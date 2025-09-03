The New York Times

Accidente en el funicular de Lisboa: hay al menos 15 muertos, dicen las autoridades

Reportajes Especiales - News

Por Livia Albeck-Ripka and Tiago Carrasco

Guardar

Los hechos se registraron en uno de los tres teleféricos de la capital portuguesa durante la hora punta.

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, cuando un popular funicular de Lisboa descarriló y se estrelló el miércoles, dijo Ministerio de Salud de Portugal.

El funicular, el Elevador da Glória, sube una empinada colina desde el barrio histórico de Baixa de la ciudad para alcanzar las vistas panorámicas en la zona de Bairro Alto. El Regimiento de Bomberos de Lisboa dijo que el accidente fue causado por "un cable que se soltó" en la estructura del funicular, que perdió el control y chocó contra un edificio.

En un comunicado, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas por los hechos, que describió como una tragedia.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la capital portuguesa estaba de luto. "Es un día muy difícil para todos nosotros", dijo.

Según los medios de comunicación locales, el accidente sucedió poco después de las 6 p. m., hora punta en la ciudad. Las imágenes y grabaciones publicadas en las redes sociales parecían mostrar uno de los vagones amarillos volcado junto a los rieles y rodeado de escombros y humo. De otro vagón, que aún parecía estar sobre los raíles, salían pasajeros.

El funicular da Glória, inaugurado en 1885, forma parte de una red que recorre las colinas empinadas de Lisboa, transportando a más de 3,5 millones de pasajeros anualmente y que es un emblema de la ciudad.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelve para estar al día.

Livia Albeck-Ripka es una reportera del Times que cubre California, noticias de última hora y otros temas desde Los Ángeles.

Temas Relacionados

New York TimesPORTUGALRAILCRASH

Últimas Noticias

El ataque a un barco es el inicio de la campaña de EE. UU. contra los cárteles de Venezuela, dice el secretario de Defensa

Reportajes Especiales - News

El ataque a un barco

El desfile militar de Xi deja claro que China no será intimidada

Reportajes Especiales - News

El desfile militar de Xi

¿Qué pasa con la piel luego de que se pierde mucho peso?

Reportajes Especiales - Lifestyle

¿Qué pasa con la piel

Kim Jong-un lleva a su hija a China

Reportajes Especiales - News

Kim Jong-un lleva a su

Donald Trump está vivo. En internet creían lo contrario

Reportajes Especiales - News

Donald Trump está vivo. En
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los carteles de

Estos son los carteles de los más buscados en Colombia: ofrecen hasta $3.284 millones por miembros del Clan del Golfo y ELN

Habitantes de calle fueron desalojados de sus cambuches en Bogotá: el operativo dejó decenas de armas blancas incautadas

La bebida que afecta la absorción de magnesio incluso si tomas suplementos

Tarifas de la retención en la fuente subirán en caso de ser aprobada la reforma tributaria de Petro: así quedarían

Reportan un militar muerto y varios heridos tras volcadura de vehículo oficial en Baja California

INFOBAE AMÉRICA
Detenido el presunto autor de

Detenido el presunto autor de dos atracos a punta de pistola en comercios de La Línea

Al menos 15 muertos y 18 heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

Guyana destaca unos comicios "sin contratiempos" a pesar de las incidencias y la baja participación

Dos españoles heridos en el accidente del funicular en Lisboa

Aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

ENTRETENIMIENTO

Julia Garner se sinceró sobre

Julia Garner se sinceró sobre si la biopic de Madonna saldrá a la luz

Lady Gaga estrena video dirigido por Tim Burton con escenas grabadas en México

¿Genialidad o decepción?: las razones detrás del debate del final de Juego de Tronos en la voz de los protagonistas

La razón por la que Denzel Washington aseguró que la gente ha pronunciado mal su nombre durante más de 40 años

La razón por la que Pedro Pascal ha demandado a una marca de licores en Chile