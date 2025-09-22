¿Disfrutar? ¿En esta economía? He aquí cómo hacerlo bien.

Anela Malik no puede nombrar un solo plato que destacara de su almuerzo de cinco horas en el verano de 2024 en Lima, Perú, en Central, que encabezó la lista de World's 50 Best Restaurants (los 50 mejores restaurantes del mundo) en 2023. Aun así, la experiencia gastronómica de 500 dólares por persona valió cada centavo, aseguró.

Aunque no fue la mejor comida que haya probado, para Malik, influente de 34 años y autora de "American Soul: The Black History of Food in the United States", los elementos teatrales de la comida fueron "casi como ir a un espectáculo". Los meseros le explicaron la procedencia de los ingredientes y cómo "se ha comido históricamente" cada plato, relató.

Con señales de debilitamiento en la economía, el derroche puede parecer contraintuitivo si no estás seguro de que tu cuenta bancaria pueda soportar el gasto. Pero si se hace de forma responsable, los derroches bien pensados para caprichos ocasionales pueden alegrar a la gente incluso en tiempos de turbulencias económicas.

Malik dice que ahorra para los derroches con un estilo de vida frugal en su estudio de Washington D. C. y con la alternativa del transporte público cuando viaja.

Prefiere gastar en experiencias antes que en cosas. En 2023, se alojó en el complejo turístico Cayo Levantado, en la República Dominicana, que le costó 2000 dólares, transporte incluido, por tres días y dos noches.

Ya estaba en la isla para visitar a una amiga, y era su primer cumpleaños desde su divorcio. El único pendiente de su agenda era relajarse.

"No soy el tipo de persona que se toma mucho tiempo libre", dijo Malik. Describió el servicio del complejo como "la esencia de la hospitalidad", desde una persona asignada a la que podía enviar mensajes de WhatsApp con sus peticiones hasta empleados que le ofrecían llevarla al gimnasio mientras se dirigía ahí a pie. Se ve a sí misma ahorrando para unas vacaciones similares cada cierto año.

¿Cuándo valen la pena los derroches?

Jill Sirianni, presentadora del pódcast "Frugal Friends" con Jen Smith, dijo que los derroches difieren de los gastos impulsivos porque "puedes planear un derroche y sentirte muy bien".

"No hay por qué avergonzarse", siempre y cuando no te endeudes por hacerlo, añadió.

Aunque Smith y Sirianni no tienen normas universales sobre qué comprar, aconsejan alinear los derroches con los valores personales de cada uno, sobre todo en el ámbito familiar, de los amigos, la fe y el trabajo placentero. Lo peligroso es cuando los derroches "se basan en otras personas, en la mercadotecnia, en personas influyentes", explicó Smith.

El Eras Tour: Miles de dólares

Elizabeth Husserl, cofundadora de Peak360, una empresa de gestión financiera, recomendó que los derroches formen parte de un presupuesto anual o mensual. El gasto debe ser para algo que idealmente "genere alegría a largo plazo, así como conexiones y recuerdos significativos", afirmó.

En el caso de Husserl, derrochar significaba llevar a su hija adolescente a ver el concierto de Taylor Swift en Nueva Orleans. El costo total de dos entradas: 4000 dólares. El regalo se convirtió en una combinación de regalo de Navidad, graduación y cumpleaños. Su hija quería convivir con ella y estaba "más que maravillada".

"Llevo grabado para siempre en el cuerpo y en los huesos el haber podido verla tan feliz y contenta", dijo Husserl.

Un anillo a la medida: más de 1000 dólares

Un derroche puede tener sentido si tienes un superávit económico justo cuando te llama la atención un artículo tentador, como le ocurrió a Enid Beall, directora de soporte técnico en Boise, Idaho. Después de escatimar para pagar seis cifras de préstamos estudiantiles y del auto, tarjetas de crédito y una segunda hipoteca, Beall, de 52 años, descubrió el año pasado que disponía de 1000 dólares más al mes.

Como ávida seguidora de "Bridgerton", Beall sigue de cerca a Nicola Coughlan, una de las estrellas de la serie, y quedó impresionada con su anillo de Claddagh personalizado. Los 10.000 dólares que costaba el anillo estaban fuera de su alcance, pero un anillo de ópalo de poco más de 1000 dólares "fue una elección fácil de hacer" como joya para lucir cuando sale con los amigos.

Aunque Beall normalmente cuestiona gastar más de 100 dólares, sintió que se merecía ese premio. "Es agradable llegar a un punto de mi vida en el que tengo un poco más de libertad económica", aseguró.

Batidos Erewhon: de 11 a 22 dólares

Aunque tendemos a pensar que derrochar requiere una suma extravagante, los artículos más pequeños por encima del gasto típico también pueden contar. Erewhon, una popular tienda de abarrotes de lujo de Los Ángeles, ofrece batidos de edición limitada recomendados por famosos que pueden costar más de 20 dólares.

Naomi Darling, una influente de libros en San Francisco, se gastó 20 dólares en el "batido de fresa glaseada de Hailey Bieber" de Erewhon durante un viaje a Los Ángeles en marzo. Tras ver videos de TikTok de la bebida, su intención era burlarse del gasto.

"Por desgracia, debo confesar que valió la pena al 100 por ciento", opinó Darling, de 46 años. "Esperaba un batido normal, como los que hago en casa", pero "me supo a gloria".

Juguetes y objetos de colección: Cientos de dólares

Algunas personas crean presupuestos para poder dar seguimiento a sus caprichos de pequeños derroches. Ricky y Casey Álvarez, una pareja de Lenexa, Kansas, gastan cerca de 1000 dólares al año en ampliar su reserva de juguetes y objetos de colección. Muchos de sus codiciados artículos podrían comprarse si pulsan un botón, pero prefieren encontrarlos en tiendas y eventos locales.

"Se trata de la emoción de la caza", dijo Ricky Álvarez, de 39 años, supervisor de producción en Garmin. Añadió que apreciaba poder "comprar los juguetes que mi familia no podía comprarme de niño".

Casey Álvarez disfruta pujando en subastas de Facebook Live de una juguetería local, como un lote de la película "Van Helsing". Incluía la figura de un personaje secundario que se vende al por menor por 150 dólares; ella ganó la subasta por la mitad. Aunque es una coleccionista apasionada, no sabía que existían estos artículos, por lo que la compra tuvo un significado especial.

La pareja asiste con regularidad a Planet Comicon Kansas City, una convención anual de cómics, con un presupuesto de 300 dólares, pero gastan más en compras especiales de artistas y vendedores de confianza. Casey Alvarez, de 32 años, dijo que a menudo basan sus gastos en "lo mucho que nos importa y apoyamos a cierta persona o tienda por lo amables y maravillosos que han sido siempre con nosotros".

Un cojín adquirido "para toda la vida": Más de 100 dólares

Aunque "derroche práctico" pueda parecer un oxímoron, la categoría minorista "cómpralo para toda la vida" tiene devotos dispuestos a pagar mucho más de lo que pagarían normalmente por un artículo, con la esperanza de que dure lo suficiente como para justificar su costo. Brooks Rocco, comercializador de contenidos y creador en internet de Nueva York, no tenía planeado comprar una almohada de 159 dólares, pero cuando su almohada de espuma viscoelástica de 60 dólares no le funcionaba, se topó con un anuncio de la almohada Harmony de Purple.

Años antes, él y su mujer habían probado un colchón Purple, que a él le había encantado, pero a ella no. Con eso en mente, Rocco, de 42 años, se arriesgó con la almohada, que dice "se siente como en casa", lo ha ayudado a encontrar la postura "perfecta" para dormir y con la que "me quedo dormido en 45 segundos". Ahora se prepara para irse a dormir de una forma que antes no lo hacía.

Aprovechar al máximo un derroche

Husserl, que llevó a su hija a ver a Swift, subrayó que parte de obtener el mejor rendimiento de una inversión consistía en "asegurarse de que nos tomemos el tiempo necesario para saborear lo que ha sido ese derroche", en vez de pasar de inmediato al siguiente artículo de la lista de deseos. Para ella, eso significa usar sudaderas de Taylor Swift a juego con su hija los domingos por la mañana y mirar los álbumes de fotos de su viaje en lugar de usar Instagram.

Malik, la influente, piensa lo mismo. Una comida compartida "es algo a lo que esa persona y yo volveremos una y otra vez", afirmó. "Ayuda a cimentar las relaciones y crea recuerdos compartidos".

Incluso una experiencia en solitario puede ayudarla a conectar con otras personas que hayan viajado a la misma ciudad o sitio.

Si se compra un bolso bonito, "va a ser funcional, pero la alegría que voy a obtener de ello es mucho menor que derrochar para ir a una cena agradable, sobre todo si la comparto con una amiga cercana".

Ese tipo de vínculo es mucho más significativo para ella que un cumplido sobre su bolso.

"En ese momento solo dices: 'Ah, gracias'", dijo Malik. "Y eso es todo".

Ricky y Casey Álvarez, que derrochan en juguetes y objetos de colección, a menudo mediante pujas en subastas en internet, en su casa de Lenexa, Kansas, el 11 de septiembre de 2025. (Christopher Smithr/The New York Times)

Anela Malik, que dijo que ahorraba para derrochar, pues prefiere las experiencias a las cosas, vive de manera frugal en su departamento-estudio de Washington, el 10 de septiembre de 2025. (Alyssa Schukar/The New York Times)