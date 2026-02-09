The New York Times

Previo al Super Bowl, Green Day arremetió contra el ICE

Reportajes Especiales - Lifestyle

Billie Joe Armstrong instó a los agentes del ICE a dejar su trabajo, advirtiéndoles que el gobierno de Trump los abandonaría.

La banda de pop punk Green Day interpretó el domingo un popurrí relativamente poco controvertido de sus éxitos en la ceremonia inaugural previa al Super Bowl LX en Santa Clara, California.

Pero dos días antes de esa presentación, en otro acto del fin de semana del Super Bowl, el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, tomó el micrófono para pedir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dejaran su trabajo.

"Esto va para todos los agentes del ICE que están fuera, dondequiera que estén", dijo Armstrong desde el escenario de la FanDuel Party celebrada el viernes en San Francisco, antes de utilizar improperios mientras decía a los agentes que dejaran su trabajo.

Tarde o temprano, añadió, en referencia a altos funcionarios del gobierno, "Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, los van a dejar como" un mal hábito, y puntuó de nuevo sus comentarios con improperios. "Vengan a este lado de la línea".

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el domingo.

Green Day lleva mucho tiempo criticando con dureza al presidente Trump y sus políticas.

En 2016, la banda lideró un cántico de "No a Trump, no al KKK, no a los Estados Unidos fascistas" cuando actuaba en los American Music Awards en Los Ángeles. Durante los conciertos, Armstrong y sus compañeros de banda, han cambiado con frecuencia la letra de su exitosa canción "American Idiot" de "No soy parte de una agenda redneck" a "No soy parte de la agenda MAGA". En 2023, la banda lanzó la canción de protesta "The American Dream is Killing Me", es decir, "el sueño americano me está matando".

El mes pasado, el presidente Trump criticó la selección de Green Day como participante musical para las festividades del Super Bowl. "Estoy en contra de ellos", declaró al New York Post. "Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible". (El presidente también ha menospreciado a Bad Bunny, el artista puertorriqueño que encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Hace poco dijo que no asistiría al partido, y se refirió a la elección de Bad Bunny: "Lo único que hace es sembrar el odio").

Green Day no es el único grupo que aprovecha su aparición en el Super Bowl para hacer un comentario político. Brandi Carlile, la cantautora gay prevista para interpretar "America the Beautiful" previo al partido, dijo el sábado a Variety que la representación queer era importante en el momento político actual.

"La línea divisoria entre ser queer y ser representante de una comunidad marginada, y que te pongan en el mayor escenario de Estados Unidos para reconocer la tensa y tierna esperanza en la que se basa este país", dijo, "es algo a lo que no dices que no. Lo haces".

Derrick Bryson Taylor es un reportero del Times que cubre noticias de último momento en la cultura y las artes.

