Accidente en el funicular de Lisboa: hay al menos 15 muertos, dicen las autoridades

Los hechos se registraron en uno de los tres teleféricos de la capital portuguesa durante la hora punta.

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, cuando un popular funicular de Lisboa descarriló y se estrelló el miércoles, dijo Ministerio de Salud de Portugal.

El funicular, el Elevador da Glória, sube una empinada colina desde el barrio histórico de Baixa de la ciudad para alcanzar las vistas panorámicas en la zona de Bairro Alto. El Regimiento de Bomberos de Lisboa dijo que el accidente fue causado por "un cable que se soltó" en la estructura del funicular, que perdió el control y chocó contra un edificio.

En un comunicado, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas por los hechos, que describió como una tragedia.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la capital portuguesa estaba de luto. "Es un día muy difícil para todos nosotros", dijo.

Según los medios de comunicación locales, el accidente sucedió poco después de las 6 p. m., hora punta en la ciudad. Las imágenes y grabaciones publicadas en las redes sociales parecían mostrar uno de los vagones amarillos volcado junto a los rieles y rodeado de escombros y humo. De otro vagón, que aún parecía estar sobre los raíles, salían pasajeros.

El funicular da Glória, inaugurado en 1885, forma parte de una red que recorre las colinas empinadas de Lisboa, transportando a más de 3,5 millones de pasajeros anualmente y que es un emblema de la ciudad.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelve para estar al día.

