Lo que sabemos del choque mortal de un avión en el aeropuerto de LaGuardia

Dos pilotos murieron y decenas de personas resultaron heridas cuando un avión colisionó con un camión de bomberos en la pista.

Un avión chocó con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto de LaGuardia, en Queens, el domingo por la noche. Dos personas murieron en el choque y decenas más resultaron heridas. Esto es lo que sabemos.

¿Qué pasó?

Hacia las 11:40 p. m. del domingo, un avión Regional Express de Air Canada colisionó con un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate y Extinción de Incendios cuando aterrizaba en el aeropuerto de LaGuardia. El vehículo estaba respondiendo a otro incidente cuando se cruzó en la trayectoria del avión, dijeron las autoridades.

El avión, el vuelo 8646 de Air Canada Express, estaba operado por Jazz Aviation, una compañía regional de Canadá, y había viajado desde Montreal con 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Las imágenes del choque muestran el morro del avión en gran parte desprendida por el impacto del choque, y un camión de rescate de bomberos volcado en la cercanía.

Una grabación de las comunicaciones del control del tráfico aéreo en ese momento, publicada en el sitio web LiveATC, parece captar los momentos previos al accidente.

En la grabación, una persona del camión pide permiso para cruzar una pista antes de que un operador de control del tráfico aéreo diga varias veces al vehículo que se detenga. "¡Detente, camión 1, detente!", se oye decir al controlador.

¿Quiénes fueron las víctimas?

El piloto y el copiloto del avión murieron, y otras decenas de personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes que iban en el camión, dijeron las autoridades.

Otras 41 personas fueron trasladadas al hospital tras el accidente, dijo Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, propietaria y gestora del aeropuerto de LaGuardia. Treinta y dos de esas personas habían sido dadas de alta el lunes por la mañana, pero otras resultaron gravemente heridas.

El accidente está siendo investigado por la Junta Nacional de Transporte y Seguridad de Estados Unidos, que tenía un equipo en LaGuardia alrededor de las 3:30 a. m., dijo Garcia.

¿Cómo afectará esto a los viajes aéreos?

Las autoridades ordenaron una suspensión de vuelos en LaGuardia el lunes por la mañana, mientras los vehículos de emergencia rodeaban el avión siniestrado. La Administración Federal de Aviación anunció que LaGuardia permanecería cerrado al menos hasta las 2 p. m., lo que detendrá el tráfico en uno de los aeropuertos regionales clave de Estados Unidos.

Las autoridades neoyorquinas también advirtieron de que probablemente la vialidades de los alrededores de LaGuardia resultarán afectadas, e instaron a los conductores a evitar la zona.

LaGuardia, uno de los tres aeropuertos principales de la zona de Nueva York, es un centro neurálgico para los viajes regionales y nacionales del nordeste, con casi 900 llegadas y salidas diarias.

Más de 400 vuelos con origen o destino en el aeropuerto fueron cancelados el lunes por la mañana, y se sumaron a las dificultades para viajar en los aeropuertos de Estados Unidos provocadas por el cierre parcial del gobierno. Es probable que la mayor parte de las alteraciones causadas por el choque del domingo recaigan en los viajeros regionales y nacionales, ya que LaGuardia restringe los vuelos sin escalas a un radio de unos 2400 kilómetros.

Ali Watkins cubre noticias internacionales para el Times y radica en Belfast.