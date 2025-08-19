Una noche con los coyotes de Central Park

"¡Ahí están!".

Un silencio se apoderó de tres humanos con cámaras cuando una figura perruna emergió de las sombras, seguida de otra más pequeña. Durante un nanosegundo, las siluetas de las criaturas se delinearon gracias a la luz de una farola.

Eran poco después de las 8:30 p. m. en un sendero de Central Park, no muy lejos del Teatro Delacorte donde se representaba Noche de reyes, y los coyotes habían aparecido.

La pareja, llamada Romeo y Julieta por sus admiradores, lleva más de un año viviendo junta en el parque.

Julieta fue la primera en llegar, y se le ha visto con regularidad desde 2020.

En el verano de 2024, se le unió un macho, un poco más oscuro y de mayor tamaño, y su historia de amor saltó a los titulares.

(Informes anteriores han identificado erróneamente los sexos de los coyotes, pero el coyote más grande y reciente es el macho).

Para la mayoría de los neoyorquinos, ver a los coyotes en el parque es una casualidad poco usual.

Pero dos de sus mayores admiradores, los fotógrafos David Lei y Jacqueline Emery, llevan más de un año observando a la pareja y han llegado a conocer los hábitos y rutinas de los coyotes. Los fotógrafos han descubierto cuándo y dónde es probable que aparezcan los coyotes y hace poco invitaron a un reportero del New York Times a unírseles para una noche de observación de coyotes.

Entre las primeras cosas que descubrieron Lei y Emery: los coyotes de Central Park son extremadamente tímidos.

"Definitivamente evitan a la gente y se quedan en las sombras", dijo Lei.

Emery se mostró de acuerdo. "Lo hemos visto en acción una y otra vez", dijo.

Otra cosa que descubrieron: los coyotes tienen mucho que comer. "Los hemos visto perseguir ratas en el agua", dijo Lei. "Pueden nadar más rápido que las ratas". También los vio atrapar y matar a un ganso canadiense.

Se han visto coyotes en Nueva York y sus alrededores desde la década de 1930, aunque su población se concentra sobre todo en el Bronx y Queens.

Pero de vez en cuando se producen avistamientos de coyotes en pleno Manhattan, en Central Park. Romeo y Julieta son los que más recientemente llaman a esta densa zona de la ciudad su hogar.

En el invierno de 2010, se vio a un coyote cruzar un estanque helado cerca del Hallett Nature Sanctuary, una zona boscosa en la esquina sureste del parque, a pocos pasos del Hotel Plaza.

En 2006, se produjo un alboroto cuando un coyote llamado Hal fue perseguido por la policía y agentes del parque, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Murió poco después, a causa del estrés, gusanos del corazón y raticida.

En 1999, alguien avisó a la policía sobre un coyote llamado Lucky Pierre, que vivía en una cueva de Central Park, al otro lado de la Quinta Avenida del Hotel Pierre. Lo capturaron y lo enviaron a vivir a un zoológico en Queens.

Pero los expertos en coyotes insisten en que la gente no debe tenerles miedo.

Cuando se le contactó por teléfono, Chris Nagy, biólogo de fauna salvaje y cofundador de Gotham Coyote, fue rotundo al afirmar que ver coyotes en el parque no es motivo para llamar a la policía.

Sin embargo, dijo: "No intentes tomarte una selfi con ellos. No les des de comer. Aprécialos o valóralos, pero desde la distancia".

Nagy, que vigila a los coyotes de Central Park como parte de su investigación, también instó a los propietarios de perros a que les pongan correa si se encuentran cerca de los coyotes. Ser perseguidos por perros sin correa, dijo, es estresante para ellos.

"Puede que, en algún momento, se defiendan, que no tengan ganas de jugar", dijo.

En general, los coyotes viven tranquilos, duermen mucho y cazan juntos, a pesar de tener su hogar en un parque que recibe unos 42 millones de visitantes al año.

Lei y Emery, los fotógrafos de coyotes, se conocieron mientras observaban aves. Su primer proyecto juntos consistió en observar y fotografiar a Flaco, el búho real europeo que vivió en Central Park durante un año, y sobre el que escribieron un libro.

Pueden ver lo graciosa que es su situación actual: son pareja y a menudo pasan las tardes observando a otra pareja.

"El Día de San Valentín, vimos cómo se apareaban", dijo Lei.

¿Lo consideraron un San Valentín romántico?

Emery se rio. "Fue un día único", dijo, "en el que observamos un nuevo comportamiento".

Nagy espera que, a diferencia de Romeo y Julieta de Shakespeare, esta historia de amor tenga un final feliz, en el que la gente acepte la fauna urbana y coexistan pacíficamente. "Los coyotes están básicamente en todas las ciudades", dijo, "y la civilización continúa".

En una reciente y húmeda tarde de jueves, fue Romeo quien apareció primero. Silencioso y vigilante, con las orejas alerta, trotó por un sendero y saltó sin esfuerzo una cerca hasta una zona cubierta de hierba. Julieta surgió unos instantes después, más pequeña, de color ligeramente más claro, pero igual de grácil, y también saltó la cerca.

Durante más o menos la hora que siguió, los coyotes permanecieron escondidos entre la maleza, mientras Shakespeare continuaba a lo lejos, con risas y cantos que resonaban en el parque, por lo demás en silencio. Un mapache cruzó el sendero sigilosamente. Unos ratones corretearon hacia la base de un árbol.

Un perro suelto, que llevaba un collar iluminado, olfateó el aire cercano. Levantó las orejas. Saltó la cerca y olfateó la hierba.

Los coyotes, a escasos metros, permanecían ocultos. El dueño del perro gritó, y el perro saltó de nuevo la cerca y trotó tras su dueño, quien probablemente no tenía ni idea de lo cerca que había estado el encuentro.

Entonces, cuando la estruendosa música de baile señalaba el cierre del telón de Noche de reyes, los coyotes volvieron a salir de la maleza. Se alejaron del sonido de los vítores y los aplausos, y se dirigieron al norte, hacia la oscuridad.

Dodai Stewart escribe sobre la vida en Nueva York, enfocándose en cómo y dónde nos reunimos.