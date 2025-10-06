Paramount compró The Free Press, marcando el inicio de una nueva era en CBS News

El logotipo de transmisión de CBS se ve afuera del CBS Broadcast Center en Manhattan, Nueva York, EEUU, el 30 de julio de 2018. (REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo)

Paramount anunció el lunes que adquirió The Free Press, un sitio de noticias digitales fundado como alternativa a las organizaciones de noticias tradicionales, y que nombraría a su cofundadora, Bari Weiss, editora en jefe de CBS News.

El precio de compra fue de aproximadamente 150 millones de dólares en efectivo y acciones de Paramount, según dos personas familiarizadas con los términos del acuerdo que hablaron bajo condición de anonimato. El monto total se pagará a lo largo del tiempo y puede fluctuar dependiendo del precio de las acciones de Paramount.

El acuerdo marca el inicio de una nueva era para CBS News, la histórica casa de Edward R. Murrow y Walter Cronkite, que cuenta con un nuevo liderazgo corporativo en Paramount. Weiss, de 41 años, nunca ha dirigido una cadena de televisión y, en su nuevo cargo, tendrá influencia sobre cientos de productores, presentadores y reporteros de todo el mundo. Dependerá de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, y trabajará junto a Tom Cibrowski, presidente de CBS News.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Bari y The Free Press a Paramount y CBS News”, declaró Ellison en un comunicado. “Bari es una reconocida defensora del periodismo independiente y con principios, y estoy seguro de que su espíritu emprendedor y su visión editorial darán un nuevo impulso a CBS News”.

El acuerdo también supone una gran victoria para Weiss y The Free Press, un sitio web creado hace solo cuatro años. Weiss posicionó la publicación como un baluarte del periodismo honesto en lo que ella ha descrito como un panorama mediático cada vez más sumiso y poco fiable. Ahora cuenta con más de 50 empleados y oficinas en ambas costas, y ha atraído a algunos periodistas de renombre.

En una carta dirigida a los suscriptores de The Free Press el lunes por la mañana, Weiss afirmó que su nuevo cargo en CBS News le permitiría trabajar en programas como “60 Minutes” y “CBS Sunday Morning”, que “están dando forma a la forma en que millones de estadounidenses leen, escuchan, ven y, lo que es más importante, entienden las noticias”.

Añadió: “Esto le da a The Free Press la oportunidad de ayudar a remodelar una organización mediática con mucha historia, de ayudar a guiar a CBS News hacia un futuro que honre los grandes valores que sustentan a The Free Press y lo mejor del periodismo estadounidense".

Weiss se une a CBS News tras un período tumultuoso en la división de noticias. El presidente Trump demandó a Paramount el año pasado por una entrevista que “60 Minutes” realizó a Kamala Harris, entonces vicepresidenta y candidata a la presidencia, acusando al programa de distorsionar sus comentarios para presentarla bajo una luz más favorable.

Bari Weiss en la Conferencia Global del Instituto Milken de 2022. El acuerdo con Paramount es una gran victoria para Weiss y The Free Press, un sitio web que comenzó hace apenas cuatro años. (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

Las tensiones en la división de noticias se intensificaron cuando Paramount entabló una mediación con Trump para resolver la demanda. Bill Owens, productor ejecutivo de “60 Minutes”, dimitió en abril, alegando intromisiones en su independencia periodística. Wendy McMahon, presidenta de la división, fue obligada a dimitir poco después.

El acuerdo de Paramount con Trump también dio lugar a acusaciones de que la empresa estaba tratando de ganarse el favor de la administración Trump. En ese momento, Paramount estaba tratando de fusionarse con Skydance, un estudio cinematográfico dirigido por Ellison, y el acuerdo requería la aprobación de los reguladores federales. La fusión se aprobó a finales de julio, unas tres semanas después del acuerdo.

Ellison, que tomó el control de Paramount en agosto, ha comenzado a reorganizar CBS News, aunque ha dicho a los empleados que no tiene intención de alterar la misión fundamental de la cadena. En una conferencia de prensa con los periodistas días después de cerrarse el acuerdo, Ellison dijo que la organización de noticias quería atraer al 70 % de los estadounidenses que se definen como de centroizquierda o centroderecha. “Queremos dedicarnos a la verdad, queremos dedicarnos a los hechos”, afirmó Ellison.

Desde entonces, Paramount ha contratado a Kenneth R. Weinstein, ex director ejecutivo del Hudson Institute, un centro de estudios de tendencia conservadora, como defensor del pueblo, con facultades para examinar las quejas sobre la cadena. CBS también ha cambiado sus normas para gestionar algunas entrevistas políticas tras la presión ejercida por la administración Trump.

David Ellison durante un evento en Nueva York en 2023. Ellison, quien tomó el control de Paramount en agosto, ha comenzado a revolucionar CBS News. (REUTERS/Amr Alfiky/archivo)

Weiss cofundó The Free Press en 2021 tras dejar The New York Times, donde había trabajado en la sección de opinión. Afirmó que se marchaba debido al “acoso constante por parte de sus compañeros” y a un “entorno intolerante”. Creó el sitio web junto con su esposa, Nellie Bowles, también ex empleada de The Times, y su hermana, Suzy Weiss.

En los años transcurridos desde entonces, The Free Press ha acumulado aproximadamente 1,5 millones de suscriptores gratuitos y de pago con su enfoque editorial contracorriente y sus columnas de opinión sobre negocios, política y asuntos internacionales.

Entre las historias más destacadas se encuentran una columna de opinión de Uri Berliner, ex editor senior de NPR, en la que acusa a esa organización de sesgo izquierdista, y un relato en primera persona de un ex productor senior y corresponsal de NowThis —una organización de noticias conocida por sus videos virales en las redes sociales— sobre la cobertura medioambiental de la organización.

The Free Press también tiene sus detractores. El ensayo de Berliner fue rebatido por muchos empleados de NPR, entre ellos el presentador de “Morning Edition”, Steve Inskeep, quien escribió que contenía “muchas afirmaciones generales para las que el autor no puede aportar pruebas”. Un escritor de The Nation, una revista progresista, escribió que The Free Press publica “basura pro-establishment” que permite a los estadounidenses ricos “fingir que en realidad son marginados acosados”.

© The New York Times 2025.