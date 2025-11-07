Estos son los aeropuertos en EE. UU. afectados por la reducción del tráfico aéreo

Se espera que los recortes en los vuelos comiencen el viernes y se amplíen durante el fin de semana hasta alcanzar una reducción del tráfico aéreo del 10 por ciento.

Cuando faltaban apenas 10 horas para que entren en vigor las reducciones del tráfico aéreo previstas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés), el gobierno de Donald Trump hizo pública una lista de los 40 aeropuertos que se verán afectados, al principio con una reducción del 4 por ciento del tráfico áereo a lo largo del viernes.

Esos recortes se profundizarán durante el fin de semana hasta alcanzar el 10 por ciento el 14 de noviembre, dijeron el jueves por la noche, en un comunicado, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Las compañías aéreas comenzaron a cancelar vuelos con origen o destino a los aeropuertos de la lista antes de que esta se hiciera pública. Entre los aeropuertos mencionados figuran los de la lista de los 30 principales de la FAA --una lista de los aeropuertos más transitados del país por el tráfico comercial--, así como varios centros de carga de alto tráfico y aeródromos preferidos por los aviones privados.

La lista se elaboró para aliviar la presión a la que se ven sometidos los controladores aéreos en zonas que han tenido problemas de ausencias. La mayoría de ellos ya hacían turnos extra para compensar la grave escasez de personal incluso antes del cierre, y desde el inicio de la congelación del presupuesto federal se han visto obligados a trabajar sin cobrar.

He aquí un vistazo a los 40 aeropuertos de la lista.

Aeropuertos que serán afectados por la reducción del tráfico aéreo. [Un mapa de Estados Unidos tiene marcas rojas en los estados donde hay aeropuertos que serán afectados por la reducción del tráfico aéreo]

Los 30 aeropuertos de mayor tráfico en las principales áreas metropolitanas

La FAA ha estado realizando un seguimiento constante de las ausencias de controladores en los aeropuertos de mayor tráfico que componen la lista de los 30 principales, y difunden ocasionalmente esos datos, como hicieron en Halloween, cuando la agencia señaló que la mitad estaban experimentando umbrales en los que se considera que las torres no tienen el personal suficiente para el tráfico agendado. Estos son los aeropuertos:

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta Aeropuerto Internacional Logan de Boston Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington Aeropuerto Internacional de Denver Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit Aeropuerto Internacional Newark Liberty Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu Aeropuerto Internacional Washington Dulles Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas Aeropuerto Internacional de Los Ángeles Aeropuerto LaGuardia en Nueva York Aeropuerto Internacional de Orlando Aeropuerto Midway de Chicago Aeropuerto Internacional de Memphis Aeropuerto Internacional de Miami Aeropuerto Internacional de Mineápolis-St. Paul Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago Aeropuerto Internacional de Filadelfia Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix Aeropuerto Internacional de San Diego Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma Aeropuerto Internacional de San Francisco Aeropuerto Internacional de Salt Lake City Aeropuerto Internacional de Tampa Aeropuertos comerciales medianos, centros de carga y pistas de jets privados También se han mencionado recortes en un número menor de aeropuertos medianos que registran un tráfico comercial significativo, así como en centros de carga y aeródromos populares entre los operadores de jets privados. Entre ellos están: Aeropuerto Internacional de Anchorage Aeropuerto Internacional de Cincinnati-Norte de Kentucky Dallas Love Field Aeropuerto Hobby de Houston Aeropuerto Internacional de Indianápolis Aeropuerto Internacional de Louisville Aeropuerto Internacional de Oakland Aeropuerto Internacional de Ontario en California Aeropuerto Internacional de Portland Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey Niraj Chokshi colaboró con reportería. Karoun Demirjian es reportera de noticias de última hora para el Times.