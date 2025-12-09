Globos de Oro 2026: la lista completa de nominaciones

Estas son las películas y series que optan a la edición 83 de los Globos de Oro. La ceremonia se transmitirá el 11 de enero.

La temporada de premios está en pleno auge, ya que se han anunciado las nominaciones para la 83.a edición de los Globos de Oro.

En el caso de las películas, Una batalla tras otra, Pecadores y Hamnet fueron nominadas en las principales categorías, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor guion.

Y en televisión, Severance, The White Lotus y The Pitt fueron nominadas en las categorías de mejor serie.

La ceremonia, presentada de nuevo por la comediante Nikki Glaser, tendrá lugar el 11 de enero y se transmitirá en CBS y Paramount+. Consulta la lista completa de nominaciones a continuación.

Mejor película de drama

Frankenstein Lee nuestra reseña .

Hamnet Reseña (en inglés) .

Un simple accidente Reseña (en inglés) .

El agente secreto Reseña (en inglés) .

Valor sentimental Reseña (en inglés) .

Pecadores Reseña (en inglés) .

Mejor película musical o de comedia

Blue Moon Reseña (en inglés) .

Bugonia Lee nuestra reseña .

Marty Supremo

No Other Choice

Nouvelle Vague Reseña (en inglés) .

Una batalla tras otra Lee nuestra reseña .

Mejor película animada

Arco Reseña (en inglés).

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito Lee nuestra reseña.

Elio Lee nuestra reseña.

Las guerreras k-pop Reseña (en inglés).

Amelie y los secretos de la lluvia Reseña (en inglés).

Zootopia 2 Reseña (en inglés).

Logros cinematográficos y de taquilla

Avatar: Fuego y cenizas

F1 Lee nuestra reseña.

Las guerreras k-pop

Misión imposible: sentencia final Lee nuestra reseña.

Pecadores

La hora de la desaparición Reseña (en inglés).

Wicked: Por Siempre Lee nuestra reseña.

Zootopia 2

Mejor película en lengua no inglesa

Un simple accidente, Francia

No Other Choice, Corea del Sur

El agente secreto, Brasil

Valor sentimental, Noruega

Sirât. Trance en el desierto, España

La voz de Hind Rajab, Túnez

Mejor actriz en una película de drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Mátate, amor

Renate Reinsve, Valor sentimental

Julia Roberts, Caza de brujas Lee nuestro perfil.

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Lo siento, cariño

Mejor actor en una película de drama

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, La Máquina: The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte. Lee nuestro perfil.

Mejor actriz en una película musical o de comedia

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: Por Siempre

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor en una película musical o de comedia

Timothée Chalamet, Marty supremo

George Clooney, Jay Kelly Lee nuestro perfil.

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra Lee nuestro perfil.

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz de reparto en una película

Emily Blunt, La Máquina: The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Por siempre Lee nuestro perfil.

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto en una película

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra. Lee nuestro perfil.

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una batalla tras otra Lee nuestro perfil.

Adam Sandler, Jay Kelly Lee nuestro perfil.

Stellan Skarsgard, Valor sentimental

Mejor director de una película

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Pecadores

Guillermo del Toro, Frankenstein Lee nuestro perfil.

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor guion de una película

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie, Marty supremo

Ryan Coogler, Pecadores

Jafar Panahi, Un simple accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell, Hamnet.

Mejor banda sonora original de una película

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Goransson, Pecadores

Jonny Greenwood, Una batalla tras otra

Kangding Ray, Sirât. Trance en el desierto

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1

Mejor canción original de una película

"Dream as One", Avatar: Fuego y cenizas

"Golden", Las guerreras k-pop

"I Lied to You", Pecadores

"No Place Like Home", Wicked: Por Siempre

"The Girl in the Bubble", Wicked: Por Siempre

"Train Dreams", Sueños de trenes

Mejor serie de televisión, Drama

La diplomática

The Pitt Lee nuestro artículo.

Pluribus

Severance Lee nuestro artículo.

Caballos lentos

The White Lotus

Mejor serie de televisión musical o de comedia

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Nadie quiere esto Lee nuestro artículo.

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor serie limitada, serie de antología o película para televisión

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actriz en una serie de televisión de drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, MobLand

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actor en una serie de televisión de drama

Sterling K. Brown, Paraíso

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Caballos lentos

Mark Ruffalo, Task. Unidad especial

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie de televisión musical o de comedia

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Ayo Edebiri, El Oso

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Merlina

Jean Smart, Hacks

Mejor actor en una serie de televisión musical o de comedia

Adam Brody, Nadie quiere esto

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers. Mariscal de campo

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, El Oso

Mejor actriz en una serie limitada, serie de antología o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex

Robin Wright, La novia

Mejor actor en una serie limitada, serie de antología o película para televisión

Jacob Elordi, El camino estrecho al norte profundo

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescencia

Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, La bestia en mí

Mejor actriz de reparto de televisión

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescencia

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O'Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actor de reparto de televisión

Owen Cooper, Adolescencia

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescencia

Mejor interpretación en comedia stand-up o de televisión

Bill Maher, Bill Maher: ¿Alguien más está viendo esto?

Brett Goldstein, Brett Goldstein: La segunda mejor noche de tu vida

Kevin Hart, Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem

Mejor pódcast

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

Shivani Gonzalez es asistente de noticias en el Times, escribe una columna semanal sobre televisión y colabora en diversas secciones.