¿Quién es el niño al que Bad Bunny le entregó el Grammy?

En internet se especuló mucho sobre la identidad del niño. El joven actor publicó en las redes sociales su experiencia como parte del espectáculo de Bad Bunny.

El niño al que Bad Bunny entregó un Grammy durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl no era el niño de 5 años que fue detenido en el marco de un reciente operativo de inmigración en Minnesota, según confirmaron el domingo por la noche dos personas informadas de la situación.

El momento se produjo durante la actuación de la superestrella puertorriqueña en el estadio Levi's, en Santa Clara, California, el domingo, cuando Bad Bunny entregó lo que parecía ser una réplica del Grammy a un niño.

Incluso antes de que terminara el espectáculo, muchas personas en las redes sociales especularon que el niño era Liam Conejo Ramos, quien el mes pasado fue llevado por las autoridades de Columbia Heights, Minnesota, a un centro de detención en Texas. Las imágenes de Liam cuando era trasladado mientras llevaba una mochila de Spider-Man avivaron aún más las divisiones en torno a la represión de la inmigración por parte del gobierno de Donald Trump.

El niño en el espectáculo de Bad Bunny es un actor de nombre Lincoln Fox Ramadan, quien publicó su experiencia en redes sociales poco después de la representación. Algunos espectadores se preguntaban si el niño representaba una versión joven del propio Bad Bunny. Una de las personas con conocimiento de la actuación dijo que la interacción pretendía ser un momento de optimismo general dirigido a los espectadores jóvenes. "Cree siempre en ti", había dicho Bad Bunny al niño al final de la escena.

Desde que la NFL anunció en septiembre a Bad Bunny como cabeza de cartel del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, la decisión ha sido un punto de tensión política. Bad Bunny, que ahora es el primer artista en llevar a cabo el espectáculo del medio tiempo predominantemente en español, lleva mucho tiempo expresándose abiertamente en contra de Trump y de las políticas de inmigración de su gobierno. Una semana antes de su actuación en el medio tiempo, Bad Bunny declaró "fuera ICE" en el escenario de los Grammy al aceptar uno de los tres premios que recibió esa noche.

Tras la actuación de Bad Bunny el domingo, Trump acudió a las redes sociales para burlarse de ella. "¡Una de las peores, JAMÁS!", escribió el presidente en Truth Social, y añadió: "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo".

Emmanuel Morgan reporta sobre deportes, cultura pop y entretenimiento.

