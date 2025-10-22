30 películas clásicas de terror para ver en streaming

Linda Blair como Regan en “El exorcista” (1973). Crédito...Warner Bros.

Las mejores películas de terror hacen más que asustar y entretener. Ofrecen catarsis, te hacen reflexionar y te provocan risa. El terror es un espejo social que nos obliga a vernos a través de los ojos de monstruos torturados, como en los años 40 (“El hombre lobo”), las valientes chicas finales de los 70 (“Halloween”) y los protagonistas subversivos del siglo XXI (“¡Huye!”).

Ya sea que seas nuevo y curioso o un aficionado, aquí tienes una guía de algunas de las películas de terror más aterradoras de los últimos 100 años.

‘El exorcista’ (1973)

Disponible en HBO Max.

Los cinéfilos estadounidenses quedaron atónitos cuando el director William Friedkin estrenó su impactante película en los cines el día después de Navidad. Basada en la novela de William Peter Blatty, trata sobre una mujer (Ellen Burstyn) tan desesperada por salvar a su hija poseída de 12 años (Linda Blair) que recluta a sacerdotes (Jason Miller y Max von Sydow) para que realicen un exorcismo. No se enfrentan a un demonio cualquiera, sino a una entidad malhablada, vomitiva y blasfema que repelió al público . (Un guardia de cine declaró a este periódico que la película había provocado infartos y quizás un aborto espontáneo). “El Exorcista” fue un éxito que definió el cine moderno sobre posesiones.

‘Grito’ (1996)

Disponible en Peacock.

No soy muy fan de “Scream” de Wes Craven ni de sus secuelas. Me parece empalagosa su meta-escena , y Ghostface, su villano residente, parece más un tipo con un disfraz comprado (lo cual no está muy lejos) que un monstruo de verdad. Pero aprecio cómo el guion de Kevin Williamson se abrió paso entre clichés de terror que el género nunca antes había reconocido de forma tan externa y cómica. “Scream”, en definitiva, es una carta de amor: una película de terror sobre películas de terror hecha para quienes conocen y aman las películas de terror.

‘Halloween’ (1978)

Disponible en Shudder.

Cuando me preguntan cuál es mi película de terror favorita, la impactante e innovadora película de John Carpenter se impone. Jamie Lee Curtis interpreta a una estudiante de secundaria que es acosada la noche de Halloween por un lunático fugitivo llamado Michael Myers. Hoy suena como una película de terror cualquiera. Pero Carpenter fue profético con decisiones narrativas que el terror ahora da por sentado: un villano enmascarado, una máquina de matar, una chica de al lado con voluntad de hierro, muertes representadas con creatividad, toques de humor negro. (Y una banda sonora que suena a persecución). Juntos hacen de “Halloween” mi favorito de Halloween.

Sissy Spacek en “Carrie”. Crédito...Artistas Unidos

‘Carrie’ (1976)

Disponible en AMC+ .

El escabroso thriller de terror de Brian De Palma sobre un baile de graduación que sale mal, basado en la escalofriante novela de Stephen King, es una de mis películas de terror de venganza favoritas. Impactante, pero también un poco exagerada, la película es una alegría escalofriante de ver, especialmente cuando Carrie, interpretada con extraordinaria sensibilidad por Sissy Spacek, usa sus poderes telequinéticos para desatar un infierno ardiente sobre los acosadores del instituto que le hicieron la vida imposible y sobre su madre, una chiflada religiosa y avergonzada por su sexo , interpretada con glorioso fervor por la gran Piper Laurie. Cuando oigo la palabra “baile de graduación”, solo pienso en “Carrie”.

Heather Donahue en “El proyecto de la bruja de Blair”. Crédito...Entretenimiento artesanal

‘El proyecto de la bruja de Blair’ (1999)

No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo cuando vi esta película solo en un cine con entradas agotadas. Las redes sociales no eran lo más popular entonces, y durante días no supe si era un documental o no. Resultó ser una película revolucionaria que popularizó una nueva forma de terror: el metraje encontrado. (No era un concepto del todo novedoso; “Holocausto Caníbal” lo intentó en 1980). La película de ficción de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez se compone de las supuestas imágenes que tres jóvenes documentalistas grabaron en los bosques de Maryland antes de desaparecer misteriosamente. Los minutos finales se llevan mi voto como el final más aterrador de una película de terror.

‘El resplandor’ (1980)

Disponible en HBO Max .

Jack Nicholson protagoniza el magistral psicodrama de Stanley Kubrick como un escritor en apuros que acepta un trabajo como conserje de un gran hotel fuera de temporada. (La película está basada en la novela homónima de Stephen King de 1977). Una tormenta de nieve los separa del mundo, a él, a su esposa (Shelley Duvall) y a su hijo (Danny Lloyd), y con esa interrupción llegan gemelos espectrales, un maremoto de sangre y otros sucesos horrorosos que convierten el hotel en un infierno. Duvall ofrece una interpretación indeleble y visceral de la chica final, una de las mejores del terror, sobre todo en la escena en la que Nicholson la ataca con un hacha a través de la puerta y da a luz el inolvidable epigrama del terror: “¡ Aquí está Johnny!“.

‘Navidad negra’ (1974)

Disponible en Amazon Prime Video o Tubi .

El non plus ultra del terror navideño es el proto-slasher de Bob Clark sobre un maníaco que se abre paso a masacres en una hermandad femenina durante las fiestas. El elenco estelar incluye a Margot Kidder y Andrea Martin como dos jóvenes víctimas, Keir Dullea como un novio tóxico y la gran Olivia Hussey como la problemática pero intrépida última chica, una de las primeras y mejores del terror. La película también destaca por una subtrama franca sobre el aborto (se estrenó un año después del fallo de Roe contra Wade) y por toques narrativos (llamadas telefónicas del asesino, silencio prolongado) que aún resultan familiares pero frescos.

‘Hellraiser’ (1987)

Disponible en Tubi.

Una caja mágica de rompecabezas, ganchos que desgarran la piel y una entidad monstruosa llamada Pinhead: Estos son solo algunos de los elementos siniestros y extraños del melodrama sobrenatural de Clive Barker, con un toque fantástico. Basada en una de las novelas cortas de Barker, la película dibuja una sensibilidad alegremente perversa en torno a una historia romántica oscura que plantea esta pregunta central: ¿Cuál es la diferencia entre el placer y el dolor? Aunque no es un nombre tan conocido como Michael o Jason, Pinhead es un villano único: grandioso, sensual, siniestro y, para algunos fanáticos del terror, decididamente queer.

Donald Sutherland en la nueva versión de 1978 de "La invasión de los ladrones de cuerpos". Crédito...United Artists, a través de Everett Collection

‘La invasión de los ladrones de cuerpos’ (1978)

Disponible en HBO Max.

Donald Sutherland ofreció muchas actuaciones memorables en películas de terror. (“Don’t Look Now” es la mejor). Pero es en esta nueva versión de la película de Don Siegel de 1956 sobre la posesión atómica donde Sutherland demostró de forma más deslumbrante su talento para el cine de terror. El director Philip Kaufman mantiene la historia prácticamente inalterada. Criaturas del espacio exterior se infiltran en los cuerpos de los humanos, quienes luego se atacan entre sí de formas grotescas y amenazantes para la civilización. Enemigos invisibles, caos urbano, infecciones parasitarias: la inteligente y fluida mezcla de ciencia ficción y terror que ofrece la película sigue siendo políticamente relevante hoy más que nunca. Jeff Goldblum y Brooke Adams forman parte del estelar reparto secundario.

‘El horror de Amityville’ (1979)

Disponible en HBO Max .

Hay películas sobre posesiones y luego está el drama sobrenatural de Stuart Rosenberg, basado en los asesinatos reales de una familia de Long Island en 1974. James Brolin y Margot Kidder interpretan a unos padres cuya tranquila casa suburbana se convierte en una espantosa casa de los horrores , inmune a cualquier intervención sacerdotal. Un éxito de taquilla, la película infundió temor en el público, aún conmocionado por los horrores de “El Exorcista” y los asesinatos de Manson. “Amityville II: La Posesión” es buena, pero para una película doble, es mejor evitar las numerosas secuelas, cuya calidad varía de regular a pésima.

‘Sigue’ (2015)

Disponible en HBO Max.

Para entender por qué la escalofriante película de posesión de David Robert Mitchell es una clase magistral de cine de terror, basta con pensar en su forma de andar. La fuerza demoníaca de aspecto humano que acecha a la protagonista femenina (una excepcional Maika Monroe) no corre como los zombis de “28 días después” ni se pasea torpemente como los de “La noche de los muertos vivientes”. Camina por las calles y a veces se queda quieto observándola, como si no tuviera adónde ir porque, tarde o temprano, como la muerte, acabará con ella. (Mi teoría favorita sobre la película es que es una historia con moraleja sobre las ITS). Durante semanas después de ver la película por primera vez, no pude darme cuenta de que alguien me miraba sin pensar: me persiguen, ¿no?

Adrienne King en “Viernes 13”. Crédito...Imágenes Paramount

‘Viernes 13’ (1980)

Disponible en Paramount+.

Si bien “Halloween” sentó las bases para la época dorada del terror en la década de 1980, fue “Viernes 13” de Sean S. Cunningham la que convirtió el campamento de verano en uno de los destinos mortales más perdurables del terror. (También ayudó a Hollywood a comprender que construir una franquicia de terror en torno a un asesino enmascarado podría resultar en un éxito de taquilla). Sangrienta y oscuramente cómica, la película trata sobre un asesino que asesina a los monitores (incluido uno interpretado por el joven Kevin Bacon) en un campamento de verano donde murió un niño llamado Jason Voorhees en la década de 1950. Con 12 películas (hasta la fecha), la franquicia ha convertido una máscara de hockey en una marca única.

‘Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy’ (1985)

Disponible en HBO Max.

La película original “Pesadilla en Elm Street” es una importante película de terror moderna y una de las mejores de los años 80. Pero la secuela de Jack Sholder es mi favorita porque es una película abiertamente queer en un género con un pasado vergonzosamente homofóbico. Robert Englund regresa para interpretar al Freddy Krueger, el acosador de pesadillas y con suéter, solo que esta vez ronda los espacios queer de los suburbios: lo que en los 80 llamábamos un bar “alternativo”; las duchas de un instituto; y el cuerpo de un chico final con ansiedad sexual, interpretado con ternura por Mark Patton, protagonista del revelador documental “Scream, Queen!”. Afortunadamente, la homosexualidad aquí es texto, no subtexto.

¡Huye! (2017)

Disponible en HBO Max.

El thriller ingeniosamente escrito e intensamente inquietante de Jordan Peele sigue los pasos de “White Dog”, “The People Under the Stairs” y otras películas de terror sobre ese viejo demonio de al lado: el racismo estadounidense. Lo singular de la película de Peele es cómo se burla de la mentira de una América posracial que la presidencia de Obama supuestamente marcó el comienzo. Daniel Kaluuya es inolvidable como un hombre negro que viaja con su novia blanca (Allison Williams) a la finca suburbana de su familia donde, a través de una serie de microagresiones espeluznantes y estados hipnóticos forzados, las personas blancas se revelan “como depredadores insaciables de la negritud”, como lo expresó Wesley Morris de The Times .

‘Ringu’ (1998)

Disponible en Tubi.

La leyenda urbana dice así: Ves un video. Recibes una llamada. Una semana después, mueres. Estate atento a la chica de pelo largo y negro con vestido blanco que camina de forma extraña. La película de Hideo Nakata, sombría, apenas sangrienta y de ritmo lento, fue un éxito en Asia y dio origen a varias otras películas que ayudaron a impulsar el movimiento cinematográfico que se conocería como terror japonés. Hollywood se dio cuenta y dio luz verde a remakes de terror japonés que, en el caso de “The Ring” (2002), eran realmente buenos.

‘Nosferatu: Una sinfonía de terror’ (1922)

Disponible en Tubi.

Si tienes curiosidad por experimentar el terror del cine mudo, la perdurable historia de vampiros de F.W. Murnau es una maravilla. El chupasangre es el larguirucho conde Orlok de Transilvania, con aspecto de roedor (interpretado con radiante maldad por el actor alemán Max Schreck), cuyas búsquedas nocturnas de sangre se narran con toques deslumbrantemente expresionistas, incluyendo algunos de los juegos de sombras más siniestros que jamás hayas visto en pantalla. ¡Que tengas suerte durmiendo después de ver a Orlok salir de su ataúd o subir las altas escaleras, con sus dedos como garras extendidas contra la pared!

Tony Todd, en el centro, en “Candyman”. Crédito...Entretenimiento filmado de PolyGram

‘El hombre de los dulces’ (1992)

Disponible en Amazon Prime Video.

No vi la película de terror de Bernard Rose hasta los meses de confinamiento por la COVID-19, y me arrepentí de no haber experimentado antes el mensaje oportuno y atemporal de esta macabra película sobre el racismo y las injusticias de clase. Ambientada principalmente en un complejo de viviendas de Chicago, trata sobre una estudiante de doctorado blanca (Virginia Madsen) que se enfrenta a males sobrenaturales mientras explora la leyenda de Candyman (Tony Todd, magnético), un hombre negro que puede ser invocado diciendo su nombre cinco veces en un espejo. La fotografía de Anthony B. Richmond y la banda sonora de Philip Glass enfatizan con arte y elegancia el mensaje de la película sobre el dolor de la comunidad negra.

‘El cuerpo de Jennifer’ (2009)

Disponible en Hulu.

El tráiler de la película de Karyn Kusama la hace parecer una comedia de monstruos hecha para CW. No se dejen engañar. Es una historia feminista, rebelde e inquietante (y por momentos muy divertida) sobre agresión sexual y trauma emocional, disfrazada de thriller de posesión y asesinato en el instituto. Guiada por el guion implacable de Diablo Cody, Megan Fox brilla como una hermosa joven cuyos poderes sobrenaturales traen consecuencias desgarradoramente humanas. Su relación sexual con su mejor amiga, interpretada por Amanda Seyfried, le da un toque de terror a la película. No recuerdo una película de terror que me hiciera reír y llorar con la misma intensidad.

‘Suspiria’ (1977)

Disponible en Plex.

El desgarrador sueño febril sobrenatural de Dario Argento es el punto de partida perfecto si nunca has visto un giallo , el género de terror italiano, extravagantemente macabro e increíblemente chic, que tuvo su apogeo en la década de 1970. Jessica Harper interpreta a una estudiante de ballet estadounidense en una prestigiosa academia de danza europea, donde es torturada por sucesos fantasmales representados con el estilo visual característico del giallo: zooms veloces, luces de tonos joya, muertes espeluznantes con cristales. La banda sonora , una colaboración entre el grupo Goblin y el propio Argento, suena como lo que bailarían los demonios mientras las llamas envuelven una discoteca italiana.

‘El Mesías del Mal’ (1973)

Disponible en Tubi.

Junto a los minutos finales de “El Proyecto de la Bruja de Blair”, esta película de zombis visualmente impactante, escrita y dirigida por Willard Huyck y Gloria Katz, presenta una de mis escenas de terror favoritas. La película se desarrolla en un cine, donde, a lo largo de varios minutos brillantemente dirigidos, una joven es devorada frente a la pantalla por una horda de demonios que avanza lentamente. La película fusiona la sensibilidad de “California Girls” (la canción de los Beach Boys , para ser claros) con la moda bohemia y el horror sobrenatural depravado de una manera femenina, hipnótica y espeluznante. No hay otra película de terror como esta.

‘La noche de los muertos vivientes’ (1968)

Disponible en Amazon Prime Video.

El director inconformista George A. Romero dijo que fue accidental que su película de zombis en blanco y negro de bajo presupuesto, filmada principalmente en una granja en la Pensilvania rural, tratara sobre el racismo en Estados Unidos. Pero es difícil ver esta película, aún muy aterradora, como algo que no sea la raza y la supremacía blanca. Duane Jones ofrece una actuación poderosa como lo que entonces era una rareza en el cine de terror —un protagonista negro— que intenta salvar una granja atrincherada llena de blancos asustados de los no muertos que se abren paso a zarpazos. La escalofriante escena inicial es un excelente ejemplo de cómo asustar mucho con poco esfuerzo.

Janet Leigh en “Psicosis”. Crédito...Imágenes Paramount

‘Psicosis’ (1960)

Disponible en Peacock.

La escena de la ducha de Janet Leigh. La mirada inquietante de Anthony Perkins. La salida anticipada de un personaje. La revelación final. Para los cinco que nunca han visto la obra maestra del cine de terror de Alfred Hitchcock, véanla. Para quienes ya la conocen, véanla de nuevo. Eso es todo. Terminaré con mi frase favorita del ensayo de Bosley Crowther de 1960 en The Times en respuesta a las críticas contra la percibida degeneración de la película: «Lo que uno cree ver en esta película probablemente sea más de lo que realmente ve. Cuánto depende de lo útiles que sean la imaginación y la sofisticación».

‘El hombre lobo’ (1941)

Disponible en Peacock.

Las películas de monstruos de Universal de la década de 1930, como “Drácula” y “Frankenstein”, despertaron mi amor por el terror cuando las veía en la televisión nocturna de los 80. Pero, en mi opinión, la escalofriante película de George Waggner, de una década del cine de terror poco apreciada —la de 1940—, ocupa un lugar especial. La sensible interpretación de Lon Chaney Jr. del monstruoso licántropo que da título al filme sentó las bases para el cine de hombres lobo y su rareza. Al fin y al cabo, las películas de hombres lobo tratan (principalmente) de hombres que no pueden evitar transformarse por la noche en seres hambrientos que no comprenden.

‘La matanza de Texas’ (1974)

Disponible en Netflix o Tubi .

¿Cómo puede una película tan repugnante ser tan inspiradora? Sin embargo, así es como describiría la demoledora película de Tobe Hooper sobre una familia desquiciada —incluido Leatherface, el hombre que empuña una motosierra— que asesina a jóvenes que se detienen en la casa equivocada en un Texas remoto. Vincent Canby, escribiendo en este periódico en 1981, la calificó de “inofensiva de una manera que no estoy seguro de que la mayoría de las películas de terror contemporáneas lo sean” y “casi casta para los estándares del cine de terror actual”. Esto demuestra que lo que a uno le impacta, a otro le encoge de hombros. Para sentir el máximo escalofrío, véala a oscuras.

‘La semilla del diablo’ (1968)

Disponible en Paramount+ , Tubi y Pluto TV .

La maternidad nunca se vio tan siniestra como en la película de terror de Roman Polanski, protagonizada por Mia Farrow, quien interpreta a una mujer embarazada con un elegante corte de pelo pixie que cae bajo la influencia de un grupo de brujas escondidas en un lujoso edificio de apartamentos en Central Park West. Adaptada de la exitosa novela de Ira Levin, la película ofrece una inquietante mezcla de terrores sobrenaturales y diabólicos que inspiró un sinfín de películas, como “Get Out” de Jordan Peele y “Hereditary” de Ari Aster.

‘Juego de niños’ (1988)

Disponible en Tubi .

La comedia negra de Tom Holland sobre un muñeco siniestro pero adorable llamado Chucky dio origen a una franquicia y una serie de televisión. Trata sobre un asesino cuyo espíritu se introduce en un muñeco de Good Guy que se lanza a una matanza y aterroriza a un niño, interpretado memorablemente con adorable agallas por un joven Alex Vincent. Al igual que Freddy, el atractivo de Chucky reside en su talento para el humor negro y su sed de masacre, una combinación que ha ayudado a este muñeco pelirrojo, malhablado y veloz a entrar en el salón de la fama de los villanos del terror.

‘Creep’ (2015)

Disponible en Netflix.

La película de Patrick Brice casi no tiene sangre ni violencia. No hay criaturas, fantasmas ni explosiones. Aun así, esta película de metraje encontrado se metió en la piel y se quedó ahí hasta su final, que te deja con los dedos clavados en el sofá. Mark Duplass interpreta a Josef, un hombre que dice que se está muriendo de cáncer y quiere que Aaron, un videógrafo interpretado por Brice, documente sus últimos días. Hazte un favor y abróchate el cinturón cuando la veas, porque el viaje es absolutamente escalofriante.

‘Mártires’ (2008)

Disponible en Tubi.

La intensa película de suspense de Pascal Laugier, sobre dos jóvenes que se topan con una malvada organización clandestina con ideas retorcidas sobre la divinidad, hace que las demás películas de esta lista parezcan una auténtica “Barbie”. Es una de las películas centrales del Nuevo Extremismo Francés, un movimiento de principios del siglo XXI que incluía sexo, violencia y muerte descarados y explícitos. La escena final, crucial, donde se explican en cierto modo las espeluznantes acciones de la película, me dejó con una profunda tristeza y desesperación que tardé días en superarla. (Eso sí, para un fanático del terror, esto es algo bueno). Quedas advertido.

‘La mancha’ (1958)

Disponible en HBO Max .

Las opciones son abundantes en películas de terror infantil, desde “ParaNorman” hasta “Pequeños Monstruos”. Pero si buscas una película de criaturas clásica y apta para niños, no te pierdas la película de ciencia ficción de desastres de Irvin S. Yeaworth Jr. Steve McQueen interpreta a un hombre que intenta luchar contra una masa viscosa alienígena que está devorando un pequeño pueblo estadounidense. La época les parecerá tan extraña y los efectos especiales tan anticuados que los niños la encontrarán simplemente como una caricatura. Deja las preguntas sobre la ansiedad atómica y el comunismo para otro día.

‘La noche del cazador’ (1955)

Disponible en Tubi.

El estilizado y oscuro cuento de hadas de Charles Laughton presume de un reparto estelar: Robert Mitchum como un predicador falso y ávido de dinero, Shelley Winters como la crédula mujer con la que se casa y la estrella del cine mudo Lilian Gish como la anciana armada que huele su estafa a kilómetros de distancia. Laughton convirtió imágenes de pesadilla —una mujer muerta en un coche sumergido bajo el agua , o Mitchum lanzándose hacia unos niños como un ogro— en impresionantes paisajes oníricos cinematográficos. Ninguna otra película de esta lista es tan diabólica como hermosa.

