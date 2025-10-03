The New York Times

Hamás acepta liberar a todos los rehenes en Gaza

Reportajes Especiales - News

Por Liam Stack

El grupo militante respondió a la propuesta del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Hamás dijo el viernes por la noche que había accedido a liberar a todos los rehenes israelíes cautivos en Gaza, al igual que los cuerpos de los rehenes fallecidos, en respuesta a un plan propuesto por el presidente Donald Trump esta semana.

En un comunicado publicado en internet el viernes por la noche, el grupo armado dijo que liberaría a los rehenes "de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, y mientras se cumplan las condiciones del intercambio en el terreno".

"En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de mediadores para discutir estos detalles", agregó el grupo.

Esta es una historia en desarrollo.

