EE. UU. lleva meses reforzando sus fuerzas frente a las costas de Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos anunció en diciembre que había unos 15.000 soldados en la región del Caribe.

Antes de que el presidente Donald Trump anunciara el sábado que Estados Unidos había capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el ejército estadounidense había puesto en marcha uno de los mayores despliegues de sus fuerzas en la región del Caribe en décadas.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que en diciembre había unos 15.000 soldados en la región. El presidente Trump los describió como una "armada masiva". En agosto, había firmado en secreto una orden al Pentágono para que empezara a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno había considerado organizaciones terroristas.

Desde esa directiva firmada, Estados Unidos había llevado a cabo 35 ataques letales contra embarcaciones que, según el gobienro, transportaban narcóticos. Los ataques han causado la muerte de más de 100 personas. Expertos jurídicos y militares han cuestionado la legalidad de los ataques. El Congreso no los ha autorizado, ni ha declarado la guerra a Venezuela.

Algunos funcionarios de Trump han dicho que el principal objetivo del aumento de soldados era sacar del poder a Maduro, el líder autoritario de Venezuela. Horas antes de que Trump anunciara la captura de Maduro y su esposa, el gobierno venezolano acusó al ejército estadounidense de llevar a cabo ataques en la capital, Caracas, y en otras partes del país.

En los últimos meses, el refuerzo militar estadounidense ha incluido aviones de transporte y carga. Los datos de seguimiento de vuelos revisados por The New York Times mostraron que aviones de carga pesada C-17 --utilizados principalmente para transportar soldados y material militar-- realizaron al menos 16 vuelos a Puerto Rico desde bases militares estadounidenses en una semana reciente. Los C-17 volaron a Puerto Rico desde bases de Nuevo México, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, el estado de Washington y Japón.

Estados Unidos también ha trasladado recientemente aviones de operaciones especiales al Caribe.

Desde octubre, las fuerzas estadounidenses incluyen un grupo de ataque expedicionario de la Marina formado por buques de guerra anfibios que transportan a miles de marines, junto con aviones de guerra, helicópteros de ataque y otras aeronaves.

El aumento de tropas también supuso la llegada en noviembre de un grupo de ataque de portaaviones completo, con el USS Gerald R. Ford y varios destructores navegando a unos 185 kilómetros de las costas de Venezuela.

Sin embargo, el Ford y su ala aérea no se han utilizado para atacar embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas. Esos ataques han sido realizados por drones y helicópteros de combate AC-130 controlados por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

La Guardia Costera estadounidense también ha empezado a perseguir, abordar e incluso apresar buques petroleros que, según la Casa Blanca, violan las sanciones impuestas a Caracas.

Christiaan Triebert, John Ismay y Helene Cooper colaboraron con reportería

