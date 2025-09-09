Lachlan Murdoch será la cabeza del imperio de los medios de comunicación en EE. UU.

La pregunta de la sucesión ha pendido sobre Lachlan Murdoch toda su vida. Ahora, por fin, ha sido respondida definitivamente.

El imperio familiar, construido a lo largo de más de 70 años por su padre, Rupert, será suyo durante probablemente las próximas décadas. Gracias a un acuerdo de 3300 millones de dólares al que ha llegado con sus tres hermanos mayores, Lachlan Murdoch podrá supervisar el negocio mediático de la familia al menos hasta 2050.

El acuerdo consolida inmediatamente a Lachlan Murdoch, de 54 años, como uno de los hombres más poderosos del mundo. Y significa que es probable que sus empresas --propietarias de Fox News, The New York Post y The Wall Street Journal, entre otras propiedades-- mantengan su firme tendencia conservadora. Mantener esa inclinación ideológica ha sido una prioridad máxima para su padre, quien ha preferido a su hijo mayor como sucesor permanente frente a los tres hermanos que son menos conservadores políticamente.

Ahora, el reino global de los Murdoch quedará bajo el control de un antiguo estudiante de Filosofía intensamente reservado, un neoyorquino convertido en orgulloso australiano que trasladó a su familia a Sídney, y un entusiasta de lo digital que ha impulsado el negocio de medios analógicos de su padre hacia los reinos de los pódcast y las plataformas de emisión en continuo.

"Significa seguridad para la visión del mundo con sentido común, fundamental no solo para las empresas, sino también para las audiencias a las que sirven", dijo Col Allan, exdirector del New York Post y hombre de confianza de Rupert Murdoch. "Estoy encantado por Rupert y Lachlan de que se haya resuelto la disputa familiar".

Rupert Murdoch traspasó gran parte de la supervisión de su empresa a Lachlan en 2023, cuando dejó su cargo de presidente. Desde entonces, el menor de los Murdoch es presidente ejecutivo y director general de Fox Corporation, que gestiona Fox News, la cadena de televisión Fox y Tubi. También es presidente de News Corp, empresa matriz de medios de comunicación como The Wall Street Journal, The Times of London y The New York Post, y de la editorial de libros HarperCollins.

Bajo el mandato de Lachlan Murdoch, Fox ha adquirido Red Seat Ventures, una empresa de medios digitales que cuenta entre sus clientes a los principales conductores de pódcast, y ha introducido la aplicación de streaming Fox One. En julio, Fox adquirió una participación de un tercio en Penske Entertainment, propietaria de IndyCar. El precio de las acciones de Fox se ha duplicado desde finales de 2023, y las acciones de News Corp también han subido.

Pero Lachlan Murdoch y la empresa familiar siguen enfrentándose a las consecuencias legales del apoyo de Fox News a teorías conspirativas infundadas sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, incluida una demanda por difamación interpuesta por Smartmatic, una empresa de tecnología electoral. Fox resolvió una demanda similar interpuesta por Dominion Voting Systems en abril de 2023 por 787,5 millones de dólares.

Un representante de Lachlan Murdoch, quien rara vez concede entrevistas, se negó a ponerlo a disposición para este artículo. Pero los documentos judiciales obtenidos por The New York Times de una reciente batalla sobre el fideicomiso familiar han arrojado más luz sobre la inmensa fe depositada en él por su padre y su papel en la consolidación del poder.

Durante más de un año, Lachlan Murdoch y su padre presionaron para modificar el fideicomiso familiar a fin de garantizar que su liderazgo sobreviviera a la eventual muerte de Rupert. El acuerdo de entonces habría permitido a los tres hermanos mayores --Prue, Liz y James-- votar en bloque contra Lachlan Murdoch. El esfuerzo por cambiar el fideicomiso, que Lachlan Murdoch y su padre denominaron Proyecto Armonía Familiar, derivó en una batalla judicial que abrió una brecha entre Rupert Murdoch y los otros tres hijos.

El anuncio del acuerdo el lunes "elimina una incertidumbre", dijo Doug Arthur, analista de medios de comunicación de Huber Research Partners. Y con las acciones de Fox en un punto alto, añadió, "si no estás alineado con la dirección de la empresa y tienes una posición de voto significativa y eso va a provocar un conflicto, esta es una solución bastante elegante para ello".

Ya en la década de 1990, Rupert Murdoch había señalado que Lachlan Murdoch, que entonces tenía 20 años, podría ser su heredero. Pero las décadas transcurridas desde entonces han sido difíciles, marcadas por la agitación entre Lachlan Murdoch y sus hermanos.

El tercero de los seis hijos de Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch nació en Londres en 1971. Creció en Nueva York y estudió Filosofía en Princeton, escribiendo su tesis sobre "Un estudio de la libertad y la moral en la filosofía práctica de Kant".

Se fue a Australia, el país natal de su padre, para trabajar en el negocio periodístico familiar. Allí acumuló algunos fracasos (una inversión en el negocio de las telecomunicaciones One.Tel que se hundió) y notables victorias (una participación en el negocio inmobiliario REA Group que ahora vale miles de millones de dólares).

Tras regresar a Nueva York como subdirector de operaciones de News Corp, Lachlan Murdoch empezó a enfrentarse a Roger E. Ailes, quien era el poderoso jefe de Fox News. Cuando su padre se puso de parte de Ailes, Lachlan Murdoch rompió sus vínculos con News Corp y regresó a Australia en 2005.

Lachlan Murdoch pasó la década siguiente invirtiendo en empresas de medios de comunicación en Australia a través de su empresa Illyria, mientras su hermano menor, James, asumía funciones más importantes en News Corp. Pero en 2014, Lachlan Murdoch estaba de nuevo en la línea de la sucesión, volviendo al núcleo familiar en News Corp y en lo que entonces era 21st Century Fox.

Lachlan Murdoch fue una pieza clave en la venta de los activos de 21st Century Fox a Disney en un acuerdo de 72.000 millones de dólares en 2019. Eso lo catapultó a director ejecutivo de la nueva Fox Corporation, que gestionaba Fox News, y a copresidente ejecutivo de Fox y News Corp, lo que lo afianzó como el más probable sucesor de Rupert.

James Murdoch, por su parte, se sentía cada vez más incómodo con las posturas editoriales de Fox News y dimitió del consejo de News Corp en 2020.

"Creo que James se siente avergonzado por Fox News. No creo que Lachlan se avergüence de Fox News", dijo James Packer, multimillonario australiano y viejo amigo de Lachlan Murdoch, en un documental de la Australian Broadcasting Corporation de 2024. "Creo que Lachlan está orgulloso de Fox News, y, ya sabes, creo que esa es probablemente una de las razones por las que Lachlan está donde está y James no".

James Murdoch declaró a The Atlantic este año que esperaba que su hermano se opusiera a las posturas del presidente Donald Trump durante su campaña contra Hillary Clinton en 2016, pero "inmediatamente adoptó una postura anti-Hillary desagradable, visceral. Me sorprendió un poco".

La disposición de Lachlan Murdoch de dejar que los presentadores de opinión de Fox News difundieran afirmaciones falsas de interferencia electoral en 2020 para apaciguar a Trump se reveló en documentos judiciales del caso Dominion. Los correos electrónicos de Lachlan Murdoch a los ejecutivos de Fox mostraban que estaba vigilando de cerca el canal en los días posteriores a esas elecciones y que consideraba que un corresponsal estaba siendo demasiado crítico con Trump, calificando la cobertura del corresponsal de "petulante y detestable". Dijo en su declaración que había sugerido contenidos e invitados para los programas de Fox.

Lachlan Murdoch dio muestras de su conservadurismo muy pronto. En su bachillerato privado de Manhattan, ayudó a formar la Sociedad Conservadora Trinity.

"El daño causado a la psique estadounidense por los ataques implacables a sus valores fundamentales y por la destructiva reescritura de la historia es muy real", dijo Lachlan Murdoch en un discurso pronunciado en 2022 en el Instituto de Asuntos Públicos, un grupo de reflexión conservador.

Lachlan Murdoch ha hablado con frecuencia de Australia como su hogar espiritual. Ahora vive allí, tras haber trasladado a su esposa, la modelo Sarah Murdoch, y a sus tres hijos a Sídney en 2021, durante la pandemia de coronavirus.

Cuando está en Sídney, Murdoch trabaja en las oficinas de News Corp en Holt Street, aunque a menudo se ciñe al horario estadounidense. También ordenó que las reuniones sobre el presupuesto de la empresa para 2024 se celebraran en Sídney, con la participación de ejecutivos de todo el mundo, informó The Australian, el principal diario del imperio mediático australiano de News Corp.

"Soy australiano", dijo Lachlan Murdoch a The Australian en julio de 2024. "Así es como me veo a mí mismo".

Katie Robertson cubre el sector de los medios de comunicación para el Times.

Michael M. Grynbaum es corresponsal de medios de comunicación en el Times. Es autor de Empire of the Elite, una historia cultural de las revistas Condé Nast.