Equipo rescata a 2 mujeres de un jacuzzi en una cabaña

Las mujeres tenían problemas de salud que les impidieron salir de la tina y desarrollaron hipertermia, dijeron los rescatistas.

Una excursión de unas amigas a una cabaña remota en la zona de Red River Gorge, en Kentucky, estuvo a punto de tener un desenlace mortal, según dijeron el viernes los equipos de rescate locales, después de que dos mujeres se dieron un largo baño en una tina de hidromasaje o jacuzzi y desarrollaron hipertermia, lo contrario de la hipotermia, que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta y no puede enfriarse.

El largo periodo que pasaron el miércoles por la noche en los remolinos calientes de agua no fue intencionado, dijeron los rescatistas de la zona rural del condado de Wolfe.

Dos mujeres de unos 80 años "no pudieron salir de la tien ade hidromasaje debido a problemas preexistentes", dijo en su sitio web el servicio de Búsqueda y Rescate del condado de Wolfe.

Las mujeres se sobrecalentaron y perdieron el conocimiento, dijo el equipo de rescate. Una tercera mujer se metió en el jacuzzi para mantener la cabeza de las mujeres fuera del agua mientras una cuarta llamaba al 911.

Los cuidadores de la cabaña habían logrado sacar a las dos mujeres de la tina cuando llegaron los equipos de rescate.

Una de ellas respondía parcialmente y la otra no respondía para nada y se encontraba en estado crítico, dijeron los rescatistas.

Uno de ellos, técnico médico de urgencias, trasladó a la paciente en estado crítico a una ducha, donde le aplicaron agua fría y hielo. El equipo también aplicó hielo y compresas frías a la paciente en estado menos grave, antes de trasladarla al exterior, donde la rociaron con agua fría de una manguera.

Tras 20 a 30 minutos de inmersión en agua fría, ambas pacientes empezaron a recuperarse, dijeron los rescatistas.

Las mujeres fueron trasladadas a un hospital y ya han sido dadas de alta. Según Kevin Osbourn, portavoz del grupo de rescate, ambas se encuentran bien.

"Esta historia podría haber acabado de forma muy distinta sin la rapidez mental de todos los implicados", dijo.

Un rescatista dijo más tarde que el alcohol no había sido un factor en el incidente.

El equipo de voluntarios dijo que nunca había recibido una llamada como esta.

El equipo está especializado en la localización de personas desaparecidas, rescates con cuerdas de gran ángulo, rescates en aguas rápidas y recuperaciones acuáticas con un equipo de buceadores altamente entrenados. Este se movilizó a lo largo del río Kentucky tras las grandes inundaciones de 2021 y 2022.

El viernes, el equipo de rescate emitió un recordatorio para limitar el tiempo en tinas de hidromasaje o jacuzzis.

"El tiempo máximo de inmersión recomendado es de entre 15 y 30 minutos", dijo el equipo. "Asegúrate de que eres capaz de salir de la tina de hidromasaje una vez que hayas entrado, sobre todo si tienes algún tipo de discapacidad".

Después de que la Comisión Federal de Seguridad de los Productos de Consumo dijo que tomó conocimiento de "varias muertes" provocadas por agua extremadamente caliente (unos 110 grados Fahrenheit, o 43 Celsius), ayudó a desarrollar en 1987 requisitos para que los controles de temperatura garantizaran que la temperatura del agua de estas tinas nunca superase los 104 Fahrenheit o 40 Celsius.

Las lesiones relacionadas con el calor suelen producirse por encima de ese nivel, incluida una mayor probabilidad de experimentar una temperatura corporal anormalmente alta.

Adeel Hassan , reportero del Times radicado en Nueva York, cubre noticias de último momento y otros temas.