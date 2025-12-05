La esencia de la civilización europea se desvanece, afirma el gobierno de Trump

Estados Unidos critica políticas migratorias de varios países aliados en un documento recién publicado sobre seguridad nacional.

El gobierno de Donald Trump divulgó en un documento el viernes que Europa se enfrenta a la "sombría perspectiva de que su civilización sea borrada" y prometió que Estados Unidos apoyará a los partidos "patrióticos" de ideas afines en todo el continente para evitar un futuro en el que "algunos miembros de la OTAN se convertirán en una mayoría no europea".

La evaluación sombría del futuro de Europa se hizo pública durante la noche como parte de una actualización anual de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos alrededor del mundo.

Sin nombrarlos directamente, el documento afirma que Estados Unidos debe apoyar a los partidos políticos en Europa que luchan contra la migración y promueven el nacionalismo. Eso describe a varios partidos populistas de derecha, como Reform UK en el Reino Unido y Alternativa para Alemania, conocido como AfD, que ha sido clasificado como partido extremista por los servicios de inteligencia alemanes.

"En todo lo que hacemos, damos prioridad a Estados Unidos", escribió Trump en el prólogo del documento, que calificó como una "hoja de ruta para garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y con más éxito de la historia de la humanidad".

En una sección titulada "Promover la grandeza europea", el documento ofrece una crítica mordaz a los aliados más próximos de Estados Unidos.

Advierte que Europa va camino de volverse "irreconocible" debido a políticas migratorias que, según afirma, están minando las identidades nacionales de los países europeos. Y decía que la política de Estados Unidos debería ayudar a Europa a "corregir su actual trayectoria" en el transcurso de las próximas décadas.

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoconfianza civilizatoria y que abandone su fracasado enfoque de asfixia normativa", se lee en el documento de 33 páginas.

Trump no ha ocultado su desdén por los dirigentes políticos de Europa y los ha presionado reiteradamente para que se plieguen a su voluntad en materia de financiación de la OTAN, comercio y aranceles, y otros asuntos económicos. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, lanzó una crítica a los principales partidos políticos europeos en un discurso pronunciado en Múnich en febrero, y les instó a poner fin al aislamiento de los partidos de extrema derecha en todo el continente.

Pero el documento hecho público hace unas horas es la declaración más nítida hasta ahora de cómo el presidente quiere que su política exterior de Estados Unidos primero sea un llamado urgente para que otros políticos nacionalistas examinen sus sistemas políticos. El texto hace eco del lenguaje del Gran Reemplazo, una teoría de la conspiración nacionalista adoptada por algunos de sus principales aliados que advierte de un esfuerzo deliberado para reemplazar a los blancos por migrantes no blancos.

El documento acusa a la Unión Europea y a otros "organismos transnacionales" de socavar la libertad y la soberanía, censurar la libertad de expresión y pisotear los principios básicos de la democracia para suprimir la oposición política.

"La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, de hecho, motivo de gran optimismo", afirma el documento. "Nuestro objetivo debe ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual".

A pocas horas de su publicación, el documento ya había generado respuestas afiladas en toda Europa.

Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, respondió al documento el viernes por la mañana diciendo que los países de Europa "no creen que necesitemos recibir consejos aquí de ningún país o partido".

El viernes declaró a periodistas en Berlín que Estados Unidos era el aliado más importante de Alemania en la OTAN, pero que "cuestiones como la libertad de expresión, la libertad de opinión y cómo organizamos nuestra sociedad liberal aquí en la República Federal de Alemania no forman parte de ello".

"Es un ataque frontal a la Unión Europea", dijo Brando Benifei, diputado italiano al Parlamento Europeo, quien preside la delegación para las relaciones con Estados Unidos. Calificó el documento de "totalmente inaceptable", lleno de "frases extremas y escandalosas", y dijo que algunas de sus afirmaciones equivalían a llamamientos directos a la injerencia electoral.

Las críticas más recientes de Estados Unidos a Europa se produjeron en un día en que las tensiones transatlánticas ya estaban en un momento álgido. La Unión Europea anunció el viernes que multaría a X, la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, con 140 millones de dólares por incumplir las normas de transparencia del bloque, entre otras cosas por lo que denominó el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul para las cuentas verificadas.

Mientras circulaban rumores sobre la multa el jueves, Vance criticó a la Unión Europea por la medida y escribió en X que el bloque debería "apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura".

El enfoque del gobierno respecto a Europa, tal como se describe en el documento de estrategia, contrastaba fuertemente con la forma en que dijo que trataría a algunos países de otras partes del mundo.

Una sección del documento titulada "Medio Oriente: cambiar las cargas, construir la paz" sostiene que, aunque Estados Unidos debe "seguir impulsando" a los países de la región a combatir el radicalismo, no debe inmiscuirse excesivamente en sus asuntos internos.

Pide que "abandonemos el equivocado experimento estadounidense de instigar a estas naciones --especialmente a las monarquías del golfo-- a que abandonen sus tradiciones y formas históricas de gobierno", y añade: "Debemos alentar y aplaudir la reforma cuando y donde surja orgánicamente, sin tratar de imponerla desde fuera".

El documento añade que lo crucial para el éxito de la política de Medio Oriente es "aceptar la región, sus dirigentes y sus naciones tal como son" y no menciona cuestiones de derechos humanos como el trato a las mujeres o el asesinato de un columnista del Washington Post, que la CIA cree que fue aprobado por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Además de reclamar una nueva trayectoria política en Europa, es probable que el documento suscite nuevas preocupaciones sobre la relación de Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el enfoque de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El documento critica a los funcionarios europeos por mantener "expectativas poco realistas respecto a la guerra, sustentadas en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición".

Y parece replicar la retórica de Putin al insistir en que Estados Unidos debería "acabar con la percepción, e impedir la realidad, de la OTAN como una alianza en perpetua expansión".

Ian Lesser, quien dirige la oficina en Bruselas del grupo de investigación German Marshall Fund, dijo que el documento reforzaría las preocupaciones existentes en Europa sobre el estado de la relación transatlántica y la posición de Estados Unidos hacia Rusia, y que podría envalentonar aún más a la extrema derecha en Europa.

"El documento trata a Europa como una especie de otro, un modelo de lo que no se debe hacer", dijo, y añadió que subraya que Estados Unidos no es aislacionista, sino más bien "unilateralista".

"Realmente refuerza las preocupaciones que ya están presentes y les da un matiz más marcado", dijo.

Carlo Calenda, senador proeuropeo de centroizquierda de Italia, dijo el viernes que el documento demuestra que Trump es un "enemigo de Europa, es un enemigo de la democracia". Dijo que los esfuerzos de los políticos europeos por intentar adular a Trump no han servido para promover sus propios intereses.

"Es un bravucón, y no puedes enfrentarte a uno siendo cálido y amable", añadió. "No es la forma en que puedes manejarlo".

Por el contrario, uno de los principales partidarios de Trump en Europa, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, criticó el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, al tiempo que elogió las negociaciones de los presidentes estadounidense y ruso para poner fin a la guerra.

Orbán no abordó directamente la nueva estrategia estadounidense durante una entrevista en la radio estatal Kossuth, pero replicó, en líneas generales, su tono.

"Quien tiene poder, actúa; quien no, solo habla", dijo Orbán. "Por eso los actores fuertes, como Rusia y Estados Unidos, negocian y llegan a acuerdos, mientras que la débil Europa se queda al margen de la configuración de su propio futuro y opta, en cambio, por hablar".

Michael D. Shear es un corresponsal sénior del Times que cubre la política y la cultura del Reino Unido y la diplomacia de todo el mundo.

Jeanna Smialek es la jefa de la corresponsalía del Times en Bruselas.

Lara Jakes , reportera del Times radicada en Roma, cubre los conflictos y la diplomacia, con especial atención a las armas y las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Es periodista desde hace más de 30 años.