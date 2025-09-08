The New York Times

El Congreso de EE. UU. hizo público un dibujo aparentemente hecho para Epstein por Trump

Por Michael Gold

El patrimonio de Jeffrey Epstein entregó una copia de un libro de su 50 cumpleaños que incluye un dibujo de carácter sexual y una nota aparentemente firmada por el presidente Trump.

Un comité clave del Congreso obtuvo el lunes una nota y un dibujo de carácter sexual aparentemente firmados por Donald Trump e incluidos en un libro elaborado en 2003 para el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia. Trump ha insistido en que el dibujo es falso.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que habían revisado el dibujo --la figura de una mujer desnuda con la palabra "Donald" escrita debajo de la cintura-- y publicaron una foto en su cuenta oficial de las redes sociales. El dibujo, en gruesa tinta negra, rodea un texto que cita una conversación imaginaria entre Trump y Epstein, con lo que parece ser la firma distintiva de Trump bajo la cintura de la mujer.

"El Comité de Supervisión ha conseguido el infame 'libro de cumpleaños' que contiene una nota del presidente Trump que él ha dicho que no existe", dijo en un comunicado el representante por California Robert García, principal demócrata del comité. "Es hora de que el presidente nos diga la verdad sobre lo que sabía y haga públicos todos los archivos de Epstein".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero Taylor Budowich, jefe adjunto de personal de comunicaciones, dijo en una publicación en redes sociales que la firma no era de Trump.

Los abogados del patrimonio de Epstein proporcionaron una copia del libro, entre otros materiales, en respuesta a una citación que el presidente republicano del Comité de Supervisión, el representante por Kentucky James Comer, emitió el mes pasado, según un asesor.

The Wall Street Journal había informado anteriormente, en julio, sobre los detalles del dibujo y el poema. El presidente ha negado de manera vehemente haber escrito la carta o dibujado la figura, y ha demandado al Journal por difamación.

En aquel momento Trump escribió en redes sociales: "La supuesta carta que publicaron del presidente Trump a Epstein era FALSA".

Michael Gold cubre el Congreso para el Times, centrándose en políticas migratorias y supervisión legislativa.

