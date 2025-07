Martin Izquierdo, artífice de alas para el teatro y la moda, muere a los 83 años

A photo provided by the Izquierdo family shows Martin Izquierdo in 2019. Izquierdo, a theatrical costume designer who designed the wings that gave flight to the spiritual messenger in “Angels in America,” Tony Kushner’s Pulitzer Prize-winning 1991 play, both onstage and in the 2003 HBO version, died June 25, 2025, at his home in Manhattan. He was 83. (Izquierdo family via The New York Times) — NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED OBIT IZQUIERDO BY SAM ROBERTS FOR JULY 18, 2025. ALL OTHER USE PROHIBITED. —

Su trabajo apareció en "Ángeles en América" y en los desfiles de Victoria's Secret. También confeccionó conjuntos extravagantes para Heidi Klum y Marc Jacobs.

Martin Izquierdo, diseñador de vestuario teatral cuya carrera despegó tras diseñar las plumosas alas que daban un vuelo fantasmagórico al mensajero espiritual de Ángeles en América, la obra de Tony Kushner ganadora del Pulitzer en 1991, tanto en el escenario como en la versión de HBO de 2003 dirigida por Mike Nichols, murió el 25 de junio en su casa de Manhattan. Tenía 83 años.

La causa fue una enfermedad cardiovascular, dijo su pareja, el diseñador de vestuario John Glaser.

Al término de Ángeles en América: el milenio se aproxima, la primera de las dos partes de la obra, el ángel del título hace una impresionante entrada, atravesando con estruendo el techo del apartamento neoyorquino de un hombre homosexual enfermo de sida y proclamando: "Comienza la gran obra".

Fue el ingenio de Izquierdo y su extravagante imaginación --ayudada por una cierta cantidad de magia técnica-- lo que le permitió a Ellen McLaughlin, quien interpretó al ángel en Broadway, y a Emma Thompson, el ángel en la versión de la HBO, flotar convincentemente a unos 9 metros de altura, enmarcadas por unas prodigiosas alas iluminadas por detrás. Esas alas se convirtieron en un símbolo de la propia producción, una parte indeleble de su "asombroso paisaje teatral", como describió el espectáculo Frank Rich, de The New York Times, en una crítica de 1993.

Su creador llegó a Estados Unidos en la década de 1940, un joven migrante indocumentado procedente de México que había sido reclutado para realizar trabajos agrícolas en California.

Izquierdo, que nunca obtuvo la ciudadanía, se inclinó al fin por una carrera como artista, pintando decorados para el teatro antes de convertirse en diseñador de vestuario. En 1978, abandonó California para trasladarse a Nueva York, donde abrió su propio estudio y pasó casi cuatro décadas confeccionando trajes y accesorios para el cine, el teatro y las industrias de la música y la moda.

Sin embargo, era más conocido por los apéndices de gran tamaño que creó para Ángeles en América, que combinaban plumas auténticas y falsas que se pegaban a un armazón de acero y luego se sujetaban a un corsé que llevaba la actriz que interpretaba al ángel.

"Las alas simbolizaban el mundo totalmente imaginario que Martin creó para sí mismo con su estudio", dijo en un correo electrónico Austin Scarlett, diseñador de moda y uno de los muchos protegidos de Izquierdo.

"Martin se dedicaba a hacer que la fantasía cobrara vida de forma tangible. Lo que solo se podía soñar, él lo hacía realidad", añadió Scarlett. "Fue un ángel de la guarda para mí y para innumerables artistas a los que tomó bajo sus 'alas'".

Izquierdo también conjuró las inmensas y vaporosas alas que llevan las modelos de Victoria's Secret en los desfiles de moda de la firma, así como atavíos personalizados para los famosos. Su lista de clientes incluía a la supermodelo Heidi Klum, que en 2011 le encargó a Izquierdo un disfraz de Halloween asombrosamente realista que parecía un cuerpo sin piel, y el diseñador Marc Jacobs, quien, gracias a Izquierdo, llegó a su fiesta anual en 2006 vestido como una paloma de tamaño natural.

Martin Núñez Izquierdo nació el 30 de enero de 1942 en Ciudad de México, uno de los tres hijos de Rodrigo Izquierdo, pintor aficionado que trabajaba en una fábrica de cerveza, y Amaliz (Núñez) Izquierdo.

De joven, se trasladó a California en el marco del programa Bracero, que trajo a hombres mexicanos a Estados Unidos durante la escasez de mano de obra de la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de 1940, el resto de su familia se unió a él en California; se establecieron en Mandeville Island, cerca de Stockton.

Tras graduarse en la Edison High School de Stockton, sirvió brevemente en la Marina a mediados de la década de 1960. Después se matriculó en el California College of Arts and Crafts (ahora California College of the Arts) de San Francisco, donde se licenció en Bellas Artes a finales de la década de 1960. Su primer trabajo como diseñador fue crear escaparates para Macy's en San Francisco.

Cuando era treintañero se trasladó a Nueva York, donde encontró un apartamento de una habitación en Greenwich Village. Allí vivió el resto de su vida.

Izquierdo pasó varios años trabajando como supervisor del departamento artístico de la Brooks-Van Horn Costume Company antes de 1981, cuando fundó su propio estudio, en el que él era el director creativo y Anne Marie Alessi se encargaba de la parte comercial. El estudio cerró en 2020, durante la pandemia de covid.

A lo largo de su prolongada carrera, trabajó en el vestuario de unas dos decenas de espectáculos de Broadway, incluida la reposición más reciente de Gypsy , en 2024, y en varias películas y videos musicales, como la película de 2002 Spider-Man y el video de 2010 de Kanye West Runaway. También trabajó en el vestuario y la escenografía de giras de conciertos de David Bowie, Beyoncé y Lady Gaga, entre otros, y en escaparates para minoristas como Ralph Lauren y Armani.

Además de Glaser, a Izquierdo le sobreviven dos hermanos, Roberto y Rodrigo.

Cuando la revista Twelv le preguntó qué elegiría encarnar si pudiera transformarse en cualquier cosa, Izquierdo eligió un ave del paraíso. Pero aunque pasó la mayor parte de su vida diseñando trajes para otros, en 2013 le dijo a la revista New York que rara vez se ponía uno él mismo.

"Cuando trabajas en este mundo todo el año, Halloween no es tan emocionante", dijo, y añadió: "Una vez participé en un concurso de disfraces en Studio 54. Fui una momia, pero no gané".

