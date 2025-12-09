Globos de Oro 2026: la lista completa de nominaciones

Estas son las películas y series que optan a la edición 83 de los Globos de Oro. La ceremonia se transmitirá el 11 de enero.
La temporada de premios está en pleno auge, ya que se han anunciado las nominaciones para la 83.a edición de los Globos de Oro.
En el caso de las películas, Una batalla tras otra, Pecadores y Hamnet fueron nominadas en las principales categorías, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor guion.
Y en televisión, Severance, The White Lotus y The Pitt fueron nominadas en las categorías de mejor serie.
La ceremonia, presentada de nuevo por la comediante Nikki Glaser, tendrá lugar el 11 de enero y se transmitirá en CBS y Paramount+. Consulta la lista completa de nominaciones a continuación.
Mejor película de drama
Frankenstein Lee nuestra reseña .
Hamnet Reseña (en inglés) .
Un simple accidente Reseña (en inglés) .
El agente secreto Reseña (en inglés) .
Valor sentimental Reseña (en inglés) .
Pecadores Reseña (en inglés) .
Mejor película musical o de comedia
Blue Moon Reseña (en inglés) .
Bugonia Lee nuestra reseña .
Marty Supremo
No Other Choice
Nouvelle Vague Reseña (en inglés) .
Una batalla tras otra Lee nuestra reseña .
Mejor película animada
Arco Reseña (en inglés).
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito Lee nuestra reseña.
Elio Lee nuestra reseña.
Las guerreras k-pop Reseña (en inglés).
Amelie y los secretos de la lluvia Reseña (en inglés).
Zootopia 2 Reseña (en inglés).
Logros cinematográficos y de taquilla
Avatar: Fuego y cenizas
F1 Lee nuestra reseña.
Las guerreras k-pop
Misión imposible: sentencia final Lee nuestra reseña.
Pecadores
La hora de la desaparición Reseña (en inglés).
Wicked: Por Siempre Lee nuestra reseña.
Zootopia 2
Mejor película en lengua no inglesa
Un simple accidente, Francia
No Other Choice, Corea del Sur
El agente secreto, Brasil
Valor sentimental, Noruega
Sirât. Trance en el desierto, España
La voz de Hind Rajab, Túnez
Mejor actriz en una película de drama
Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Mátate, amor
Renate Reinsve, Valor sentimental
Julia Roberts, Caza de brujas Lee nuestro perfil.
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Lo siento, cariño
Mejor actor en una película de drama
Joel Edgerton, Sueños de trenes
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, La Máquina: The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte. Lee nuestro perfil.
Mejor actriz en una película musical o de comedia
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: Por Siempre
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, Una batalla tras otra
Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor en una película musical o de comedia
Timothée Chalamet, Marty supremo
George Clooney, Jay Kelly Lee nuestro perfil.
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra Lee nuestro perfil.
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-Hun, No Other Choice
Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actriz de reparto en una película
Emily Blunt, La Máquina: The Smashing Machine
Elle Fanning, Valor sentimental
Ariana Grande, Wicked: Por siempre Lee nuestro perfil.
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto en una película
Benicio Del Toro, Una batalla tras otra. Lee nuestro perfil.
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Una batalla tras otra Lee nuestro perfil.
Adam Sandler, Jay Kelly Lee nuestro perfil.
Stellan Skarsgard, Valor sentimental
Mejor director de una película
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Ryan Coogler, Pecadores
Guillermo del Toro, Frankenstein Lee nuestro perfil.
Jafar Panahi, Un simple accidente
Joachim Trier, Valor sentimental
Chloé Zhao, Hamnet
Mejor guion de una película
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Ronald Bronstein y Josh Safdie, Marty supremo
Ryan Coogler, Pecadores
Jafar Panahi, Un simple accidente
Eskil Vogt y Joachim Trier, Valor sentimental
Chloé Zhao y Maggie O'Farrell, Hamnet.
Mejor banda sonora original de una película
Alexandre Desplat, Frankenstein
Ludwig Goransson, Pecadores
Jonny Greenwood, Una batalla tras otra
Kangding Ray, Sirât. Trance en el desierto
Max Richter, Hamnet
Hans Zimmer, F1
Mejor canción original de una película
"Dream as One", Avatar: Fuego y cenizas
"Golden", Las guerreras k-pop
"I Lied to You", Pecadores
"No Place Like Home", Wicked: Por Siempre
"The Girl in the Bubble", Wicked: Por Siempre
"Train Dreams", Sueños de trenes
Mejor serie de televisión, Drama
La diplomática
The Pitt Lee nuestro artículo.
Pluribus
Severance Lee nuestro artículo.
Caballos lentos
The White Lotus
Mejor serie de televisión musical o de comedia
Abbott Elementary
El Oso
Hacks
Nadie quiere esto Lee nuestro artículo.
Only Murders in the Building
The Studio
Mejor serie limitada, serie de antología o película para televisión
Adolescencia
All Her Fault
La bestia en mí
Black Mirror
Dying for Sex
La novia
Mejor actriz en una serie de televisión de drama
Kathy Bates, Matlock
Britt Lower, Severance
Helen Mirren, MobLand
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, La diplomática
Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor actor en una serie de televisión de drama
Sterling K. Brown, Paraíso
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Caballos lentos
Mark Ruffalo, Task. Unidad especial
Adam Scott, Severance
Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz en una serie de televisión musical o de comedia
Kristen Bell, Nadie quiere esto
Ayo Edebiri, El Oso
Selena Gomez, Only Murders in the Building
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Merlina
Jean Smart, Hacks
Mejor actor en una serie de televisión musical o de comedia
Adam Brody, Nadie quiere esto
Steve Martin, Only Murders in the Building
Glen Powell, Chad Powers. Mariscal de campo
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, El Oso
Mejor actriz en una serie limitada, serie de antología o película para televisión
Claire Danes, La bestia en mí
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle Williams, Dying for Sex
Robin Wright, La novia
Mejor actor en una serie limitada, serie de antología o película para televisión
Jacob Elordi, El camino estrecho al norte profundo
Paul Giamatti, Black Mirror
Stephen Graham, Adolescencia
Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein
Jude Law, Black Rabbit
Matthew Rhys, La bestia en mí
Mejor actriz de reparto de televisión
Carrie Coon, The White Lotus
Erin Doherty, Adolescencia
Hannah Einbinder, Hacks
Catherine O'Hara, The Studio
Parker Posey, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actor de reparto de televisión
Owen Cooper, Adolescencia
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
Tramell Tillman, Severance
Ashley Walters, Adolescencia
Mejor interpretación en comedia stand-up o de televisión
Bill Maher, Bill Maher: ¿Alguien más está viendo esto?
Brett Goldstein, Brett Goldstein: La segunda mejor noche de tu vida
Kevin Hart, Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem
Mejor pódcast
Armchair Expert With Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang With Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
