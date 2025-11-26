El sexo se había convertido en una tarea. Entonces empezaron a leer romantasía

Este género de ficción que se ha vuelto muy popular, ha permitido a sus lectores hablar abiertamente de anhelo, sexo y deseo.

Brittani Morton tenía 21 años cuando conoció a su esposo. Eso es bastante joven para conocer al compañero de tu vida, dijo, pero poco después llegó el embarazo y se comprometieron a hacer que funcionara.

En muchos sentidos, la pareja era feliz. Brittani Morton amaba profundamente a su esposo y siempre que tenían relaciones sexuales llegaba al orgasmo, dijo, pero seguía sintiendo que le faltaba algo.

"Cuando tenía 20 años, quería ser una buena esposa, una buena madre y una mujer respetada", dijo Morton, que ahora tiene 38 años. "Dentro de mí, eso no encajaba con mis curiosidades naturales y mi intenso sentido del ser".

Cuando ella y su marido entraron en la treintena, criando a tres hijos, dijo que la intimidad "parecía una tarea".

Entonces, hace unos cuatro años, el algoritmo de su cuenta de Audible le recomendó un libro de fantasía romántica: una versión erótica del mito griego de Hades y Perséfone. Lo devoró, ruborizándose la mayor parte del tiempo.

"Inmediatamente envié un mensaje a mi esposo y le dije: 'Creo que estoy leyendo el primer libro obsceno de mi vida'", dijo Morton, quien dirige una boutique infantil en Portland, Oregón.

Ahora, se cuenta entre los millones de lectores que son fans acérrimos de la fantasía romántica, o romantasía, un género que mezcla elementos de fantasía (como hadas y dragones) con lo que a menudo es sexo muy explícito. Los aficionados discuten sobre la definición exacta de romantasía, pero en el sentido más estricto, los libros son romances ambientados en mundos fantásticos.

Y los lectores no se cansan de leerlos. Los libros de fantasía romántica --que suelen estar escritos por autoras, para un público mayoritariamente femenino-- venden millones y millones de ejemplares. Se ha atribuido al género el mérito de apuntalar el cada vez más pequeño mercado de la ficción. También han surgido comunidades de seguidores apasionados en lugares como BookTok y Reddit, donde las lectoras deliran sobre sus "esposos de libros", intercambian teorías y comparten recomendaciones. También hablan abiertamente de anhelo, sexo y deseo.

Porque para algunas lectoras, la fantasía romántica ofrece algo más que un poco de evasión o excitación. Se ha convertido en un vehículo para el despertar sexual.

Brittani Morton pasó de tener relaciones sexuales con su esposo unas dos veces al mes antes de engancharse a la fantasía romántica, a intimar con él dos veces al día. Han explorado distintas dinámicas de poder en el dormitorio, al meter un juego de correas de tela negra bajo su colchón para que el marido de Morton, Aaron, pueda esposarla. Hace poco, se enredó tanto en un juego de rol que tiró accidentalmente de la barandilla de la escalera.

No todo ese cambio se debió a que ella descubriera la romantasía, dijo Morton. Ella y su esposo se habían sumergido en libros de autoayuda. Pero gran parte de su renacimiento sexual se debe a que Morton se ha sumergido en mundos ficticios donde mujeres con defectos y sin vergüenza tienen sexo muy caliente, a veces con un " shadow daddy " que cabalga dragones.

"No es que esté fantaseando con hombres falsos", explica Brittani Morton, quien ha leído 82 libros de fantasía romántica en lo que va de año y es activa en BookTok. "Estoy conectando con estas protagonistas femeninas y con la forma en que se sienten plenamente vistas".

Priorizar el placer femenino

A menudo se debate si la fantasía romántica es feminista, y los críticos señalan aspectos como el tema frecuente de la "pareja predestinada" --la idea de que los personajes están destinados a estar juntos-- que suele aparecer en las novelas. O señalan que el hada sexi por el que suspiran las lectoras puede ser, en realidad, un imbécil misógino.

Aun así, algunos terapeutas sexuales dicen que aprecian que los libros tiendan a priorizar el placer femenino. Las escenas de sexo en las fantasías románticas suelen incluir más juegos preliminares de los que suelen mostrar los libros y las películas, dijo Vanessa Marin, terapeuta sexual de Santa Bárbara, California. Algunos incluso hacen de los preliminares el acto principal.

"Estos libros pueden ser fantásticos para el deseo femenino", dijo Marin. Leyó su primera novela romántica --Una corte de espinas y rosas, una popular puerta de entrada al género-- por curiosidad profesional, pero le sorprendió lo transportada que se sintió.

"Estamos tan socializados sobre las formas 'correctas' e 'incorrectas' en que se nos permite expresar nuestra sexualidad", continúa Marin. "Da un elemento de permiso a las mujeres, simplemente por el número de las que leemos estos libros, y también por el hecho de que hablamos de ellos abiertamente y no los ocultamos".

El apoyo incondicional de la romantasía a la sexualidad femenina ha ayudado a Lexi Ayala, de 34 años, y a su hermana Nicole Holleman, de 31, copresentadoras del pódcast Fantasy Fangirls, a imponerse más en el dormitorio, aunque en distintos grados.

Para Ayala, los libros son "mi autocuidado, mi pequeña vía de escape", dijo, un recordatorio de que no es solo madre y esposa. Su marido a veces expresa curiosidad o hace bromas desenfadadas sobre lo que ella está haciendo mientras devora un capítulo. (Él recientemente ha empezado a leer algunas series, pero en realidad es lo que le gusta a ella).

Holleman, por su parte, lleva años leyendo los libros con su esposo. A veces ambos se preguntan: "¿Probamos esto? ¿Probamos esto?". A menudo, "no es ni de lejos tan sexi como en la página", admitió. "Pero te ríes y conectas".

Más que eso, los libros la han ayudado a recuperar la confianza sexual, así como la comunidad que se ha formado en torno a ellos. Las novelas románticas modernas, o "novelas eróticas", existen --y son populares-- desde hace años. Pero el dominio absoluto del género en la actualidad, y el hecho de que las mujeres lean y hablen de estos libros tan abiertamente, parecen algo nuevo.

"Una de las cosas que hace que las lectoras sacudamos el puño al cielo es cuando oímos: 'Oh, solo son dragones y sexo, y sexo con dragones'", dijo Holleman. "Se trata de elevarse y encontrar todo tu poder".

No todo son rosas en la romantasía

A menudo se tacha la fantasía romántica de "porno de hadas" o "porno de mujeres", o incluso de porno en papel. Pero sus defensores sostienen que hay algunas diferencias fundamentales entre el porno y la romantasía, y una de las más importantes es que en algunas de las series más populares, los lectores consumen miles de páginas por solo un puñado de escenas realmente calientes. (Los fans suelen ofrecer "rankings de picante" no oficiales).

Por encima de todo, la romantasía permite "explorar la dominación, la entrega y la intensidad, dentro de un marco muy protector", dijo Erika Miley, sexóloga clínica de Spokane, Washington.

A diferencia de la pornografía estándar, que describió como inmediata y visual, la romántica tiende a ser interna, emocional e imaginativa, continuó Miley. "El porno evita la seguridad de la combustión lenta", dijo. "Mientras que la romantasía la construye intencionadamente".

Aunque la lectura de los libros puede ser un poderoso afrodisíaco, hay algunos aspectos que hacen reflexionar a los terapeutas. En primer lugar, los libros pueden pintar un retrato poco realista del sexo, advirtió Marin. En la página, la intimidad rara vez es incómoda, a menudo se desarrolla intuitivamente y casi siempre acaba en orgasmo.

Y cuando te pasas horas y horas leyendo sobre guerreros melancólicos y musculosos, entregados a sus amadas, tu propia pareja, que vive, respira y es imperfecta, puede empezar a parecer un poco anodina, añadió Elizabeth Earnshaw, terapeuta matrimonial y familiar licenciada con sede en Filadelfia.

Aun así, esa sensación podría ayudar a los lectores a identificar las preguntas que puedan tener sobre el sexo y el amor en la vida real, dijo: ¿Me falta intimidad física que parezca novedosa? ¿Ansío una mayor intimidad emocional?

"Si estás leyendo y piensas: 'Oh, esto me está decepcionando mucho. Esto me hace anhelar algo que no tengo', creo que es una percepción realmente importante", dijo Earnshaw.

Algunos terapeutas recomiendan que las parejas lean los libros juntos, como hacen Holleman y su marido, y comenten sus conclusiones.

Pero incluso cuando las parejas abordan las conversaciones con cuidado, no todas son capaces de ponerse de acuerdo. Reddit y BookTok están llenos de comentarios de mujeres que dicen que intentaron hablar con sus parejas sobre cosas que les gustaría probar en el dormitorio, y fueron rechazadas o "avergonzadas por sus fetiches".

Aaron Morton admitió que cuando su mujer empezó a devorar libros de fantasía, al principio se mostró desconfiado, incluso celoso de los personajes masculinos. Pero, dijo, empezó a preguntarse: "¿Por qué lo lee? ¿Qué es lo que disfruta? Y luego, ¿qué es lo que yo disfruto de ello, y qué cosas de las que hacen estos tipos me gustan a mí, o podría querer hacer yo mismo?".

"Durante mucho tiempo, dejé que mucha de mi vergüenza se interpusiera en nuestra vida sexual, y eso nos perjudicó mucho", añadió Morton, de 39 años, quien se crió como adventista del séptimo día y cree que la cultura de la pureza cristiana afectó negativamente a su sentido del sexo y la masculinidad. Pero desde que la romantasía entró en su matrimonio, dijo, la vida sexual de la pareja "ha pasado de clasificación familiar a categorías para adultos".

Y ése puede ser el mayor regalo que la fantasía romántica ofrece a sus seguidores: la oportunidad de deleitarse en el anhelo, el deseo y el placer, sin vergüenza.

"Para mí, la fantasía romántica es libertad", dijo Zai Sylla, de 26 años, actriz y creadora de contenidos, con cuentas populares en redes sociales dedicadas a la representación de la raza negra en libros y películas. "Es un permiso que dice: 'Chica, puedes volverte tan loca como quieras. Aquí no vamos a juzgarte'".

A menudo hace capturas de pantalla de pasajes y se los envía a su pareja desde hace cinco años.

Sylla, que vive en Nueva York, dijo que creció en un hogar donde el sexo era tabú. La romantasía se ha convertido en una forma de reivindicar su sexualidad, un recordatorio de que es "digna de sentir placer".

"Ver temas picantes, y a una mujer negra gruesa y con curvas a la que se quiere, es un desaprendizaje automático", dijo. "Como: 'Oh, en realidad, esto existe. Lo estoy leyendo'".

Catherine Pearson es reportera de la sección Well del Times. Escribe sobre temas de familia y relaciones.