Cuando tu Apple Watch se convierte en supervisor de oficina

Ravi Solanki es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Cambridge y trabajó en una unidad de cuidados intensivos durante la pandemia. Pero no fue hasta el año pasado, poco después de mudarse al área de la bahía de San Francisco para trabajar en la empresa de inteligencia artificial que dirige, cuando prestó atención a la variabilidad de la frecuencia cardiaca, o VFC.

De repente se vio rodeado de técnicos y empezó a llevar una pulsera que registra los datos de salud y forma física, según la costumbre local. Aprendió que la VFC --básicamente una medida de lo desigual que es tu frecuencia cardiaca-- está correlacionada con la salud del cerebro y del cuerpo, y empezó a preocuparse por mejorar la suya.

En su equipo de casi 30 integrantes, "mucha gente tiene Whoops", comentó Solanki, refiriéndose a la pulsera. "Como grupo, las comparamos. Es muy divertido, y también muy unificador. Nos ayudamos mutuamente: '¿Qué podemos hacer para mejorar el rendimiento en VFC?'".

Con la proliferación de dispositivos ponibles como Fitbits y Apple Watches durante la última década o dos, muchas personas empezaron a calibrar sus regímenes de salud y bienestar para mejorar el funcionamiento de sus cuerpos. Pero en los últimos años, cada vez más aficionados de los dispositivos electrónicos han centrado esos esfuerzos de optimización biológica en su rendimiento no solo en el gimnasio, sino también en la oficina. La antes excéntrica búsqueda de la inmortalidad se está convirtiendo en un elemento fijo del trabajo de 9 a 5.

La tendencia ha generado una industria casera de entrenadores y gurús que forman a trabajadores de cuello blanco para aumentar su VFC, o ayudan a las empresas a formar a sus empleados para que aumenten la suya. Los fabricantes de software han creado paneles de control que permiten al entrenador de VFC de una empresa seguir y analizar los datos de los empleados, y compartir las medias de todo el equipo con los directivos de la empresa. Matt Bennett, uno de los fundadores de Optimal HRV, que fabrica uno de esos paneles, aseguró que las suscripciones al servicio se habían multiplicado por más de diez desde 2020, hasta superar las 4000.

Cada vez más, parece que los trabajadores de cuello blanco que quieren progresar se obsesionan con su VFC. Tim Ferriss, influente y autor de "La semana laboral de 4 horas", ha dicho que conoció la VFC por un amigo que "trabaja con muchos de los inversionistas con mejores resultados del mundo de las finanzas". Y añadió: "Todos ellos utilizan la VFC".

¿Deberían?

El seguimiento de la aptitud física entra en el lugar de trabajo

Para los no iniciados, tener una frecuencia cardiaca más variable puede parecer un desastre inminente, una sensación que recuerdas justo antes de desmayarte y despertarte atado a una camilla.

De hecho, una mayor variabilidad de la frecuencia cardiaca --un corazón que no late cada segundo en punto, sino después de, digamos, 1,1 segundos, luego 1,05 segundos, luego 0,95, luego 1-- tiende a reflejar resiliencia fisiológica. Una persona con una VFC más alta puede recuperar su equilibrio más rápidamente tras un sobresalto que una persona con una VFC baja.

La VFC también es un barómetro bastante confiable de la salud general: suele descender cuando alguien come o duerme mal, o cuando somete al organismo a un esfuerzo excesivo.

(La arritmia cardiaca, un trastorno médico posiblemente grave, puede manifestarse de forma similar, pero sus cambios en la frecuencia cardiaca tienden a ser más erráticos).

Aunque la optimización biológica es popular desde hace tiempo en el mundo de la tecnología, un número creciente de optimizadores del rendimiento parecen trabajar en el derecho, el marketing y otros campos. Muchas personas que respondieron a un reciente cuestionario del New York Times afirmaron que se habían introducido en la medición de la VFC a través de su interés por la salud y el bienestar.

Scott Braunstein, director médico de Sollis Health, que ofrece un servicio de concierge para la atención médica urgente, dijo que las lecturas de la VFC medidas durante el sueño eran las más precisas y que factores como la ingesta de alimentos o el ejercicio influían en las lecturas tomadas durante el día.

Para algunos trabajadores de cuello blanco, la sensibilidad de la VFC es precisamente su atractivo.

Cuando Pete Zelles empezó a hacer presentaciones ante altos ejecutivos de la gran empresa de telecomunicaciones en la que trabajaba, la ansiedad le provocaba mareos. Como ávido corredor y ciclista, decidió recurrir a sus ponibles para solucionar el problema.

"Hacemos un seguimiento de los entrenamientos y las carreras para analizar los datos biométricos", escribió por correo electrónico. "Me di cuenta de que podía hacer lo mismo con mis actuaciones profesionales".

Empezó a controlar su VFC antes y después de las presentaciones, y luego experimentó con formas de asegurarse de que era relativamente alta al entrar y no caía en picado mientras hablaba. "¿Cuánto disminuye mi VFC durante la presentación de hoy en comparación con la de hace un año o dos años?", dijo en una entrevista.

Al final se conformó con un régimen de ejercicio moderado por la mañana de sus presentaciones y permanecer de pie antes para quemar la energía nerviosa. Sin embargo, en última instancia espera hacer algo aún más valioso con los datos de sus dispositivos portátiles: Alimentarlos con herramientas de IA que puedan "revelar verdades más profundas y orientación predictiva".

¿Mejorar la VFC significa mejorar la salud?

Para ayudar a los clientes a elevar su VFC, algunos asesores les entrenan a respirar a un ritmo lento y constante conocido como "frecuencia de resonancia" durante varios minutos al día. La frecuencia de resonancia varía de una persona a otra, dice Inna Khazan, psicóloga clínica y del rendimiento de la Facultad de Medicina de Harvard, pero en general significa inhalar y exhalar entre tres veces y media y siete veces por minuto.

Una abogada de una empresa financiera que no quería llamar la atención dijo que había aumentado su VFC trabajando su respiración con Khazan y que sentía que eso había mejorado su agudeza mental. Esto coincide con los estudios que indican que estas técnicas pueden mejorar la función ejecutiva y afecciones como la depresión, aunque algunas de las investigaciones se encuentran en una fase temprana o necesitan más rigor.

Otros expertos se preguntan si tiene sentido centrarse directamente en mejorar la VFC, en lugar de hacer hincapié en la salud general y la resistencia al estrés.

"Podríamos matarnos de hambre y nuestra frecuencia cardiaca sería baja, la VFC sería alta", afirmó Marco Altini, científico de datos especializado en fisiología. "Pero no sería una buena condición". (No obstante, Altini está de acuerdo en que las técnicas de respiración pueden ayudar a reducir la ansiedad).

Como sea, este tipo de entrenamiento de la VFC se está convirtiendo en un negocio lucrativo, con clientes en los sectores de la tecnología, el derecho, las finanzas, las grandes empresas y las sedes de los equipos deportivos profesionales.

Jay Wiles, psicólogo del rendimiento que empezó su carrera trabajando con militares y veteranos, dijo que su empresa, Thrive, tenía entre 20 y 40 organizaciones como clientes a la vez. Cobra desde 15.000 dólares por un contrato de tres meses de "poco contacto", que consiste en una formación inicial y comentarios periódicos, hasta contratos anuales de seis cifras para los clientes que quieren más ayuda. Thrive tiene contratos de este tipo con una gran empresa de ropa deportiva y una consultora global, cada una con decenas de miles de empleados, aseguró.

Wiles dijo que la mejora de sus datos de VFC tranquilizaba a los racionalistas obstinados que podrían no ser receptivos a otras formas de terapia. "Se pasa de hablar de cosas 'excéntricas' a observar lo que ocurre dentro de tu sistema nervioso", comentó.

Aun así, no hay que buscar mucho para encontrar pruebas de "excentricidad" en el complejo industrial de la VFC, o al menos de sobreexuberancia. En un pódcast publicado por Whoop, el fabricante de la pulsera, Wiles afirmó entusiasmado: "No hay forma posible de que podamos vender un remedio mágico sobre la biorretroalimentación de la variabilidad del ritmo cardiaco, porque hay muchas investigaciones que lo respaldan".

Mareo en tu cuerpo

En diciembre, Leah Lagos, psicóloga del rendimiento y especialista en VFC, me envió por correo una computadora portátil y dos sensores para que encontrara mi frecuencia respiratoria de resonancia y me guiara por las virtudes de respirar a ese ritmo durante 15 minutos dos veces al día.

Lagos dijo que trabajaba con atletas profesionales, ejecutivos de empresas, gestores de fondos de cobertura y socios de bufetes de abogados, entre otros. En su opinión, los trabajadores de cuello blanco altamente cualificados son "atletas biológicos" que deben esforzarse por optimizar su "yo cognitivo", y afirmó que el trabajo respiratorio regular podría hacer que esto ocurriera de forma más constante.

"Quizá tu pico de trabajo sea de 8 a 14 horas", dijo. "Pero entonces esto te da otras dos o tres horas".

Después de calcular mi VFC basal, colocó un marcapasos electrónico en el monitor del portátil que alternaba intervalos de cuatro y seis segundos. Me indicó que inhalara por la nariz durante el intervalo más corto y que expirara por la boca durante el más largo.

Cuando terminamos, mi VFC había aumentado de manera sustancial según los números de la pantalla. "La mayoría de la gente nota la actividad de su mente, la claridad; ese suele ser el primer signo de resonancia", me dijo. "Otro es que la gente dice sentir un mareo en el cuerpo". Tuve que admitir que me sentía algo mareada.

Aun así, puede ser difícil no preguntarse si toda la optimización biológica se ha vuelto excesiva. Entre las personas con las que hablé, la VFC era a menudo solo la punta del iceberg. Algunos dijeron que tenían múltiples dispositivos --relojes, anillos, pulseras, monitores continuos de glucosa-- o que intentaban optimizar sus lecturas como si jugaran a un videojuego. O las utilizaban para determinar a qué hora del día debían realizar su trabajo más agotador y reorganizaban sus horarios en consecuencia.

Michelle Cicale, asistente ejecutiva en una empresa de servicios financieros, aseguró que utilizaba un sauna de infrarrojos y luz roja para ayudar a mejorar su VFC, que controla con un Apple Watch. Dijo que había decidido limitar su optimización biológica a un puñado de rituales después de ver cómo sus amigos se excedían.

"He visto a gente volverse loca con esto", afirmó.

Para quienes padecen ansiedad --y, en realidad, ¿quién de nosotros no la padece?-- controlar los relojes y los anillos puede convertirse en una compulsión.

"Lo que ha hecho esta tecnología es convertirse en una adicción para ellos, una especie de comportamiento de búsqueda de seguridad", señaló Bonnie Zucker, psicóloga clínica de Los Ángeles especializada en ansiedad y trastornos de pánico. Dijo que revisar los dispositivos no era distinto de lavarse las manos en repetidas ocasiones o asegurarse de que una puerta está cerrada: puede aliviar a corto plazo, pero puede convertirse rápidamente en un comportamiento patológico.

Y todo esto ocurre a medida que la inteligencia artificial se adentra en los empleos de cuello blanco, lo que puede aumentar la ansiedad por rendir mejor en el trabajo. Algunos de los optimizadores biológicos con los que hablé trabajaban en IA o, como Zelles, eran muy conscientes de su rápido perfeccionamiento. Quizá, en nuestra carrera por ir por delante de las máquinas, puede resultar tentador intentar parecernos cada vez más a ellas.

La proliferación de datos procedentes de la tecnología portátil está indicando a la gente cómo optimizar su rendimiento laboral. ¿Es algo bueno? (Ben Voldman/The New York Times)