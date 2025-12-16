Huelga de un día en el Louvre; los turistas se quedan fuera

Alrededor de una quinta parte de los 2100 empleados del museo votaron a favor de pasar el día en huelga para pedir salarios más altos, una plantilla más numerosa, una mejor asignación de los recursos y una dirección que los escuche.

Cientos de empleados del Museo del Louvre se declararon en huelga el lunes, provocando su cierre temporal y agravando una sensación de crisis que comenzó en octubre con el robo de joyas de la corona valoradas en unos 100 millones de dólares.

Multitudes de trabajadores bloquearon la entrada piramidal del museo el lunes por la mañana, luego de que unos 400 de los 2100 empleados del museo convocaran una huelga de un día. Los huelguistas dijeron que buscaban salarios más altos, una plantilla más numerosa, una mejor asignación de recursos y una dirección que "de verdad escuche a los empleados".

Esta huelga incrementa un malestar más general que afecta al Louvre desde el robo de octubre que puso al descubierto los problemas de seguridad, dirección y presupuesto de uno de los museos más prestigiosos del mundo. Desde entonces, los investigadores del gobierno han descubierto que la dirección actual y la anterior del museo no aplicaron las recomendaciones de seguridad que podrían haber impedido el atraco y asignaron mal los recursos al renovar los espacios de exposición y adquirir nuevas obras de arte, en lugar de pagar reparaciones.

Ahora, los trabajadores del museo mencionan algunas de estas preocupaciones para justificar su decisión de hacer una huelga. En una carta en la que advertían de sus intenciones la semana pasada, los dirigentes sindicales dijeron que los trabajadores del museo "sienten que actualmente son la última línea de defensa antes del colapso". La carta señalaba cómo "las diversas advertencias internas han sido ignoradas" y acusaba a la dirección del museo de no crear "suficiente conciencia de la crisis a la que nos enfrentamos".

El lunes, en una protesta frente al museo, Vanessa Michaut-Valora, dirigente sindical y vigilante del museo, dijo que "el robo reveló toda la disfunción al mundo".

La dirección del museo no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones de los huelguistas.

Los investigadores también revelaron que los guardias de seguridad habían estado viendo las cámaras de vigilancia equivocadas en el momento del robo, un hallazgo que contradecía las explicaciones anteriores de la directora del museo, Laurence des Cars, e hizo que aumentaran las peticiones de su renuncia. El museo también tuvo que cerrar preventivamente una galería luego de que los funcionarios detectaran deficiencias en sus vigas, semanas antes de que una fuga de agua dañara hasta 400 documentos de una biblioteca del museo.

Yvan Navarro, otro líder sindical que se encontraba frente al museo, dijo que las causas del enfado de los huelguistas se remontaban a años atrás. "El desgaste de los empleados, el desgaste de los edificios, el desgaste de las condiciones de trabajo", dijo Navarro, "son cosas que ocurren a largo plazo, y los empleados lo sienten y lo ven todos los días".

Cada día, un promedio de 30.000 visitantes recorren las salas llenas de tesoros del Louvre, donde pueden contemplar algunas de las obras de arte más famosas del mundo, como la "Mona Lisa" de Leonardo da Vinci. El lunes se quedaron fuera, pues los trabajadores en huelga que portaban banderas y pancartas sindicales bloqueaban la entrada.

"Estamos decepcionados", dijo Francesco Caporuscio, un turista canadiense que esperaba en el frío, afuera de la entrada, con su esposa Connie. "Es la primera vez que venimos a París; no sé cuándo volveremos", dijo.

La huelga marcó el inicio de una semana portentosa para el Louvre, ya que su directora, Des Cars, y su predecesor, Jean-Luc Martinez, serán interrogados por los senadores el martes y el miércoles sobre los problemas del museo.

Se espera que, entre otras cuestiones, Des Cars responda a las preguntas sobre un polémico plan de renovación, promovido por ella y por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, denominado "Louvre - Nuevo Renacimiento". Según este plan, el museo construirá una nueva entrada y una nueva sala para albergar a la "Mona Lisa", pero los auditores dijeron que solamente debería enfocarse en resolver los principales problemas de infraestructura.

El plan de renovación también ha provocado la oposición de los líderes sindicales, quienes lo mencionaron como una de las razones por las que habían hecho la huelga.

Ségolène Le Stradic es una periodista e investigadora que cubre Francia.