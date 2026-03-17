La temporada de alergias se acerca. Prepárate con estos 4 pasos

Tomar medidas ahora puede ayudarte a adelantarte a los síntomas antes de que la primavera esté en pleno apogeo.

Con la nieve todavía fresca en algunas partes de Estados Unidos, los árboles en flor y la hierba recién cortada pueden parecer muy lejanos. Sin embargo, para quien sufre alergias estacionales, este es el momento de prepararse.

La temporada de alergias empieza en marzo en muchas partes del país. Cuando las temperaturas suben, los árboles florecen y liberan polen que puede provocar congestión, dolor de garganta o picor de ojos a millones de estadounidenses. Los estudios sugieren que las temporadas de polen son cada vez más largas y peores con el calentamiento climático.

Si eres de los que padecen por la temporada, hay medidas que puedes tomar ahora para evitar los peores síntomas.

"Si esperas a que los síntomas empeoren mucho, te sentirás horrible durante más tiempo", dijo Payel Gupta, alergólogo e inmunólogo que forma parte del consejo médico asesor de la Red de Alergia y Asma de EE. UU. "Cuanto más preparado estés, mejor".

Averigua cuál es tu temporada personal de alergias

La temporada de polen en Estados Unidos se presenta en tres oleadas: polen de los árboles desde finales del invierno hasta la primavera, polen de las gramíneas desde finales de la primavera hasta el verano y polen de la maleza desde finales del verano hasta el otoño. Cada región tiene su propia mezcla de plantas productoras de polen y tiempo de inicio de la estación. Identificar a qué eres alérgico, y cuándo se propaga, puede ayudarte a planificar con antelación.

"Saber cuándo tu temporada particular realmente empieza a intensificarse y alcanza su punto máximo es importante para pensar cuándo pueden ser más eficaces tus medicamentos", dijo Jeffrey Chambliss, alergólogo pediátrico del Centro Médico UT Southwestern.

Puedes hacerte una buena idea de a qué eres alérgico basándote en el momento en que tus síntomas son más intensos. Si te sueles congestionar poco después de que se derrite la nieve, lo más probable es que el culpable sea el polen de los árboles. Si aumenta más cerca del Día de las Madres, piensa en el polen de gramíneas. Las pruebas de alergia también pueden identificar tus desencadenantes específicos.

Luego puedes utilizar recursos como la Oficina Nacional de Alergias o Pollen.com para consultar pronósticos de alergias o los niveles locales de polen.

Empieza a tomar medicamentos pronto

Puedes empezar a tomar antihistamínicos orales como la loratadina (Claritin) entre dos y cuatro semanas antes de que empiece la temporada de polen, dijo Michele Pham, alergóloga e inmunóloga de UCSF Health. Esto puede ayudar a bloquear una sustancia química de tu cuerpo llamada histamina para que no desencadene picazón, estornudos y congestión.

"Una vez que los pacientes empiezan a tener síntomas, es como ir siempre un paso atrás", dijo.

Utiliza antihistamínicos de segunda generación, como Claritin, cetirizina (Zyrtec) y fexofenadina (Allegra), siempre que sea posible. Las versiones de primera generación, como la difenhidramina (Benadryl), producen somnolencia y tienen más efectos secundarios.

También debes empezar a utilizar aerosoles nasales como la fluticasona (Flonase) y la mometasona (Nasonex) con unas dos semanas de antelación, dijeron los médicos, ya que tardan en hacer pleno efecto.

Los médicos aconsejaron no tomar descongestionantes como la oximetazolina (Afrin) o la pseudoefedrina (Sudafed) antes de tiempo, porque solo debes utilizarlos unos pocos días seguidos. Utilizarlos durante más tiempo puede empeorar los síntomas; la pseudoefedrina también puede aumentar la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

Ahora también es un buen momento para consultar a tu médico de cabecera o alergólogo para formular un plan y surtir las recetas.

Prepara tu casa

Para evitar que el polen entre en tu casa, mantén las ventanas cerradas una o dos semanas antes de la temporada de alergias.

Echa un vistazo a los aparatos que afectan a la calidad del aire interior, como los aparatos de aire acondicionado y los purificadores. Sigue las instrucciones del fabricante para limpiar o sustituir los filtros de tu aire acondicionado o purificador. Si no estás seguro, revisa los filtros cada mes o cada dos meses mientras estén en uso.

En el caso de los purificadores de aire, la regla general es sustituir los filtros HEPA cada seis a 12 meses y los filtros de carbono cada tres a seis meses.

Algunos médicos sugieren crear un espacio designado para tus abrigos, sombreros y zapatos que pronto estarán cubiertos de polen, manteniéndolos alejados de las zonas de la casa donde pasas mucho tiempo.

Haz una reserva de los suministros que vayas a necesitar, como cubrebocas, aerosoles salinos que pueden ayudar a expulsar los alérgenos, o medicamentos como antihistamínicos.

De ese modo, "si te encuentras con algo o tienes un mal día, no necesitas buscar demasiado para conseguir algo que te proporcione alivio", dijo Neal Godse, especialista en nariz y senos paranasales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota.

Cuida tu salud en general

Para las personas asmáticas, los alérgenos primaverales pueden inflamar las vías respiratorias y exacerbar las sibilancias y la falta de aliento. Tener la enfermedad bajo control de antemano ayudará a mitigar esos efectos. Cuando empiece la temporada de alergias, considera la posibilidad de utilizar tu inhalador antes de salir al exterior.

Mantén la piel hidratada, lo que creará una barrera protectora más difícil de traspasar para los alérgenos.

Y recuerda que muchos de los hábitos que son buenos para la salud en general --hacer ejercicio con regularidad, dormir lo suficiente y mantenerse hidratado-- también pueden ayudarte a prepararte, en parte reduciendo la inflamación general. Así, cuando los alérgenos pongan a prueba tu sistema inmunitario, estarás en mejor posición, dijo Catherine Monteleone, directora de alergia e inmunología de la Facultad de Medicina Rutgers-Robert Wood Johnson.

"Si estás muy cansado o muy estresado, lo notarás todo más", dijo.