaña de bombardeos que comenzó el 28 de febrero. Los dirigentes estadounidenses e israelíes han prometido no permitir nunca que Irán posea un arma nuclear.

Pero Irán ha seguido disparando misiles contra Israel y los países árabes vecinos y aún conserva 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en su territorio.

El plan también trata de las rutas marítimas, dijo uno de los funcionarios. Desde el comienzo de la guerra, Irán ha bloqueado eficazmente el paso seguro de la mayoría de los barcos occidentales a través del estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima de entrada y salida del golfo Pérsico, lo que ha cortado el suministro mundial de petróleo y gas natural y ha disparado los precios.

Por ahora, no hay indicios de que la guerra vaya a cesar de forma inminente; los funcionarios israelíes han dicho que esperan que continúe durante semanas. En una declaración, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, reconoció que la diplomacia estaba en marcha, pero dijo: "Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad de diplomacia, la operación Furia Épica continúa sin descanso para alcanzar los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono".

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Syed Asim Munir, se ha erigido como el interlocutor clave entre Estados Unidos e Irán, y Egipto y Turquía animan a los iraníes a entablar una relación constructiva, añadieron los funcionarios. Se cree que Munir mantiene estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que le permite transmitir mensajes entre las partes enfrentadas, dijeron.

Recientemente se puso en contacto con Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria, para proponerle que Pakistán acogiera conversaciones entre Irán y Estados Unidos, dijeron un funcionario iraní y otro paquistaní, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de las delicadas comunicaciones.

Munir se reunió dos veces en 2025 con el presidente Trump, quien se ha deshecho en elogios hacia él, entre los que mencionó que era su "mariscal de campo favorito".

El martes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, escribió en las redes sociales que su país "apoya plenamente los esfuerzos en curso para proseguir el diálogo para poner fin" a la guerra en Medio Oriente.

"Sujeto a la conformidad de Estados Unidos e Irán, Pakistán está dispuesto y se siente honrado de ser el anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes con vistas a una solución exhaustiva del conflicto en curso", escribió.

Es posible que Irán tenga problemas para dar una respuesta rápida al acercamiento estadounidense. Los altos funcionarios iraníes han tenido dificultades para comunicarse internamente y les preocupa que Israel pueda bombardearlos si se reúnen en persona, añadieron los funcionarios.

El primer día de la guerra, Israel atacó un complejo de dirigentes iraníes en Teherán, en donde murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y muchos otros altos cargos. Queda por ver quién ostenta ahora el poder para tomar decisiones sobre diplomacia, guerra y paz.

Pero el afán negociador de la Casa Blanca sugiere que Trump estaría dispuesto a dejar en pie el régimen actual, al menos por ahora, aunque en un estado debilitado y más dócil. Tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, han vacilado sobre si sus exigencias para la guerra incluían un cambio de régimen.

Eric Schmitt y Tyler Pager colaboraron con reportería.

Adam Rasgon es reportero del Times en Jerusalén y cubre asuntos israelíes y palestinos.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre Irán y ha escrito sobre el conflicto en Medio Oriente durante 15 años.

Eric Schmitt y Tyler Pager colaboraron con reportería.