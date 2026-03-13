Estas actrices empezaron en 'reality shows'. Ahora están nominadas al Oscar

Durante años, los programas de telerrealidad fueron considerados uno de nuestros géneros más desprestigiados y creaban estrellas de nicho que solo podían soñar con aprovechar su fama para conseguir patrocinios en las redes sociales o ser consideradas para el reparto de The Traitors.

Pero ¿se ha convertido la telerrealidad en el nuevo Juilliard?

Es una pregunta justa, ahora que tantas actrices candidatas al Oscar han surgido de este improbable campo de entrenamiento. Jennifer Hudson ofreció el modelo a seguir, pasando de un séptimo puesto en American Idol a la película de 2006 Soñadoras, que le valió el Oscar. En 2022, Ariana DeBose retomó el camino de Hudson y ganó un Oscar por Amor sin barreras, de Steven Spielberg, 13 años después de haber concursado en So You Think You Can Dance.

Lo que antes parecía una novedad, ahora parece una tendencia, ya que tres de las nominadas al Oscar de este año --Jessie Buckley, Teyana Taylor y Emma Stone-- también se iniciaron en la telerrealidad. ¿Les dio esa experiencia de alta presión las agallas y el coraje que necesitaban para triunfar en Hollywood? Y, si es así, ¿significa eso que Cirie, de Survivor, está a una película biográfica de convertirse en una revelación de la temporada de premios?

Reflexiona sobre estas preguntas mientras te explico tres de los orígenes de reality de las nominadas al Oscar de este año.

Jessie Buckley, 'I'll Do Anything'

Mucho antes de arrasar en esta temporada de premios por su interpretación de la afligida esposa de William Shakespeare en Hamnet, Buckley fue una jovencita de 18 años de Killarney, Irlanda, que compitió en el concurso de talentos británico I'll Do Anything. Esa serie de 2008 ofrecía un gran premio muy concreto: 12 actrices desconocidas competían por el papel principal de Nancy en una reposición en el West End del musical ¡Oliver!

Cada semana, Buckley y sus compañeras cantaban canciones de pop en directo, en un formato al estilo de American Idol, y se sometían a una votación en casa y a un equipo de jueces dirigido por Andrew Lloyd Webber. Y como se trataba de un programa de telerrealidad de la década del 2000, las concursantes también recibían tareas extrañas destinadas a ayudarlas a superar sus inhibiciones, como acunar ratas vivas o dar un beso en el escenario delante de sus padres.

Interpretando una mezcla de clásicos de Broadway y éxitos del pop de artistas como Christina Aguilera, Buckley demostró ser una presencia atractiva. Aun así, resultaba frustrante la frecuencia con la que los jueces intentaban empujar a esta joven poco femenina hacia un modelo más convencional de feminidad. Es un verdadero tributo a la autenticidad de Buckley que pudieras conectar con ella incluso cuando se veía obligada a llevar sombra de ojos metálica y un chillón labial rosa mientras se pavoneaba por el escenario con unos peligrosos tacones de 15 centímetros.

[Video: Watch on YouTube.]

¿Ganó? No, aunque estuvo muy cerca. A pesar de convertirse en la favorita de Lloyd Webber, Buckley quedó en segundo puesto y fue eliminada en la final. Aun así, superó a Samantha Barks, la tercera clasificada, quien más tarde consiguió el codiciado papel de Eponine en la adaptación cinematográfica de Los Miserables.

¿Qué dice ahora al respecto? En una entrevista reciente con British Vogue, Buckley recordó la serie con algo parecido al horror más absoluto. En un momento en el que todavía estaba descubriendo quién era, la manera en que los jueces la amedrentaron le pasó factura.

"Había muchas cosas que estaban realmente mal", dijo, al recordar las críticas corporales que sufrieron ella y sus compañeras de concurso. "Como mujeres, es una cosificación muy injusta", señaló, y añadió: "Espero de verdad que una mujer de 15, 17, o la edad que sea, nunca tenga que sufrir un trato tan brutal como lo que ocurrió en ese programa".

Aun así, tuvo que admirar el coraje que demostró su yo más joven al superarlo. "En retrospectiva, es una locura", dijo. "Lo recuerdo y pienso: 'Dios, qué valiente eres'. No sé si ahora tendría ese valor. Y no sé si fue por inocencia o por ignorancia".

Teyana Taylor, 'My Super Sweet 16'

Si conociste a Taylor por primera vez a través de Una batalla tras otra, en la que interpretaba a la ardiente revolucionaria Perfidia Beverly Hills, debes saber que esta mujer de 35 años ya ha vivido varias vidas antes de su actual momento en el foco de los Oscar. Antes de cumplir 16 años, la nativa de Harlem ya había creado la coreografía para el video de "Ring the Alarm" de Beyoncé y había firmado con el sello discográfico de Pharrell como cantante, rapera y bailarina.

Entonces, ¿qué le regalas a alguien que ya ha conseguido tanto, tan pronto? ¿Qué tal una aparición en 2007 en la serie de MTV My Super Sweet 16, en la que documenta su plan de organizar una gran fiesta en el Salón de la Ciencia de Nueva York, que su madre ha alquilado para su significativo cumpleaños?

"Hablo mucho de lo genial que soy, pero ahora tengo que demostrarlo al celebrar los Dulces 16 más locos y salvajes que Harlem haya visto jamás", dice la joven Taylor a las cámaras de MTV. En ese sentido, cumplió con creces al llegar a su fiesta con temática de patinetas como una muñeca Barbie de tamaño natural, encerrada en una caja rosa que llevaban unos galanes sin camiseta. Siguieron elaboradas rutinas de baile y un cameo de Pharrell, mientras Taylor recibía regalos exagerados, como un Range Rover blanco y una bicicleta cromada de 8000 dólares.

"¡Oye, T! Ya no vamos en patineta", cacareó un amigo.

[Video: Watch on YouTube.]

¿Ganó? Aunque My Super Sweet 16 no era un concurso de telerrealidad, se podía "ganar", en cierto modo, si la protagonista estaba dispuesta a parecer tan desagradable y pretenciosa que quedaría consagrada eternamente en la infamia de los reality shows. Pero la Taylor adolescente casi siempre evitó esas rabietas exageradas, y dio la impresión de ser menos una princesa malcriada y más una directora creativa exigente. Cuando los problemas con el seguro arruinaron los planes de una rampa de patinaje cubierta, se enfadó sobre todo porque supuso un golpe a la cohesión temática de la fiesta.

Dicho esto, no sería My Super Sweet 16 sin un consumo ostentoso. "Consigo todo lo que quiero de mi madre", alardea Taylor, y añade: "La tengo como comiendo de mi mano". Mientras compra zapatos, su madre, Nikki, se resiste a las caras zapatillas de diseño que Taylor insiste en llevar a la fiesta. "¿Estás dispuesta a pagar 700 dólares por un par de zapatillas?", pregunta.

Taylor responde: "Estoy dispuesta a quitarte los 700 dólares para pagar las zapatillas".

¿Qué dice ahora al respecto? A medida que el estrellato de Taylor ha ido creciendo, han ido apareciendo en las redes sociales fragmentos de su fastuosa velada televisada. En un reportaje de noviembre con The Hollywood Reporter, rechazó las especulaciones de que había conseguido aparecer en My Super Sweet 16 gracias a una infancia adinerada.

"He visto a gente decir que soy una ¿Cómo se llama? ¿Una bebé ne-po? Nepo baby!", dijo Taylor. "He visto de todo, como que tenía un padre chino rico o que mi padre era productor. Vivía en la 144 con la Séptima Avenida, y mi madre soltera se dejaba la piel trabajando en el mundo empresarial estadounidense para mantenerme. Ella quería que yo tuviera una buena fiesta".

Emma Stone, 'In Search of the Partridge Family'

Cantó "Good Luck, Babe!" en Bugonia, bailó "Pocketful of Sunshine" en Se dice de mí y cantó un dúo ganador del Oscar con Ryan Gosling en La La Land. Una historia de amor, pero sus seguidores auténticos saben que Stone mostró por primera vez su talento musical en pantalla en el más insólito de los lugares.

En 2004, Stone fue concursante de In Search of the Partridge Family, un intento fallido de VH1 de revivir la comedia de la década de 1970 sobre una familia musical por medio de convertir el proceso de casting en un concurso de telerrealidad similar a American Idol. Cada semana, los actores audicionaban para diferentes papeles en la nueva versión y cantaban canciones pop ante un público en vivo, y así fue como, Stone, de 15 años (que aún se hacía llamar Emily), terminó con un top corto, vaqueros de tiro bajo y gruesas pulseras interpretando "Bitch" de Meredith Brooks.

[Video: Watch on YouTube.]

Hoy, lo más sorprendente del programa es la total entrega de Stone a la cursilería. No hubo ningún guiño al público, ni distanciamiento irónico, ninguna señal sutil de superioridad. En cambio, abordó el material con un entusiasmo bobalicón que podría ser difícil de conciliar con la Stone que conocemos hoy, quien trabaja con el director Yorgos Lanthimos y produce películas independientes que marcan tendencias como Vi el brillo del televisor.

Aun así, todo ese canto y balanceo sinceros resultaron entrañables. Ofreció una visión inesperada de quién es Stone en el fondo. Incluso al cantar un incómodo dueto competitivo de "We Belong" de Pat Benatar, deja claro que siempre la ha movido un simple amor por la interpretación. VH1 fue el primer lugar que tuvo la suerte de contar con ella.

¿Ganó? Stone superó a sus competidores y se hizo con el papel de Laurie, aunque su victoria vino acompañada de una importante advertencia: a pesar de todos los preparativos, VH1 finalmente se negó a encargar una temporada completa de la resucitada comedia de La familia Partridge. Solo se produjo el piloto y, según Stone, la producción fue tan desastrosa que los guionistas borraron sus nombres y la cadena tiró la serie en un lugar donde nadie la vería jamás.

"Emitieron el piloto como a las 10:15 de un viernes", recordó más tarde. "A una hora intermedia, ni a las 10 ni a las 10:30, como a las 10:15, un viernes". Aun así, quizá fue lo mejor: si el programa hubiera desafiado todos los pronósticos y se hubiera convertido en un éxito del cable básico, Stone probablemente no habría estado disponible para rodar su gran actuación en Súper cool solo tres años después.

¿Qué dice ahora al respecto? Stone sigue siendo una ávida fan de la telerrealidad y menciona regularmente distintas franquicias de The Real Housewives en las entrevistas. A lo largo de los años, Stone ha dicho que su experiencia en In Search of the Partridge Family le permitió comprender cómo un reality show puede deformar a sus participantes.

"Entiendo cómo deben sentirse los concursantes de The Bachelor o The Bachelorette, porque entras en una especie de vórtice en el que piensas: 'Esto es lo único que importa'", ha dicho. "Pierdes totalmente la perspectiva".

En una entrevista con Entertainment Tonight, su coprotagonista de Bugonia, Jesse Plemons, le preguntó si aún podía ver por internet el programa de competición de Stone.

"Desafortunadamente, sí puedes", dijo ella. "Puedes encontrarlo en YouTube. Espera a ver mis extensiones del cabello, mi bronceado en aerosol y mis uñas acrílicas".

Kyle Buchanan es reportero de cultura pop y escribe The Projectionist, la columna de la temporada de premios del Times.