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Un avión militar de Colombia se estrella en el sur del país

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Un avión de transporte militar "sufrió un trágico accidente" cuando despegaba del sur de Colombia, según las autoridades. El número de víctimas no estaba claro.

Un avión militar colombiano que transportaba soldados sufrió un "trágico accidente" cuando despegaba del sur de Colombia el lunes, según el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez.

Sánchez dijo que las autoridades colombianas aún no habían determinado "el número de víctimas ni las causas del siniestro".

"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", dijo el ministro de Defensa en un mensaje en las redes sociales.

Sánchez identificó el avión como un Hércules, un avión turbohélice cuatrimotor de gran tamaño utilizado normalmente para transportar cargas pesadas, personal militar y vehículos militares.

Un portavoz del presidente Gustavo Petro dijo a The New York Times que el avión transportaba infantes de marina colombianos cuando se estrelló, pero no pudo confirmar el número de víctimas ni cuántas personas iban a bordo.

"Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido", dijo Petro en un mensaje en las redes sociales.

El avión había despegado de Puerto Leguízamo, una localidad ribereña de la región del Putumayo, en la frontera de Colombia con Perú.

El diario El Tiempo, el más grande de Colombia,informó que en el avión viajaban al menos 120 personas, para lo cual citó una fuente anónima. Videos publicadosen las redes sociales por El Tiempo mostraban un gran incendio en un campo y una escena caótica mientras residentes en motocicletas despejaban el camino para los soldados que se apresuraban a llegar al lugar, a pie y en camiones.

Un video del lugar de la colisión, publicado por la revista colombiana Semana, mostraba fuego y humo saliendo de lo que parecían ser restos de la aeronave. Otro video publicado por la revista mostraba al menos a tres soldados, uno de los cuales tenía la cara ensangrentada, siendo llevados en la parte trasera de motocicletas por residentes del lugar.

Esta es una historia en desarrollo.

Luis Ferré-Sadurní es un reportero del Times radicado en Bogotá.

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