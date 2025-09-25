Cómo dotar a tu teléfono antiguo de nuevas funciones de software

Cómo aprovechar las nuevas funciones de software en tu viejo teléfono

La temporada tecnológica de otoño suele traer los mejores dispositivos del momento, pero ¿qué pasa si no tienes pensado comprar pronto un celular nuevo?

Es probable que tu dispositivo actual todavía pueda tener un cambio de imagen al interior, porque la nueva actualización iOS 26 del software de Apple se ejecuta en el iPhone 11 o versiones posteriores. Y aunque solo los modelos más nuevos pueden ejecutar todas las novedades de inteligencia artificial, los dispositivos más antiguos pueden aprovechar el resto de las funciones.

Del mismo modo, la actualización de software Android 16 de este verano puede ejecutarse en el antiguo Google Pixel 6 y en muchos teléfonos que han lanzado otros fabricantes en los últimos años.

Si no has actualizado el sistema operativo de tu celular --o aún no entiendes muy bien cómo funciona el nuevo software-- he aquí una breve descripción.

Primeras impresiones

El diseño visual de iOS 26 quizá es lo primero que notarás, pues la interfaz "Liquid Glass" (cristal líquido) aporta un aspecto translúcido a los iconos, las notificaciones y otros elementos de la pantalla. Sin embargo, si tienes problemas para leer alertas o encontrar controles con los nuevos fondos transparentes, puedes mejorar rápidamente la visibilidad.

Ve a Ajustes, selecciona Accesibilidad y abre la sección Pantalla y tamaño de texto. Toca el botón de "Reducir transparencia" para obtener fondos de notificación sólidos. Una alternativa es seleccionar la opción "Aumentar el contraste" para que el texto de los cuadros transparentes sea más fácil de leer.

Por el contrario, si te encanta el efecto de transparencia y quieres más, pulsa una zona vacía de la pantalla de inicio hasta que los iconos empiecen a moverse. Toca el botón Editar en la esquina superior izquierda y elige Personalizar en el menú. En la parte inferior de la pantalla, toca el icono Translúcido, o el estilo que prefieras.

La nueva apariencia colorida de Android 16, llamada Material 3 Expressive, ya está disponible en muchos de los teléfonos Pixel de Google y tiene sus propias opciones personalizables para la pantalla en el área "Fondo de pantalla y estilo" de la configuración. En la configuración de "Pantalla y tacto", puedes hacer que la fuente tipográfica de la pantalla sea más grande, más gruesa o de mayor contraste con un fondo blanco.

Explora iOS 26

Apple ha añadido cientos de ajustes, modificaciones y herramientas en iOS 26, así como dos nuevas aplicaciones: Juegos (para englobar todos los videojuegos) y Vista Previa (para trabajar con archivos PDF e imágenes). Muchas de las nuevas funciones --como Live Translation (traducción en vivo) y las capacidades ampliadas de Visual Intelligence (inteligencia visual) para búsquedas basadas en imágenes-- requieren un iPhone 15 Pro o un modelo posterior.

Wirecutter, el sitio de reseñas de productos de The New York Times, destacó hace poco muchas de estas funciones, y las actualizaciones más básicas suelen funcionar en la mayoría de los modelos.

Por ejemplo, el nuevo software ofrece controles parentales mejorados para gestionar las cuentas de Apple de los niños, una navegación más sencilla en la aplicación de Fotos, más información sobre vuelos en las tarjetas de embarque de Apple Wallet, alertas de condiciones meteorológicas adversas durante viajes y controles simplificados en la aplicación de Cámara.

La aplicación Mapas cuenta ahora con una sección experimental de Lugares Visitados en el menú Lugares de la aplicación que, cuando está activada, rastrea de manera automática dónde has estado para que puedas consultarlo más tarde. (Apple dice que la información es privada y está cifrada).

Los que graban contenido con su iPhone también tienen más opciones. Cuando estés en una aplicación de audio o video como FaceTime, desliza el dedo hacia abajo para abrir el Centro de Control, toca la barra de la parte superior y elige una fuente de entrada de audio (como un micrófono externo) o un ajuste de filtro en el menú.

La mejor manera de encontrar las novedades de iOS 26 es sumergirse y empezar a explorar. Al igual que con actualizaciones anteriores, el teléfono puede parecer más lento y consumir más energía justo después de la instalación, pero Apple señala que el efecto varía según el dispositivo o puede ser temporal. En la web de la compañía hay disponible una guía ilustrada de iOS 26.

Explora Android 16

Google comenzó a desplegar Android 16 en junio en sus teléfonos Pixel, y Samsung anunció hace poco que la versión personalizada de Android 16 estaba en camino para los dispositivos Galaxy. Otros fabricantes de teléfonos están lanzando sus propias versiones en distintas fechas.

Las notificaciones mejoran con el nuevo software, que incluye el seguimiento de pedidos en tiempo real de aplicaciones compatibles (como Uber Eats) y alertas agrupadas automáticamente para reducir el desorden en la pantalla. Las aplicaciones que aparecen en la pantalla "Recientes" ahora tienen un menú desplegable de opciones: en el modo de navegación gestual de Android, pon el dedo en la barra horizontal de la parte inferior de la pantalla y deslízalo lentamente hacia arriba.

Se incluyen funciones de seguridad mejoradas, como el modo de Protección Avanzada, diseñado para frustrar aplicaciones y actividades maliciosas. La función Verificación de identidad de Android, introducida a principios de este año para requerir autenticación facial o dactilar adicional al realizar cambios en la cuenta, está más disponible. Ambas funciones se encuentran en Ajustes, en Servicios de Google. Pulsa Todos los servicios y desplázate hasta Personal y Seguridad del dispositivo. Selecciona Protección avanzada o pulsa Protección antirrobo para acceder a la configuración de Verificación de identidad.

Y no sería una actualización de Android sin una sorpresa oculta. Para encontrarla, ve a Ajustes, luego a la sección Acerca del teléfono y después a la opción Versión de Android. En la siguiente pantalla, toca repetidamente Versión de Android 16 hasta que la pantalla cambie. Mantén pulsado el logotipo de Android 16 para iniciar un juego de exploración espacial.

Como se muestra a la izquierda, el nuevo diseño del software Liquid Glass de Apple aporta un aspecto translúcido (izquierda) a los iconos, las notificaciones y otros elementos de la pantalla del iPhone. Para que todo sea más visible (centro), utiliza los controles "Reducir transparencia" o "Aumentar contraste" en los ajustes (derecha) para realizar los ajustes necesarios. (Apple a través de The New York Times)