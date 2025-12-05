El color del año 2026 según Pantone es blanco

Es un color cargado de significados. Los periodistas de la sección Style se reunieron para discutirlos.

Pantone, el instituto de los autodenominados expertos del color, ha hecho la predicción del "color del año" desde 1999. Y su elección para lo que todo el mundo vestirá, deseará, comerá y consumirá en 2026: Cloud Dancer, cuyo nombre oficial es PANTONE 11-4201. En cualquier caso, es un nombre bastante elegante para el blanco. O "un símbolo de influencia tranquilizadora en una sociedad frenética", así como "un lienzo en blanco" con el que todos podemos empezar de nuevo.

¿Han dado en el clavo? Los periodistas de la sección de estilos de vida del Times se sentaron a debatir. Dinos lo que piensas en los comentarios.

VANESSA FRIEDMAN El anuncio que proclama Cloud Dancer como el color del próximo año muestra a una mujer, toda de blanco, que mira con aire soñador hacia un cielo lleno de nubes. El ambiente es claramente de serenidad. Pero dado el reciente discurso político, cuando oigo "blanco", me vienen a la mente asociaciones menos saludables, que dudo que Pantone haya tenido en cuenta, pero que podrían distorsionarse para fines bastante incómodos.

CALLIE HOLTERMANN Sin duda es una elección llamativa después de un año en el que se han desmantelado programas de diversidad, equidad e inclusión, y en el que el partido en el poder ha estado debatiendo hasta qué punto hay que mostrarse amigable con un nacionalista blanco. Puede que eso no sea lo que Pantone quiere decir con "paz, unidad y cohesión", pero tengo que imaginar que saldrá a relucir para algunas personas.

ALEX VADUKUL En cuanto al significado, me pregunto si hay algunas pistas en su título: "Cloud Dancer", bailarín de las nubes. ¿Qué es eso? Suena como una canción de un artista de un solo éxito de la década de 1980.

JACOB GALLAGHER Si dejamos de lado las implicaciones políticas, entiendo por qué una pizarra en blanco podría ser la elección adecuada para este momento. La cultura ahora mismo está bastante estancada: todo parece un refrito de un refrito o una obra mediática que se ha exprimido hasta que no queda jugo. (Stranger Things, temporada 5, ¡te estoy viendo!). Estamos en este momento en el que esperamos el siguiente cambio que haga avanzar la cultura. De ahí lo de pizarra en blanco.

FRIEDMAN Hay tantas asociaciones con el blanco: la paloma blanca de la paz, el traje de bautismo, el vestido de novia, la camiseta blanca. En algunos países asiáticos, el luto. El blanco es un color repleto de significados. Así que en realidad no está tan en blanco.

GALLAGHER Bueno, ¿no es esa la otra ventaja de elegir este tono? La gente puede ver en él lo que quiera. Dicho de otro modo, es una elección ideal para este periodo de indecisión en el que nadie quiere ofender a nadie.

HOLTERMANN Este blanco, en concreto, me parece un poco insípido. Es el color del requesón y el hilo dental, de los malvaviscos y los AirPods. Me recuerda a la ropa que me pongo cuando tengo prisa y a los alimentos que como cuando me duele el estómago.

VADUKUL Desde un punto de vista sensorial, creo que soy fan. Tiene algo de exploratorio y un poco misterioso. También de confianza. Lo veo como una especie de blanco lleno de actitud, aunque no sea exactamente un blanco acogedor. Puede que incluso tenga algo de James Dean.

FRIEDMAN Es la primera vez que Pantone escoge un tono de blanco en los 26 años que lleva eligiendo el color del año. No creo que se les haya escapado que podría causar revuelo. Lo más cerca que estuvieron antes fue "Sand Dollar", el color del año 2006, que era más beige.

GALLAGHER Este no es un momento muy cargado de color en la moda. No hay verde Brat ni rosa Barbie. Dicho esto, si Pantone iba a elegir algo tan minimalista, yo habría preferido el negro. Me parece más fiel al paisaje visual de este momento.

HOLTERMANN En lo personal, echo de menos el Viva Magenta de 2023. Una elección descabellada, pero al menos era una elección. Cloud Dancer parece el resultado de ponerse demasiado tímido para hacer una declaración en cualquier dirección. Lo cual es, por supuesto, su propio tipo de declaración.

FRIEDMAN El blanco combina con todo. Debo decir que cuando Pantone eligió Mocha Mousse como el color de 2025, sentí muchas dudas, pero resultó que tenían toda la razón: el marrón ha estado en todas partes este año. Así que puede que 2026 sea el año del blanco.

GALLAGHER El marrón acabó siendo omnipresente, y parecía que Pantone había dado en el clavo. El blanco es simplemente blanco. ¿Se le ocurrirá a la gente dar crédito a los poderes de predicción de Pantone si sí pega?

HOLTERMANN Por eso incluso presentar el color blanco como algo que representa un nuevo comienzo parece un poco alejado de la realidad.

VADUKUL El blanco es un color cargado. A muchos niveles.

GALLAGHER Históricamente, el blanco se ha usado para indicar riqueza. Demuestra que tienes los medios para mantener limpia tu ropa. Quizá esto presagie un año masivo para los quitamanchas. Como mínimo, es un poco elitista. Pero ¿eso no coincide con el momento actual?

FRIEDMAN Entonces, ¿quizás Pantone acertó en la elección, aunque los motivos que nombró (calma, restauración) no fueran del todo convincentes? Ralph Lauren acaba de revelar sus diseños para el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno del año que viene, y son abrumadoramente blancos. Franelas blancas y abrigos de lana blancos para la ceremonia de apertura, y pantalones cargo blancos y bufandas blancas para la ceremonia de clausura.

HOLTERMANN ¡Es el elefante blanco en la habitación!

Vanessa Friedman, Jacob Gallagher, Callie Holtermann y Alex Vadukul aportaron a esta mesa redonda.

Vanessa Friedman, Jacob Gallagher, Callie Holtermann y Alex Vadukul aportaron a esta mesa redonda.