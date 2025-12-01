Ciclón en Sri Lanka: las lluvias causan la muerte de 355 personas

El presidente de Sri Lanka dijo que la nación insular se enfrentaba a la "mayor y más difícil catástrofe natural de nuestra historia", mientras el número de víctimas mortales del ciclón Ditwah se elevó el lunes a 355 personas.

Ya que otras 366 personas siguen desaparecidas y más de un millón resultaron afectadas, pues hay ciudades enteras bajo el agua, las autoridades dijeron que temían que el número de muertos aumentara considerablemente. Aunque el ciclón ya ha pasado el país y está azotando la costa meridional de India, todavía se prevén fuertes lluvias e inundaciones en algunas partes de la isla.

Las inundaciones y los deslaves fueron generalizados, se registraron muertes en más de la mitad de los 25 distritos del país y hubo que evacuar a personas en más de 20 distritos, lo que desbordó los esfuerzos de respuesta de emergencia. El lunes, los equipos de rescate, ayudados por personal y aviones de la vecina India, seguían intentando llegar a zonas que habían quedado fuera de alcance debido a las grandes inundaciones. Más de 15.000 viviendas han quedado destruidas, según una evaluación inicial realizada el domingo, dijo la ONU.

La destrucción en todo el país es un duro revés para esta nación de 23 millones de habitantes, que se tambalea después de una serie de golpes: tres décadas de una guerra civil que terminó en 2009, el devastador tsunami del océano Índico en 2004 y, más recientemente, atentados terroristas y una crisis económica.

"Como país, nos enfrentamos a la mayor y más difícil catástrofe natural de nuestra historia", dijo el presidente Anura Kumara Dissanayake en un discurso televisado a última hora del domingo. En referencia a los esfuerzos de rescate, añadió: "Con la nación afectada de punta a punta, se trata de un ejercicio sumamente desafiante que hay que conquistar".

El lunes, las autoridades habían restablecido parcialmente los servicios ferroviarios, la electricidad y las telecomunicaciones, que habían quedado interrumpidos. Pero la evaluación inicial de los daños mostró que al menos 10 puentes estaban dañados y más de 200 carreteras principales seguían "intransitables", según la autoridad de desarrollo de caminos del país.

El acceso al agua potable seguía siendo un grave problema en amplias zonas del país.

"La magnitud estimada de la destrucción es grave", dijo Dissanayake.

Mujib Mashal es el jefe de la corresponsalía de The New York Times para el sur de Asia. Encabeza la cobertura en India y la diversa región que la rodea, incluyendo Bangladés, Sri Lanka, Nepal y Bután.