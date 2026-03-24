Los pasajeros del avión que chocó en LaGuardia se prepararon para un aterrizaje difícil antes de la coalición

Una asistente de vuelo fue expulsada del avión, pero los pasajeros lograron abrir una puerta de emergencia y evacuar por su cuenta.

Justo después de que su vuelo de Air Canada aterrizara en el aeropuerto de LaGuardia el domingo por la noche y justo antes de que chocara contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, un sonido penetrante sobresaltó a Rebecca Liquori.

"El piloto intentaba frenar para reducir la velocidad del avión y evitar el choque, y eso produjo un ruido enorme", dijo Liquori, que estaba sentada en el asiento 19A. "Nunca había oído algo así. Era como un rechinar".

Liquori, de 35 años, enfermera que vive en Baldwin, Nueva York, estaba sentada en el lado izquierdo del avión, un CRJ-900, junto a la salida de emergencia.

"Unos segundos después se escuchó el choque y sentimos un sacudón", dijo Liquori. "Salimos disparados hacia delante. Y todo el mundo gritaba".

El accidente mató a ambos pilotos, dejó decenas de heridos --incluida una asistente de vuelo que fue expulsada del avión-- y obligó a cerrar uno de los aeropuertos más transitados de la región hasta las 2 p. m. del lunes.

Liquori dijo que el viaje desde Montreal había sido tranquilo hasta un descenso turbulento. Una asistente de vuelo anunció que los pasajeros no debían llevar equipaje consigo en caso de un aterrizaje de emergencia, advertencia que alarmó a Liquori. El lenguaje utilizado por la tripulación se ha vuelto más común al prepararse para el aterrizaje, según la Asociación de Asistentes de Vuelo. Entonces se produjo un estremecimiento cuando el avión tocó tierra.

Aunque Liquori dijo que no podía ver lo que ocurría en la parte delantera del avión, notó que otros pasajeros a su alrededor estaban sangrando y tenían heridas. Liquori dijo que no escuchó a la tripulación indicar que se abrieran las puertas de emergencia, pero ella abrió una, temiendo que el avión pudiera incendiarse.

"Desgraciadamente, la asistente de vuelo fue expulsada del avión, así que realmente no teníamos instrucciones", dijo. "Hice lo que nos habían indicado al inicio del vuelo".

La asistente de vuelo, Solange Tremblay, fue expulsada mientras aún estaba sujeta a su asiento, dijo su hija, Sarah Lépine, en una entrevista con TVA Nouvelles, una emisora de Quebec. Lépine dijo que una de las piernas de su madre estaba fracturada y requeriría intervención quirúrgica, pero que no se produjo ninguna otra lesión grave.

Nathalie Scott, vocera de Mitsubishi Heavy Industries, que adquirió el programa de jets regionales de Bombardier, dijo que el avión no estaba equipado con toboganes de emergencia porque los umbrales de las puertas de los CRJ están lo suficientemente cerca del suelo como para que los pasajeros puedan salir con seguridad.

En su lugar, los pasajeros treparon a las alas del avión y luego saltaron a la pista, dijo Liquori.

Una vez fuera del avión, dijo, se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Dijo que los pilotos eran héroes.

"Hicieron todo lo posible por salvarnos y no pudieron salvarse a sí mismos", dijo Liquori. "Cada vez que cierro los ojos, se me acelera el corazón, solo escucho gritos".

Otro pasajero, Jack Cabot, de 22 años, dijo que después de aterrizar bruscamente, el avión se desvió de un lado a otro. "En ese momento nadie lo controlaba", dijo.

Cabot dijo que, pese al caos a bordo, los pasajeros reaccionaron rápidamente. Abrieron la puerta de emergencia y evacuaron, dijo, algunos incluso con su equipaje.

"Nadie sabía realmente qué estaba pasando, solo que era hora de salir del avión", dijo. "Estoy un poco golpeado, pero estoy feliz de estar bien".

Vjosa Isai colaboró con reportería.

Christine Chung es reportera del Times. Cubre aerolíneas y viajes comerciales.

Vjosa Isai colaboró con reportería.