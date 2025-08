Los Estados Árabes pidieron el desarme de Hamas ante la presión por un Estado Palestino

El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, preside una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe un día antes de la 51ª Sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), en Estambul, Turquía, el 20 de junio de 2025. REUTERS/Dilara Senkaya

Por primera vez, los países árabes del mundo se han unido unánimemente al llamamiento para que Hamas deponga las armas, libere a todos los rehenes y ponga fin a su dominio sobre la Franja de Gaza, condiciones que, según afirman, podrían contribuir al establecimiento de un Estado palestino.

La sorpresiva declaración, respaldada el martes por los 22 países miembros de la Liga Árabe, también condenó los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel, que desencadenaron la devastadora guerra en Gaza. La declaración se produjo en una conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York sobre una solución de dos Estados para poner fin al conflicto de décadas entre israelíes y palestinos.

“En el contexto del fin de la guerra en Gaza, Hamas debe poner fin a su dominio en Gaza y entregar las armas a la Autoridad Palestina, con la participación y el apoyo internacionales, de acuerdo con los objetivos de un Estado palestino soberano e independiente”, decía la declaración. También fue firmada por los 27 estados de la Unión Europea y otros 17 países.

La declaración exigía el despliegue de una misión internacional temporal de estabilización, invitada por la Autoridad Palestina, que administra parte de Cisjordania ocupada por Israel, y bajo la égida de las Naciones Unidas.

Terroristas de Hamas en la ciudad de Rafah en Gaza. REUTERS/Hatem Khaled

Muchos líderes árabes mantienen relaciones de trabajo con Hamas y gobiernan poblaciones profundamente comprometidas con la causa palestina. Esto los ha hecho reacios a romper públicamente con el grupo y a normalizar las relaciones con Israel, a pesar de la presión de aliados occidentales como Estados Unidos. Qatar alberga la oficina política de Hamas y a algunos de sus líderes políticos, y ha actuado como mediador entre el grupo e Israel y Estados Unidos.

John V. Whitbeck, abogado internacional que ha asesorado al equipo negociador palestino en las conversaciones con Israel y ha trabajado en el conflicto durante casi 40 años, afirmó no tener conocimiento de que los Estados árabes hubieran hecho una declaración similar en el pasado. Sin embargo, señaló que la mayoría de los gobiernos árabes se oponen a los movimientos que politizan el islam, “e incluso aquellos que simpatizan con la resistencia armada considerarían que Hamas debe ser eliminado militar y políticamente para que Occidente se comprometa plenamente con el fin de la ocupación”.

Aún no está claro si Hamas atenderá el llamamiento de la Liga Árabe. Hasta el momento, Hamas no ha demostrado ninguna disposición a entregar voluntariamente sus armas ni a ceder el control de Gaza. Su respuesta inicial a la declaración fue mixta, pero no sugirió un cambio significativo.

“Cualquier esfuerzo realizado a nivel internacional para apoyar a nuestro pueblo palestino y sus legítimos derechos es apreciado y bienvenido”, declaró el grupo el jueves en un comunicado, en el que exigía el “reconocimiento internacional incondicional” de un Estado palestino independiente.

El comunicado de Hamas no respondió directamente al llamamiento al desarme. “La situación palestina es un asunto interno de nuestro pueblo”, afirmó.

Hamas exigió reformas en la Organización para la Liberación de Palestina, que representa a los palestinos a nivel internacional y está dirigida por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. También exigió elecciones presidenciales, legislativas y de otro tipo “basadas en fundamentos nacionales y democráticos, sin condiciones previas”.

El presidente iraquí Abdul Latif Rashid y el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani posan para una foto familiar con líderes árabes durante la 34ª Cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, Irak, el 17 de mayo de 2025. REUTERS/Thaier Al-Sudani/Pool

En las Naciones Unidas, la conferencia de alto nivel sobre la solución de dos Estados, copatrocinada por Francia y Arabia Saudí, se desarrolló mientras continuaban llegando informes de hambruna en Gaza. Las imágenes de niños pequeños y bebés muriendo de hambre han desatado la indignación mundial contra Israel por impedir la entrada de ayuda humanitaria al territorio en la escala necesaria para evitar una grave escasez de alimentos.

La conferencia, que comenzó el lunes y finalizó el miércoles, contó con un amplio apoyo. Representantes de 125 Estados miembros de la ONU participaron, pronunciando discursos en apoyo de un Estado palestino e instando a Israel a comprometerse con una solución de dos Estados.

Los analistas señalaron que, si bien persisten muchos desafíos —principalmente la falta de apoyo de Washington—, el intento de resucitar la idea de un Estado palestino fue notable.

“Cualquier esfuerzo por devolver la atención internacional a la solución de dos Estados es loable, especialmente después de casi dos años de guerra y sufrimiento entre israelíes y palestinos”, declaró Max Rodenbeck, director para Israel y Palestina del International Crisis Group, en un comunicado previo a la conferencia. Sin embargo, el apoyo retórico debe ir acompañado de medidas prácticas, ya que la posibilidad práctica de crear un Estado palestino sobre el terreno ha ido menguando durante años, y bajo el actual gobierno israelí se enfrenta a una tenaz hostilidad.

Israel y Estados Unidos denunciaron la conferencia, calificándola de prematura. Las condiciones sobre el terreno —una guerra continua, rehenes israelíes aún cautivos y grupos militantes que siguen operando en Gaza y Cisjordania— no permitían una paz permanente ni la creación de un Estado palestino.

Edificios de Gaza destruidos tras casi dos años de guerra

“Ningún reconocimiento simbólico ni ninguna resolución de la ONU cambiará el hecho fundamental de que en el mundo hay quienes luchan contra terroristas y fuerzas extremistas, y luego hay quienes les hacen la vista gorda”, declaró el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon.

Los líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, han afirmado que las declaraciones sobre la creación de un Estado palestino recompensan las acciones de Hamas, dificultan el logro de un alto el fuego en Gaza y ponen en peligro la seguridad israelí.

Hamas, en su declaración, expresó una opinión similar sobre los llamados a la normalización de las relaciones con Israel, que formaban parte de la declaración surgida de la conferencia. “Hablar de integrar la entidad sionista en la región es una recompensa al enemigo por sus crímenes”, afirmó.

La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su país reconocería un Estado palestino y lo formalizaría en septiembre. Gran Bretaña no tardó en seguir su ejemplo, anunciando que reconocería un Estado palestino en septiembre si no se alcanzaba un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Otros países han manifestado su disposición a reconocer un Estado palestino antes de la Asamblea General anual de la ONU en otoño. Entre ellos se encuentran Australia, Canadá, Finlandia, Malta, Portugal y Nueva Zelanda.

Un documento denominado “Declaración de Nueva York”, que ofrece una hoja de ruta gradual para poner fin al conflicto de casi 80 años entre israelíes y palestinos y la creación de un Estado palestino, se distribuyó entre los Estados miembros de la ONU, que tienen hasta septiembre para refrendarlo ante la Asamblea General.

© The New York Times 2025.