Ajusta la configuración de tu perfil y recibe noticias que te sean útiles

En un mundo en el que los días lentos de pocas noticias parecen cosa del pasado, utilizar una aplicación para agrupar todos tus temas y sitios de noticias favoritos de todo el internet en un lugar práctico podría ofrecer una sensación de orden. Muchas aplicaciones de noticias utilizan algoritmos e inteligencia artificial para mostrar y resumir artículos de interés, y es probable que ya tengas una en tu teléfono o tableta, gracias a Google y Apple. Si no has personalizado tu flujo de noticias, aquí tienes una guía.

Uso de las herramientas de Google

Desde hace tiempo, la aplicación multiuso de Google (para Android e iOS) es capaz de mostrarte artículos sobre temas que has buscado antes de modo que aparezcan más a menudo en la pantalla principal de la aplicación de Google. El software se basa en un algoritmo que toma información de una combinación de fuentes, pero hace poco la empresa añadió nuevas formas de personalizar aún más tus resultados. Este mes, Google lanzó una actualización que te permite seleccionar tus fuentes de noticias preferidas.

Para seleccionar las fuentes, primero ingresa un tema en el apartado de búsqueda. Cuando aparezcan los resultados, toca el icono situado a la derecha de 'Noticias destacadas' (Top Stories). En la ventana de 'Elige tus fuentes preferidas', utiliza el recuadro de búsqueda para encontrar y seleccionar sitios de noticias específicos. A partir de ese momento, deberías ver esas fuentes con más frecuencia en los resultados de tus búsquedas. (Google, al igual que otras empresas, recopila información sobre tus consultas y resultados de búsqueda personalizados. Puedes revisar tu actividad en la configuración de tu cuenta de Google).

Si prefieres utilizar la aplicación Google Noticias (para Android e iOS) para consultar artículos de diversos medios, también puedes personalizar las fuentes de noticias y los temas que aparecen en ese canal. Solo tienes que abrir la aplicación, seleccionar el icono del quiosco y pulsar los iconos de tus fuentes preferidas sobre temas diversos, como Deportes o Negocios. (Ten en cuenta que, aunque Google Noticias es gratuito, algunas fuentes requieren que pagues una suscripción).

Puedes seguir temas o artículos específicos en la aplicación de Google Noticias solo tienes que buscarlos y tocar el icono de la estrella en los resultados de búsqueda para añadirlos a tu canal de noticias. Para ajustar este canal, toca el icono que dice 'Siguiendo' en la parte inferior de la pantalla para eliminar fuentes o ver más artículos de cierto sitio. Si pulsas el menú de tres puntos que indica 'Más' bajo un artículo, podrás acceder a las opciones de guardar, compartir, ocultar o ver menos artículos sobre ese tema.

Uso de Apple News

La aplicación agregadora de noticias para los dispositivos Apple tiene dos versiones: Apple News, que es gratuita y proporciona un conjunto limitado de fuentes, y Apple News+, que cuesta unos 13 dólares al mes y ofrece artículos, rompecabezas, recetas y audios de unas 400 publicaciones, incluidos contenidos que se encuentran tras muros de pago. (The New York Times no está entre las publicaciones).

Para configurar tus preferencias en un iPhone, toca el icono 'Siguiendo' en la esquina inferior derecha de la pantalla para seleccionar temas y fuentes de noticias (denominados "canales") que añadir a tu perfil. Toca 'Descubrir canales' en la parte inferior de la lista para obtener sugerencias o utiliza el recuadro de búsqueda para encontrar temas y fuentes específicos. Siri, el asistente virtual de Apple, ofrece sugerencias basadas en tu ubicación y actividad de búsqueda.

Puedes ajustar tu lista de 'Siguiendo' con tan solo pulsar la opción de Editar en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí, puedes tocar y marcar elementos específicos como "favoritos" para verlos más a menudo o tocar el icono Eliminar para dejar de seguir un tema o canal. (En la versión para iPad, utiliza la lista de la barra lateral y el botón Editar para personalizar tu perfil).

Para compartir y guardar artículos, seguir o bloquear un canal, o gestionar tu flujo de noticias en general, mantén pulsada la vista previa de un artículo en la pantalla para abrir un menú, o toca el icono de los tres puntos en la esquina inferior derecha de la vista previa.

Los aficionados al deporte pueden buscar, seleccionar y seguir a sus equipos favoritos pulsando el icono de Deportes en Apple News.

Uso de otras aplicaciones

Si quieres funciones o fuentes de noticias diferentes, visita tu tienda de aplicaciones. Las aplicaciones agregadoras de noticias varían en su diseño y contenido, pero la mayoría funciona de la misma manera: crea una cuenta y empieza a añadir fuentes de noticias y temas. Aunque la mayoría de las aplicaciones tienen niveles básicos gratuitos para empezar, a menudo es necesario pagar una suscripción para utilizar todas las funciones, como acceder a una gama más amplia de publicaciones (que quizá tengan sus propios muros de pago).

Entre las aplicaciones más populares se encuentran Flipboard, Yahoo News, SmartNews y su nuevo software derivado, NewsArc, que utiliza la inteligencia artificial para adaptar el contenido para ti. Ground News (a partir de 3 dólares al mes tras un periodo de prueba gratuito) afirma contar con 50.000 fuentes de contenido e intenta ofrecer una perspectiva más amplia al comparar cómo distintos medios de comunicación cubren una misma noticia, lo cual puede ayudar a contrarrestar el posible efecto de 'cámara de eco' de los flujos de noticias personalizados.

La tecnología RSS (sindicación realmente simple, por su sigla en inglés) existe desde hace décadas y recoge de manera automática actualizaciones de tus sitios favoritos, así como contenidos de redes sociales, blogs y pódcasts. Feedly e Inoreader son algunas de las aplicaciones lectoras con tecnología RSS que tienen niveles gratuitos de inicio, y planes de suscripción por unos 8 dólares al mes que te permiten personalizar tu panel de medios.

La aplicación Apple News ofrece un panel de control para seguir los titulares de tus temas favoritos, junto con las últimas noticias. (Apple vía The New York Times).

