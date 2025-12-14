Los mejores álbumes de jazz de 2025

La tendencia de este año fue un indicador de la forma en que el jazz se renueva constantemente a través de una conversación continua entre las generaciones.

En un año en el que murieron dos destacados bateristas, Jack DeJohnette y Al Foster, otros bateristas jóvenes y veteranos --como Billy Hart, Kassa Overall, Joe Farnsworth y Marcus Gilmore, el MVP (sigla en inglés de Jugador Más Valioso) de 2025-- brillaron como líderes de élite de sus bandas. La tendencia fue solo un indicador de la forma en que el jazz se renueva constantemente a través de una conversación continua entre las generaciones.

1. Marcus Gilmore, Journey to the New: Live at the Village Vanguard

A pesar de aparecer en decenas de grabaciones con importantes líderes de bandas a lo largo de dos décadas de carrera, Marcus Gilmore nunca había publicado un álbum con su propio nombre hasta este. La percusión es típicamente asombrosa; y es aún más impresionante la solidez y frescura de la visión colectiva. Voces sorprendentes como los altibajos del EWI (un instrumento de viento electrónico) de Morgan Guerin y la sigilosa y alucinante guitarra de Emmanuel Michael se combinan para establecer un nuevo punto de referencia en cuanto a virtuosismo elegante y agradable para el oyente.

2. Amina Claudine Myers, Solace of the Mind

La totalidad de la música estadounidense --los espirituales, el R&B, todo el espectro del jazz y más-- pasa por la pianista Amina Claudine Myers, y todo ello figura en este notable conjunto de piano solo (que tiene una pista con órgano y spoken word). Estas versiones de piezas nuevas y antiguas abordan la solemnidad meditativa, la cálida nostalgia y la majestuosa exploración, y ofrecen un retrato por excelencia de una veterana que está más allá de las categorías.

3. Jacob Garchik, Ye Olde 2: At the End of Time

Diez años después de debutar con su quinteto centrado en la guitarra, Ye Olde, el trombonista Jacob Garchik lo recuperó para una secuela que da rienda suelta a sus tres comodines de seis cuerdas (Jonathan Goldberger, Mary Halvorson y Brandon Seabrook) en una elaborada fantasía de jazz progresivo. Sin disculparse por ser devotos a su arte, los resultados son también compositivamente asombrosos, con momentos de belleza cristalina que compensan los frecuentes picos explosivos.

4. Trio of Bloom, Trio of Bloom

El productor David Breskin parece canalizar a Power Tools, un trío que reunió en un LP de culto de 1987, al reclutar a tres nuevos músicos --Gilmore en la batería, el guitarrista Nels Cline y el teclista Craig Taborn-- para una formación igual de arriesgada. Cada participante es un valorado pilar del jazz progresivo, pero juntos dieron con un sonido inclasificable que incorpora improvisación extravagante, funk futurista y atmósferas plácidas.

5. Kassa Overall, Cream

En álbumes anteriores, Kassa Overall, batería, productor y MC, perfeccionó una fusión admirablemente impecable de jazz y hip-hop. Aquí continúa el proyecto, pero desde una perspectiva diferente: aunque la mayor parte del material procede del canon del rap de la década de 1990, incluidos éxitos de Dr. Dre, Notorious B. I. G. y Wu-Tang Clan, evita los ritmos y rimas sampleados que han sido fundamentales en su sonido. Las versiones resultantes --una "Big Poppa" con toques de bossa; una "Nuthin' but a 'G' Thang" con flauta y en estilo de balada; una versión post-bop de "Rebirth of Slick (Cool Like Dat)" de Digable Planets-- tienden puentes entre sonidos y escuelas de una forma elegantemente inocente.

6. Billy Hart Quartet, Just

El cuarteto del baterista Billy Hart es una rareza en el jazz del siglo XXI: una banda de trabajo de la vieja guardia, cuyo personal estable sigue intacto (el saxofonista Mark Turner, el pianista Ethan Iverson y el bajista Ben Street) desde hace 20 años. Su último trabajo abarca el nudoso post-bop, la ondulante balada rubato y, en la canción que da título al disco, escrita por Hart, una pizca de ágil funk, con lo que muestra la fuerza del conjunto al tiempo que pone de relieve la asombrosa versatilidad y el genio colorista del líder.

7. Brandee Younger, Gadabout Season

La arpista Brandee Younger ha rendido a menudo homenaje directo a dos pioneras de su instrumento, Dorothy Ashby y Alice Coltrane, y aunque sus espíritus informaron el último LP de Younger --en el que tocó el arpa Lyon & Healy de Coltrane-- prevalece su propia estética. Sublimes jams lentas comparten espacio con un flexible funk instrumental mientras ella da rienda suelta a toda la gama expresiva del arpa.

8. Chicago Underground Duo, Hyperglyph

Gran parte del espíritu sin fronteras que emana del esencial sello International Anthem de Chicago ya era evidente hace un cuarto de siglo en los primeros trabajos de este tándem, que se ha expandido en varios grupos más grandes, aunque siempre orbitando en torno a los multiinstrumentistas Rob Mazurek y Chad Taylor. En su primer álbum como banda de dos en 11 años --y, acertadamente, su debut en International Anthem-- reafirman su futurismo de raíces folk, al tiempo que establecen dúos de trompeta y batería de forma libre junto a ritmos electroacústicos palpitantes y dichosos interludios de kalimba y lo impregnan todo de una maravilla surrealista.

9. Joe Farnsworth, The Big Room

El baterista Joe Farnsworth es un músico acompañante ejemplar, y en los últimos años, también ha dado un paso adelante como un líder de banda muy eficaz. Su álbum más reciente capta su potente química con músicos décadas más jóvenes (la saxofonista Sarah Hanahan, el vibrafonista Joel Ross y el pianista Emmet Cohen) y con otros grandes a la mitad de sus carreras (el trompetista Jeremy Pelt, el bajista Yasushi Nakamura), así como su entusiasmo intacto por el hard bop sin florituras que aprendió junto a inmortales como Harold Mabern y Benny Golson.

10. Marshall Allen's Ghost Horizons, Live in Philadelphia hia'

A sus 101 años, Marshall Allen sigue viajando por el mundo difundiendo el evangelio interplanetario de Sun Ra, a cuya Arkestra se unió el saxofonista hace casi 70 años. Pero de vuelta a casa, en Filadelfia, en sus actuaciones habituales en el acogedor club Solar Myth con su siempre cambiante proyecto Ghost Horizons, alimenta un apetito de colaboración ad hoc. Un debut épico, destilado de esos conciertos, muestra a Allen sonando maravillosamente comprometido, engranando de maravilla ya sea con aventureros del noise y el indie-rock o con ases de la improvisación.

