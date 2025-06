Cómo los ataques contra Irán forman parte de una lucha global mucho mayor

Israel y EEUU dañaron significativamente el programa nuclear del régimen iraní (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Hay tantas cosas que decir tras el bombardeo estadounidense de tres instalaciones nucleares clave iraníes que es fácil perderse en los apasionantes detalles. Así que, por ahora, voy a intentar dar un paso atrás y explorar las fuerzas globales, regionales y locales que dan forma a esta historia. ¿Qué está pasando realmente aquí?

Se trata de un drama muy, muy grande, y no se limita a Oriente Medio.

En mi opinión, la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin en 2022, con el único objetivo de borrar su democracia del mapa y absorberla en Rusia, y los ataques contra Israel en 2023 por parte de Hamás y los aliados de Irán en Líbano, Yemen e Irak fueron manifestaciones de una lucha global entre las fuerzas de la inclusión y las fuerzas de la resistencia.

Se trata de una lucha entre países y líderes que ven cómo el mundo y sus naciones se benefician de un mayor comercio, una mayor cooperación contra las amenazas globales y una gobernanza más decente, si no democrática, frente a regímenes cuyos líderes prosperan resistiéndose a esas tendencias porque los conflictos les permiten mantener sometido a su pueblo, fortalecer sus ejércitos y facilitar el robo de sus tesorerías.

Las fuerzas de la inclusión se habían ido fortaleciendo de manera constante. En 2022, Ucrania estaba cada vez más cerca de unirse a la Unión Europea. Esta habría sido la mayor expansión de una Europa unida y libre desde la caída del Muro de Berlín en 1989, ya que habría añadido a Occidente una enorme potencia agrícola, tecnológica y militar y habría dejado a Rusia más aislada —y más desfasada con respecto a su propio pueblo— que nunca.

Al mismo tiempo, la administración Biden avanzaba rápidamente en un acuerdo para que Estados Unidos forjara una alianza de seguridad con Arabia Saudí. A cambio, Arabia Saudí normalizaría sus relaciones con Israel, e Israel iniciaría conversaciones con los palestinos sobre una posible creación de un Estado. Esta habría sido la mayor expansión de un Oriente Medio integrado desde el tratado de paz de Camp David entre Egipto e Israel en 1979.

En resumen, Ucrania parecía dispuesta a unirse a Occidente e Israel parecía dispuesto a unirse a Oriente.

¿Qué ocurrió entonces? Putin invadió Ucrania para detener el primer movimiento, y Hamás y otros aliados de Irán atacaron Israel para detener el segundo.

Por lo tanto, mi primera pregunta tras el ataque del domingo por la mañana contra Irán es: ¿entiende el presidente Donald Trump de qué lado está Putin en esta lucha global? Irán y Rusia son aliados cercanos por una razón. Irán ha estado proporcionando a Rusia los drones que ha utilizado para matar de forma más eficaz a soldados y civiles ucranianos. No le pido a Trump que lance una bomba sobre Rusia, pero sí le pido que proporcione a Ucrania el apoyo militar, económico y diplomático que necesita para resistir a Rusia, tanto como lo está haciendo Estados Unidos con Israel para derrotar a Hamás e Irán.

Es la misma guerra. Putin y los ayatolás quieren exactamente el mismo tipo de mundo. Un mundo seguro para la autocracia, seguro para la teocracia, seguro para su corrupción; un mundo libre de las brisas de las libertades personales, el estado de derecho y la libertad de prensa; y un mundo seguro para el imperialismo ruso e iraní contra vecinos de mentalidad independiente.

China siempre ha tenido un pie en cada bando. Su economía depende de un mundo inclusivo, saludable y en crecimiento, pero sus líderes políticos también han mantenido fuertes lazos con el mundo de la resistencia. Así que Pekín juega en ambas ligas: compra petróleo a Irán, pero siempre le preocupa que, si Irán consigue una bomba nuclear, algún día pueda dar una copia a los separatistas musulmanes de Xinjiang.

Dicho esto, las compras de petróleo de China a Irán son una parte crucial de esta historia. Esas compras son la mayor fuente de ingresos externos de Teherán, lo que le ha permitido financiar a Hamás, Hezbolá y (hasta hace poco) Siria. Como informó mi colega Keith Bradsher desde Shanghái, las ventas de petróleo a China representan hoy en día el 6 % de la economía iraní y equivalen a aproximadamente la mitad del gasto público.

Ahora veamos esta lucha desde un punto de vista puramente mediooriental.

En este caso, tengo una perspectiva muy personal. Por pura coincidencia, comencé mi carrera como corresponsal extranjero novato para UPI en Beirut en 1979.

Estas son las cuatro grandes noticias que cubrí durante mi primer año, con mi máquina de escribir manual: la Revolución Islámica en Irán que derrocó al sha, la toma de la Gran Mezquita de La Meca por yihadistas puritanos que intentaban derrocar a la familia gobernante saudí, la firma del tratado de paz de Camp David entre Israel y Egipto y, menos conocida pero no menos importante, la inauguración del puerto de Jebel Ali en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que se convertiría en uno de los más grandes del mundo. Se convertiría en el centro mundial que conectaría el Oriente árabe —a través del comercio, el turismo, los servicios, el transporte marítimo, las inversiones y las aerolíneas de clase mundial— con casi todos los rincones del planeta. Abrió una puerta de enorme importancia a través de la cual despegó la globalización del mundo árabe.

Y así comenzó una titánica lucha regional entre las fuerzas de la inclusión y la resistencia en Oriente Medio. Por un lado estaban los Estados que estaban dispuestos a aceptar a Israel, siempre y cuando avanzara con los palestinos, y que también buscaban integrar la región más íntimamente con Occidente y Oriente. Por otro lado estaban las fuerzas de resistencia lideradas por Irán, los Hermanos Musulmanes y varios movimientos suníes puritanos y yihadistas que se incubaron originalmente en la Arabia Saudí posterior a 1979 y más tarde extendieron su influencia a las mezquitas de toda la región.

Todos ellos buscaban expulsar las influencias occidentales de la zona, acabar con la existencia de Israel y derrocar a los gobiernos proestadounidenses, como los de Jordania, Egipto y la familia gobernante saudí.

Estados Unidos e Israel libraron esta guerra con sus ejércitos, mientras que grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico lo hicieron con células terroristas e Irán lo hizo creando lentamente una red de ejércitos proxy en el Líbano, Siria, Yemen e Irak que le permitió controlar indirectamente los cuatro países, e incluso ganar terreno en Cisjordania y la Franja de Gaza. Teherán nunca tuvo que arriesgar ni un solo soldado; dejó que sirios, libaneses, iraquíes, yemeníes y palestinos murieran por sus intereses. Sí, los problemas en Oriente Medio fueron producto no solo de la ocupación israelí, sino también del imperialismo iraní, entre otras cosas.

Hace un par de años, cité a Nadim Koteich, analista político libanés-emiratí y director general de Sky News Arabia, quien dijo que la red de resistencia iraní buscaba “tender puentes entre milicias, rechazistas, sectas religiosas y líderes sectarios”. El objetivo era crear un eje antiisraelí, antiamericano y antioccidental que pudiera presionar simultáneamente a Israel en Gaza, Cisjordania y la frontera con el Líbano, así como a Estados Unidos en el Mar Rojo, Siria, Irak y Arabia Saudí desde todas las direcciones.

Por el contrario, añadió Koteich, Estados Unidos, sus aliados árabes e Israel buscaban tejer e integrar mercados globales y regionales —en lugar de frentes de batalla— que contaran con conferencias de negocios, organizaciones de noticias, élites, fondos de inversión, incubadoras tecnológicas y rutas comerciales importantes. Esta red de inclusión trascendió las fronteras tradicionales, “creando una red de interdependencia económica y tecnológica que tiene el potencial de redefinir las estructuras de poder y crear nuevos paradigmas de estabilidad regional”, afirmó Koteich.

Quienes advierten contra el cambio de régimen en Teherán suelen señalar a Irak como ejemplo aleccionador. Pero esa analogía es errónea. El esfuerzo de Estados Unidos por construir una nación en Irak fracasó durante años en gran medida (aunque no exclusivamente) a causa de Irán, y no a pesar de él. Teherán, con la ayuda de su representante en Siria, hizo todo lo posible por sabotear el cambio de régimen en Irak, sabiendo que si Estados Unidos lograba crear un gobierno multiconfesional, razonablemente democrático y secular en Bagdad, supondría una enorme amenaza para la teocracia iraní, al igual que una democracia ucraniana prooccidental exitosa sería una enorme amenaza para la cleptocracia de Putin.

Por cierto, nadie lo sabe mejor que el nuevo y frágil gobierno democrático de Siria, que se ha mostrado reacio a condenar el bombardeo de Irán por parte de Israel. Esa es una señal de que los sirios saben quién mantuvo en el poder a su tirano, Bashar Assad, durante todos esos años: Irán.

Es muy probable que muchos suníes y chiíes del Líbano e Irak estén apoyando en silencio a Trump y al primer ministro Benjamin Netanyahu. Creo que la mayoría de la población de estos países no quiere formar parte de la resistencia. Por primera vez en décadas, Siria y el Líbano están siendo reconstruidos por líderes decentes, imperfectos, sí, pero con mucha menos manipulación ideológica extranjera. La ausencia de la influencia maligna de Irán no es una coincidencia. Es un requisito previo para ello.

La otra condición previa fue la aparición del príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudí en los últimos ocho años. Su misión, aunque nunca se ha expresado con tantas palabras, ha sido revertir las tendencias puritanas que se apoderaron de Arabia Saudí y que se exportaron, tras el fallido golpe de Estado de los yihadistas, cuando la familia gobernante saudí trató de protegerse de una repetición haciendo que Arabia Saudí y la región fueran más religiosas.

La reconversión de Arabia Saudí por parte del príncipe heredero Mohammed como el mayor motor del comercio regional, la inversión y la reforma del islam ha sido una aportación vital para los integracionistas del mundo árabe. Es un líder imperfecto que ha cometido algunos errores graves, entre los que destaca el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por parte de su Gobierno, pero también está revirtiendo el giro fundamentalista saudí de 1979, lo cual es muy importante.

No hago predicciones sobre lo que sucedería en Irán si cayera el régimen. Podría ser un caos sobre otro caos. También podría ayudar a liberar al pueblo iraní y a sus vecinos de la inestabilidad provocada por Irán.

Pero ese no es el único requisito previo para que este drama actual tenga un final digno. Ahora bajemos un nivel más y centrémonos solo en Israel.

Creo firmemente que dos (y a veces tres) cosas contradictorias pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y una de esas dualidades hoy en día es que Israel es una democracia con mucha gente que quiere formar parte del mundo de la inclusión. Pero tiene un gobierno mesiánico que es el más extremo de su historia y aspira abiertamente a anexionar Cisjordania y posiblemente también Gaza. Esa aspiración es una amenaza fundamental para los intereses estadounidenses, los intereses de Israel y los intereses de los judíos en todo el mundo.

Parafraseando algo que me dijo el otro día mi amigo Nahum Barnea, columnista israelí de Yedioth Ahronoth: Me opondré sin complejos a la agenda anexionista de Netanyahu, a su negativa a siquiera considerar un Estado palestino en condiciones seguras y a su intento de derrocar al Tribunal Supremo de Israel, como si Israel no estuviera en guerra con Irán. Y alabaré sin complejos a Netanyahu por enfrentarse a este terrible régimen iraní, como si Israel no estuviera en manos de sus propios supremacistas judíos liderados por Bibi, que amenazan con su propio estilo un Oriente Medio más inclusivo. Elogiaré sin complejos a Trump por sus esfuerzos para reducir la capacidad de Irán de fabricar bombas nucleares, como si no estuviera involucrado en un peligroso proyecto autocrático en su país. Y me opondré con todas mis fuerzas a las medidas autocráticas de Trump en su país, como si no estuviera enfrentándose a la autocracia de Irán en el extranjero. Todo esto es cierto y hay que decirlo.

Si queremos que las fuerzas de la integración triunfen en esta región, lo que Trump ha hecho hoy en el ámbito militar es necesario, pero no suficiente.

El verdadero golpe de gracia a Irán y a todos los que se resisten —y la piedra angular que facilitaría enormemente a Arabia Saudí, Líbano, Siria e Irak la normalización de sus relaciones con Israel y la consolidación de la victoria de las fuerzas de la inclusión— es que Trump le diga a Netanyahu: «Sal de Gaza a cambio de un alto el fuego de Hamás y la devolución de todos los rehenes israelíes. Deja que una fuerza árabe de mantenimiento de la paz se instale allí, con la bendición de una Autoridad Palestina reformada, y luego comienza lo que tendrá que ser un largo proceso de construcción por parte de los palestinos de una estructura de gobierno creíble a cambio del cese de toda construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania. Eso crearía las mejores condiciones para el nacimiento de un Estado palestino allí».

Si Trump puede combinar la reducción del poder de Irán con la construcción de una solución de dos Estados —y ayudar a Ucrania a resistir a Rusia con la misma determinación con la que ayuda a Israel a resistir a Irán—, hará una contribución real a la paz, la seguridad y la inclusión tanto en Europa como en Oriente Medio que sería histórica.

