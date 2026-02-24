4 años de la invasión a Ucrania: el respaldo de Europa se resquebraja

Hungría dijo que bloquearía tanto el más reciente paquete de sanciones contra Rusia como un paquete de ayuda financiera a Kiev por valor de alrededor de 106.000 millones de dólares.

La Unión Europea tenía la intención de hacer una gran demostración de apoyo a Ucrania esta semana, con la llegada del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala en un momento en el que hay pocos indicios de progreso en los esfuerzos mediados por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Sin embargo, esos planes se vieron trastocados luego de que Hungría señalara que bloquearía el último paquete de sanciones contra Rusia y que además paralizaría el avance de un paquete de ayuda financiera a Ucrania que ya se había acordado.

El paquete de sanciones aún podría ser aprobado, y los funcionarios y diplomáticos también esperan que el retraso del paquete de ayuda sea un contratiempo y no un descarrilamiento. No obstante, estos problemas muestran cómo el proceso de toma de decisiones por consenso del bloque se puede estancar.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien ha mantenido relaciones amistosas con Rusia y critica con frecuencia a Ucrania, ha retrasado en repetidas ocasiones las sanciones de la Unión Europea, para finalmente permitir su aprobación. Orbán enfrenta elecciones en abril y va rezagado en algunas encuestas.

Para Ucrania, la medida crea incertidumbre en un momento crítico. Kiev necesitará pronto el paquete de ayuda, por valor de 90.000 millones de euros --unos 106.000 millones de dólares-- para financiar tanto las defensas como las necesidades cotidianas, y esperaba que las primeras entregas del préstamo llegaran en los próximos meses. Funcionarios ucranianos han dicho que necesitan que los fondos comiencen a liberarse esta primavera para evitar tensiones presupuestarias.

Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea, dijo que probablemente "no se avanzará" con el paquete de sanciones en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores llevada a cabo el lunes en Bruselas.

"Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible", declaró a los periodistas al entrar en la reunión. También reprochó, con tono mesurado, las razones de Hungría para bloquear el paquete, diciendo: "No deberíamos vincular cosas que no están relacionadas entre sí en absoluto".

Hungría dijo que bloquearía las sanciones y el paquete de ayuda debido a los cortes en el suministro del oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania y suministra crudo ruso a Hungría y Eslovaquia.

Ucrania ha dicho que el oleoducto fue dañado por un ataque ruso a finales de enero y que actualmente se estaba trabajando en las reparaciones. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia han acusado a Ucrania de dar largas al asunto y de restringir deliberadamente el suministro de petróleo.

En respuesta, Hungría y Eslovaquia anunciaron la semana pasada que interrumpirían el suministro de diésel a Kiev, justo en un momento en que Ucrania se enfrenta a una gran escasez de energía como consecuencia de los ataques militares rusos.

Más tarde, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, amenazó con interrumpir el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania a menos que Kiev reanudara el lunes el suministro de petróleo a través del oleoducto de Druzbha.

En una declaración publicada en redes sociales, Fico dijo: "Tan solo en enero de 2026, estos suministros de emergencia, necesarios para estabilizar la red energética ucraniana, se requirieron el doble que durante todo el año 2025".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó las amenazas de Hungría y Eslovaquia, calificándolas de "ultimátum y chantaje" en un comunicado emitido el sábado. "Tales acciones, en el contexto de los ataques masivos y selectivos de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, son provocadoras, irresponsables y amenazan la seguridad energética de toda la región", dijo el ministerio.

Orbán intensificó la disputa el domingo.

"Aseguraremos el suministro de combustible de Hungría y tomaremos las contramedidas necesarias hasta que se reanuden los envíos", escribió Orbán en las redes sociales.

Los funcionarios de la Unión Europea esperaban acordar el vigésimo paquete de sanciones del bloque en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del lunes, un día antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Dos de los dirigentes del bloque, Ursula von der Leyen y António Costa, estarán en Kiev el martes para conmemorar la fecha.

El nuevo paquete de sanciones incluye una prohibición total de los servicios marítimos para el crudo ruso, con la que se pretendía reducir drásticamente los ingresos energéticos de Moscú.

Hungría ya ha retrasado este tipo de paquetes en ocasiones anteriores. Orbán también ha intentado debilitar o anular disposiciones clave de las sanciones, y ha utilizado su derecho de veto para obtener concesiones de Bruselas.

La decisión de oponerse al programa de ayuda financiera a Ucrania fue inesperada. Ya se había acordado en diciembre, y Hungría, Eslovaquia y la República Checa habían firmado con la condición de no tener que pagar costos relacionados con el préstamo.

Los esfuerzos para poner fin a la guerra han mostrado relativamente pocos avances, y la última ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos concluyó la semana pasada. Aunque funcionarios estadounidenses han expresado optimismo ante la posibilidad de que Rusia y Ucrania se encaminen hacia un avance decisivo, los funcionarios europeos manifestaron dudas.

"No veo ninguna disposición por parte de Rusia a realmente, en el fondo, llegar a un acuerdo", dijo Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, al entrar en la reunión de Bruselas el lunes.

"Europa debe estar del lado de Ucrania", añadió. "Somos quienes apoyamos a Ucrania".

Jeanna Smialek es la jefa de la corresponsalía del Times en Bruselas.

Constant Méheut reporta sobre la guerra en Ucrania, incluyendo el desarrollo de eventos en el campo de batalla, los ataques a centros civiles y la manera en que la guerra afecta a las personas.