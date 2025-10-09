The New York Times

Gustavo Petro dice que había colombianos en la embarcación que EE. UU. bombardeó

Reportajes Especiales - News

Por Julie Turkewitz and Robert Jimison

El presidente de Colombia dijo el miércoles que la lancha bombardeada era colombiana y llevaba pasajeros de su país. "Espero que aparezcan sus familias y denuncien", escribió en X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que su gobierno creía que en una de las embarcaciones bombardeadas recientemente por Estados Unidos en su campaña contra presuntos narcotraficantes viajaban ciudadanos colombianos.

"Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe", escribió Petro en X. "Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien".

Petro no proporcionó más detalles.

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha lanzado al menos cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles en el Caribe en los que han muerto 21 personas. El gobierno de Donald Trump ha calificado su refuerzo militar en el mar Caribe como una amenaza contra Venezuela y su líder autoritario, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de dirigir una organización terrorista que está inundando de drogas ese país.

Es la primera vez que otra nación afirma que sus ciudadanos murieron en los ataques.

Según la ONU, la mayor parte de la cocaína de la región procede de Colombia, mientras que el fentanilo, que causa muchas más muertes por sobredosis, se produce en México. Los analistas jurídicos han calificado de ilegales los ataques a las embarcaciones. Y Maduro ha afirmado que el verdadero objetivo de la campaña parece ser su destitución.

Dos funcionarios estadounidenses, que no estaban autorizados para hablar públicamente del asunto, también dijeron que había colombianos a bordo de al menos una de las embarcaciones destruidas recientemente por Estados Unidos.

Petro, un dirigente político de izquierda que se acerca al final de su mandato de cuatro años, ha criticado de manera pública la campaña militar del presidente Trump en la región.

Trump ha dicho que las personas muertas en los recientes ataques eran narcotraficantes, pero no ha aportado pruebas ni ha dado una base legal clara a la opinión pública para los ataques. En el caso de los dos primeros barcos, el gobierno de Trump identificó a las personas muertas como venezolanas. No ha identificado las nacionalidades de quienes murieron en los otros dos ataques.

Julian E. Barnes colaboró con reportería desde Washington.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Julian E. Barnes colaboró con reportería desde Washington.

Temas Relacionados

New York TimesU.S.BOATSTRIKE

