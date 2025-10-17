Las devastadoras memorias de la principal acusadora de Epstein

'Nobody's Girl', el libro póstumo de Virginia Roberts Giuffre, no revela novedades políticas, pero podría romperte el corazón.

NOBODY'S GIRL: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, por Virginia Roberts Giuffre

Con un guiño sombrío a Ford Madox Ford, permíteme decir que las memorias de Virginia Roberts Giuffre, Nobody's Girl, son la historia más triste que he leído en años. Empezando por su publicación póstuma.

Giuffre, la más destacada de las muchas víctimas del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein (él la llamaba Número Uno), murió por suicidio a los 41 años en abril, en una granja aislada de Australia Occidental. Conocida como Jenna, escribió con orgullo sobre un grupo de hermanas sobrevivientes, mujeres que se unieron a ella para testificar contra esta diabólica criatura, aunque ella misma no sobrevivió.

A pesar de todo el clamor de los archivos de Epstein, las revelaciones aquí son más personales que políticas, con una presencia marginal de Donald Trump.

Poco antes de su muerte, la autora declaró a la revista People que sufría violencia doméstica constante a manos de su esposo, Robbie Giuffre, con quien libraba una batalla por la custodia de sus tres hijos. Sus familiares han comentado que ella quería revisar su libro, en el que lo describía como su salvador ("en parte gurú, en parte tonto"), para reflejar este hecho.

El proceso judicial está en curso, y el abogado de él se ha negado a hacer comentarios. Su coautora, la periodista Amy Wallace, aborda el asunto en un prólogo y, por lo demás, sigue adelante con un manuscrito previamente aprobado.

Giuffre también escribe con dolorosos detalles que su padre, Sky, abusó sexualmente de ella, incluso la vendió a un amigo de la familia, cuando tenía entre 7 y 11 años. Él ha negado "enérgicamente" haberlo hecho, según Wallace, quien corroboró el relato de Giuffre con media decena de confidentes cercanos. El amigo de la familia pasó 14 meses en prisión por abusar de otra menor, y una década como delincuente sexual registrado.

A estas alturas, todos hemos oído hablar de la isla Little St. James, apodada Little St. Jeff's, el círculo infernal de 29 hectáreas en el Caribe donde tantas chicas fueron transportadas y forzadas a servir a los ricos y poderosos amigos de Epstein. Me temo que los tormentos catalogados en Nobody's Girl harán que las personas con doble cromosoma X entre nosotros quieran huir a Temiscira, también conocida como Isla Paraíso, el lugar de nacimiento de Wonder Woman en DC Comics, al que los hombres tienen prohibido el acceso.

Aun así, habría que desconfiar de figuras tipo Circe como Ghislaine Maxwell, quien aparece de forma tan ominosa en la infame fotografía de Jenna con el príncipe Andrés (tomada por Epstein con una cámara Kodak FunSaver), sonriendo desde la esquina como una calabaza de Halloween con su bronceado naranja de Bain de Soleil. En 2022, el príncipe resolvió una demanda por acusación de violación de Giuffre con una declaración en la que admitía no haber cometido ningún delito personal y pagos no revelados a ella y a su organización benéfica.

Maxwell (autodenominada G-Max) cumple actualmente una condena de 20 años por tráfico sexual y conspiración en una prisión de mujeres de mínima seguridad de Texas. (La Corte Suprema denegó su apelación a principios de este mes.) Pero no era del todo mala, como nos enteramos aquí, cuando iba a la playa en busca de cristales de mar y una vez se hizo a un lado la parte inferior del bikini y orinó sobre Jenna para aliviar las picaduras de medusa. (No lo hagas).

"No era ninguna experta en madres, pero en aquellos primeros días, a veces me la imaginaba como mía", escribe Giuffre.

Nacida en 1983, describe una infancia modesta pero al principio idílica en Loxahatchee, Florida, columpiándose boca abajo de cipreses entre animales exóticos, que parecen seres superiores a muchos de los humanos de esta sórdida historia. Cuando apareció una tortuga caimán en el estanque de los Roberts, un vecino hizo sopa con ella.

Jenna adoraba a su hermano pequeño, Skydy, y a su caballo blanco y negro, Alice. Pero más o menos cuando empezaron los abusos, que le causaban graves infecciones urinarias, escribe, su madre se volvió distante y en ocasiones le pedía que seleccionara ramas espinosas de rosal para azotarla.

A Jenna le encantaba leer y esperaba ser veterinaria, pero se convirtió en una adolescente tan problemática que la enviaron a un espantoso centro de "tratamiento" infestado de alimañas, Creciendo Juntos, que más tarde fue investigado y cerrado. Allí le ordenaron que se reprendiera a sí misma ante un espejo, una vez la obligaron a comer la cena que había vomitado y la animaron (resultó útil) a escribir anotaciones en un diario, o como el personal las llamaba, "inventarios morales".

La violación llegó a parecerle rutinaria: por adolescentes mayores; por un trabajador de la construcción después de hacer autostop; por el cabecilla de un servicio de acompañantes de alto precio, quien la introdujo a las drogas duras; y por un socio suyo detenido por el FBI, que la devolvió a su padre.

Para entonces, Sky Roberts trabajaba en mantenimiento en Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, y le consiguió un empleo allí como encargada de las toallas. Al observar a las masajistas del lujoso spa, pensó que esta podría ser una carrera profesional.

El resto es una historia de terror. ("Por favor, no dejes de leer", escribe Giuffre en un momento dado, al reconocer el efecto acumulativo de su "recopilatorio de traumas"). Sexo con Marvin Minsky, un científico del MIT 56 años mayor que ella, con la cara "arrugada como una de esas muñecas de arte popular cuyas cabezas son manzanas secas"; orgías organizadas por el cazatalentos de modelos Jean-Luc Brunel, quien --al igual que Epstein-- se suicidó en la cárcel; asfixia, golpes y sangre por parte de un ex primer ministro, a quien se negó a nombrar porque "temo que este hombre intente hacerme daño si digo su nombre aquí".

Tras haber recibido la orden de arropar por la noche a Epstein, su principal verdugo, con sábanas de satén rosa, y haberle mostrado sus instantáneas de chicas menores de edad desnudas como si fueran grabados, Giuffre aún reúne la compasión necesaria para especular con la posibilidad de que él también sufriera abusos de niño.

Se tardarán años en desplegar los tentáculos que Epstein enredó en las finanzas, el derecho, los medios de comunicación y la política. Pero Nobody's Girl flota libre, seguro de sí mismo y autosuficiente: una verdadera tragedia estadounidense. La devastación está en los detalles.

NOBODY'S GIRL: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice | By Virginia Roberts Giuffre | Knopf | 400 pp. | $35

